Жаркое лето, мрачная осень? Как экстремальные температуры влияют на депрессию

Выявлена связь между экстремальной жарой и психическими расстройствами

Экстремальная жара всё чаще рассматривается и как климатическая, и как психологическая угроза. Новое исследование показало, что волны сильной жары могут иметь отсроченные последствия для психики, проявляясь спустя годы.

Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain депрессия

Особенно уязвимыми оказываются социально незащищённые группы населения. Об этом сообщает Journal of Psychiatric Research.

Как жара связана с депрессией и тревожностью

Авторы работы проанализировали данные по всем 50 штатам США, чтобы понять, как климатические экстремумы отражаются на психическом здоровье. Поводом стали участившиеся волны жары, лесные пожары и другие проявления изменения климата.

Исследователи подсчитали среднее количество дней с температурой выше 38 °C в каждом штате в период с июня по сентябрь 2020 года. Затем эти показатели сопоставили с распространённостью депрессии и тревожных расстройств в 2022 году — такой сдвиг во времени позволил учесть возможный отсроченный эффект жары.

Результат оказался однозначным: чем больше в регионе было дней с экстремально высокой температурой, тем выше через два года фиксировалась распространённость депрессии и тревожности.

Роль социальной уязвимости

Отдельное внимание уделили социальным факторам. Анализ показал, что негативное влияние жары усиливается там, где выше уровень социальной уязвимости.

Речь идёт о штатах с более низким уровнем образования и значительной долей населения без медицинской страховки. В этих регионах показатели депрессивных и тревожных расстройств оказались заметно выше, что указывает на важную роль доступа к информации, медицинской помощи и профилактике.

Неожиданный фактор возраста

Одним из самых неожиданных выводов стало наблюдение за возрастной структурой населения. В штатах с большей долей жителей старше 65 лет уровень депрессии и тревожных расстройств оказался ниже.

Этот результат не вписывается в распространённое представление о том, что пожилые люди наиболее уязвимы к климатическим стрессам. Авторы подчёркивают, что механизм такого эффекта пока неясен и требует дальнейших исследований — возможно, роль играют жизненный опыт, адаптационные стратегии или иные социальные факторы.