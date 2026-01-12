Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Жаркое лето, мрачная осень? Как экстремальные температуры влияют на депрессию

Выявлена связь между экстремальной жарой и психическими расстройствами
Наука

Экстремальная жара всё чаще рассматривается и как климатическая, и как психологическая угроза. Новое исследование показало, что волны сильной жары могут иметь отсроченные последствия для психики, проявляясь спустя годы.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

Особенно уязвимыми оказываются социально незащищённые группы населения. Об этом сообщает Journal of Psychiatric Research.

Как жара связана с депрессией и тревожностью

Авторы работы проанализировали данные по всем 50 штатам США, чтобы понять, как климатические экстремумы отражаются на психическом здоровье. Поводом стали участившиеся волны жары, лесные пожары и другие проявления изменения климата.

Исследователи подсчитали среднее количество дней с температурой выше 38 °C в каждом штате в период с июня по сентябрь 2020 года. Затем эти показатели сопоставили с распространённостью депрессии и тревожных расстройств в 2022 году — такой сдвиг во времени позволил учесть возможный отсроченный эффект жары.

Результат оказался однозначным: чем больше в регионе было дней с экстремально высокой температурой, тем выше через два года фиксировалась распространённость депрессии и тревожности.

Роль социальной уязвимости

Отдельное внимание уделили социальным факторам. Анализ показал, что негативное влияние жары усиливается там, где выше уровень социальной уязвимости.

Речь идёт о штатах с более низким уровнем образования и значительной долей населения без медицинской страховки. В этих регионах показатели депрессивных и тревожных расстройств оказались заметно выше, что указывает на важную роль доступа к информации, медицинской помощи и профилактике.

Неожиданный фактор возраста

Одним из самых неожиданных выводов стало наблюдение за возрастной структурой населения. В штатах с большей долей жителей старше 65 лет уровень депрессии и тревожных расстройств оказался ниже.

Этот результат не вписывается в распространённое представление о том, что пожилые люди наиболее уязвимы к климатическим стрессам. Авторы подчёркивают, что механизм такого эффекта пока неясен и требует дальнейших исследований — возможно, роль играют жизненный опыт, адаптационные стратегии или иные социальные факторы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы жара наука климат депрессия исследование
Новости Все >
Квоты на любительскую морскую рыбалку на Камчатке в 2026 году распределены
Хищные птицы Австралии используют огонь для охоты на мелких животных
В 2025 году США увеличили импорт гречки из России
12 января не подходит для крупных необдуманных покупок
Регулярные взносы, даже небольшие, способны создать весомую прибавку к пенсии
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
Сейчас читают
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Недвижимость
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
Последние материалы
Квоты на любительскую морскую рыбалку на Камчатке в 2026 году распределены
Термопот снижает нагрузку на электропроводку за счёт постоянного подогрева
Хищные птицы Австралии используют огонь для охоты на мелких животных
Манку добавляют в дрожжевое тесто для пышности
В 2025 году США увеличили импорт гречки из России
Рыбные кости перфорируют кишечник домашних животных — ветеринары
Кости мамонта с Аляски оказались китовыми
Перкарбонат и перекись водорода применяют для отбеливания кухонных полотенец
Lada Iskra оснащается вариатором с ручным режимом
Упражнения на растяжку после сна улучшают кровообращение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.