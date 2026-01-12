Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Как превратить не хочу в могу? Перенастраиваем мозг

Психиатр Лембке объяснила, как переучить мозг для выполнения сложных задач
Мы привыкли, что почти всё даётся без усилий — от поиска информации до бытовых мелочей. Но у удобства есть обратная сторона: мозг всё чаще "не хочет" задач, где нужно напрячься.

Психиатр Стэнфорда Анна Лембке считает, что это можно переломить — если заранее готовить себя к сложным действиям и выстраивать систему поддержки. Об этом пишет CNBC.

Почему нам всё труднее делать "сложное"

Лембке объясняет: современные условия приучают нас избегать усилий, поэтому тренировки, учёба или освоение навыка могут восприниматься как тяжёлая рутина. При этом мозг можно переучить — научиться выдерживать дискомфорт и со временем получать от него удовольствие, но для этого важна правильная настройка поведения до того, как включатся сиюминутные желания.

"Сейчас большинство людей испытывают ещё большую неприязнь к занятиям, требующим усилий, чем раньше. Тренировки или освоение нового навыка с нуля могут казаться скорее рутиной, чем чем-то приятным. Но вы можете научить свой мозг справляться с такими задачами и получать от них удовольствие", — говорит Лембке.

Главный приём: планировать заранее, а не "решать в моменте"

Её базовый совет — составить подробный план действий до того, как наступит момент выбора. Лембке подчёркивает: когда решение отложено до последней секунды, чаще всего побеждает комфорт — и мы отказываемся от сложного.

В качестве примера она предлагает "расписать завтрашний день": во сколько встать, что собрать, куда идти. Это превращает сложную задачу в цепочку маленьких шагов и снижает шанс сорваться.

Подготовка помогает "перехитрить" сиюминутные желания

Лембке напоминает, что многие люди уже используют этот подход, просто не называют его так: планируют ужины на неделю, готовят одежду на утро, чтобы не опоздать. Смысл в том, чтобы заранее снизить трение и не оставлять пространство для бесконечных колебаний.

Работает и "социальный рычаг": партнёр по подотчётности

Ещё один инструмент — договориться с кем-то, кто будет идти рядом. Лембке говорит, что люди обычно добиваются большего в паре или группе, особенно если совместить цель с дружбой или общением: например, ходить в зал вместе, учиться в компании, посещать групповые занятия.

К примеру, исследование 2015 года учёных Университетского колледжа Лондона: если один партнёр в паре начинает вести более здоровый образ жизни, второй часто подтягивается следом.

"Цель умеренности": почему дискомфорт — часть пути

Лембке отмечает, что в начале путь к сложной цели редко приятен. Она описывает это через метафору весов: удовольствие на одной чаше и боль на другой. Когда вы встаёте рано и два часа учитесь без отвлечений, вы осознанно добавляете веса "болевой" чаше.

Она добавляет, что короткий перерыв в соцсетях может дать быстрое облегчение, но устойчивый результат появляется, когда вы выдерживаете дискомфорт и продолжаете — тогда "награда" ощущается более длительной.

Если вы оступились, Лембке советует не превращать это в самобичевание. Часто люди ставят слишком жёсткие цели и затем испытывают стыд, когда не выдерживают идеальный сценарий.

По её мысли, прогресс важнее идеальности: даже если не получилось полностью отказаться от сахара, но вы стали есть больше цельных продуктов и пить больше воды — это уже шаг вперёд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
