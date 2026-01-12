Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Свобода не гарантирует жизнь: как выпуск косатки мог закончиться трагедией

Косатка, пережившая год плена, удивила учёных своим возвращением в стаю
Наука

История косатки по имени Зена началась как очередной тревожный сюжет о животных в неволе, а закончилась сценой, в которую трудно поверить даже специалистам. Молодую косатку после года в тесных морских загонах выпустили в океан, понимая, что свобода ещё не означает выживание.

Касатка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Касатка

Спустя время Зену заметили в группе сородичей — она охотилась и даже получала от них пищу, что считается редким признаком принятия. Об этом сообщает CPG.

Как Зена оказалась в "морской тюрьме"

Речь идёт о системе загонов в море. Летом 2018 года несколько компаний отлавливали белух и косаток, и эти действия назывались незаконными, но животных не вернули в море сразу. Зена, которой было около восьми лет, провела в загонах примерно год, а зимой у неё появились симптомы обморожения и инфекции — из-за холода, застойной воды и ограниченной подвижности.

Почему выпуск косатки — это всегда риск

 Косатке нужно уметь охотиться, проходить большие дистанции и, главное, быть частью группы. Животное, привыкшее к кормлению людьми, может не распознавать добычу или не справиться с охотой в одиночку.

Ситуацию усложняет то, что косатки живут семейными кланами и редко принимают "чужих". В тексте говорится и о различиях между группами — по привычной пище, маршрутам и даже "диалекту" звуков, из-за чего шанс на интеграцию может быть минимальным.

Операция по выпуску и момент, когда всё могло пойти не так

Выпуск описан как крупная и стрессовая логистическая операция: животных перевозили в больших ёмкостях с водой, путь занял дни, были погодные задержки, а процесс растянулся на месяцы. Указывается, что работали десятки специалистов, использовали GPS-метки, чтобы отслеживать животных после выпуска.

Самый тревожный эпизод связан с тем, что Зена через месяц избавилась от метки и пропала из мониторинга, а последняя визуальная фиксация в тексте датируется началом сентября. В такие моменты обычно и рождаются самые мрачные прогнозы — без данных трудно понять, жива ли косатка, нашла ли еду и не осталась ли одна.

Неожиданный итог: Зена вернулась и была "не одна"

Развязка оказалась редкой: Зену узнали по отметине на спинном плавнике, когда её увидели в компании других косаток. По описанию, она плавала с группой, участвовала в охоте и получала от сородичей пищу — жест, который в материале трактуется как признак крепких связей и принятия. При этом точно сказать, вернулась ли Зена к "своим" или была принята другой группой, невозможно: нет прозрачных данных о месте отлова и деталях, которые могли бы подтвердить родство.

Плюсы и минусы реинтродукции косаток после неволи

Перед тем как воспринимать такие истории как "хэппи-энд", важно помнить: это почти всегда ставка с высокой ценой.

• Плюсы:
. шанс вернуть животному естественную жизнь и снизить страдание от содержания в тесных условиях;
. возможность собрать данные, которые помогают улучшать практики спасения;
. общественный эффект: меньше терпимости к незаконному отлову и торговле.

• Минусы:
. высокий риск гибели из-за потери навыков, стресса и одиночества;
. сложная и дорогая логистика, которая сама по себе травмирует животных;
. неопределённость результата, особенно если мониторинг прерывается или данные неполные.

Популярные вопросы о возвращении косаток в дикую природу

Почему косатке недостаточно просто оказаться на свободе?

Потому что ей нужно добывать пищу, ориентироваться на больших расстояниях и быть частью группы, иначе выживание резко усложняется.

Зачем используют GPS-метки и почему их потеря так критична?

Метки помогают понять, куда уходит животное, как оно перемещается и сохраняет ли активность. Потеря метки резко снижает вероятность получить ответы, особенно в удалённых районах.

Почему принятие в группу называют редким событием?

У косаток крепкие семейные структуры, а "чужаков" обычно неохотно принимают. Поэтому совместная охота и кормление выглядят как исключение.

Можно ли считать историю Зены доказательством, что реинтродукция всегда успешна?

Нет: множество рисков — от стресса перевозки до социальной изоляции и неопределённости после потери мониторинга.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука животные
Новости Все >
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Сейчас читают
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Последние материалы
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Утепление дома без вентиляции приводит к образованию плесени
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери
Психиатр Лембке объяснила, как переучить мозг для выполнения сложных задач
Чередование набора и сушки ускоряет рост мышц — Terra
В Приморье усилена ответственность за нарушения ПДД
Неубранные листья повышают риск снежной плесени на газоне зимой — Leicestershire
Мицеллярная вода стала базой ежедневного ухода за кожей во Франции — InStyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.