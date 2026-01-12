Жаркое лето, мрачная осень? Как экстремальные температуры влияют на депрессию

Экстремальная жара всё чаще рассматривается и как климатическая, и как психологическая угроза. Новое исследование показало, что волны сильной жары могут иметь отсроченные последствия для психики, проявляясь спустя годы.
Особенно уязвимыми оказываются социально незащищённые группы населения. Об этом сообщает Journal of Psychiatric Research.
Авторы работы проанализировали данные по всем 50 штатам США, чтобы понять, как климатические экстремумы отражаются на психическом здоровье. Поводом стали участившиеся волны жары, лесные пожары и другие проявления изменения климата.
Исследователи подсчитали среднее количество дней с температурой выше 38 °C в каждом штате в период с июня по сентябрь 2020 года. Затем эти показатели сопоставили с распространённостью депрессии и тревожных расстройств в 2022 году — такой сдвиг во времени позволил учесть возможный отсроченный эффект жары.
Результат оказался однозначным: чем больше в регионе было дней с экстремально высокой температурой, тем выше через два года фиксировалась распространённость депрессии и тревожности.
Отдельное внимание уделили социальным факторам. Анализ показал, что негативное влияние жары усиливается там, где выше уровень социальной уязвимости.
Речь идёт о штатах с более низким уровнем образования и значительной долей населения без медицинской страховки. В этих регионах показатели депрессивных и тревожных расстройств оказались заметно выше, что указывает на важную роль доступа к информации, медицинской помощи и профилактике.
Одним из самых неожиданных выводов стало наблюдение за возрастной структурой населения. В штатах с большей долей жителей старше 65 лет уровень депрессии и тревожных расстройств оказался ниже.
Этот результат не вписывается в распространённое представление о том, что пожилые люди наиболее уязвимы к климатическим стрессам. Авторы подчёркивают, что механизм такого эффекта пока неясен и требует дальнейших исследований — возможно, роль играют жизненный опыт, адаптационные стратегии или иные социальные факторы.
