Электрические штормы Марса: что скрывается в пыльных вихрях Красной планеты

Учёные выяснили, что марсианские пыльные бури генерируют электрические разряды
Наука

Пыльные бури на Марсе кажутся обычной погодой, но на деле они работают как гигантский генератор. Трение частиц поднимает электрический заряд, а затем запускает разряды, которые меняют химические "подписи" поверхности. Новая работа связывает эти процессы с тем, почему марсианский хлор выглядит необычно даже по меркам других планет.

Поверхность Марса
Об этом говорится в исследовании планетолога Алиан Ван в Earth and Planetary Science Letters.

Что именно делают марсианские пыльные бури

На Марсе пыль и песок постоянно перемешиваются в вихрях и бурях, а разреженная атмосфера помогает зарядам накапливаться. Когда миллионы зёрен сталкиваются и трутся друг о друга, возникает трибоэлектризация — тот же принцип, что и у "статического" разряда от свитера, только в планетарных масштабах. При достаточной накопленной энергии появляются электростатические разряды, которые способны "перетасовывать" химические реакции в атмосфере и на грунте.

Эти разряды важны не только как физическое явление. В их цепочках запускаются электрохимические реакции, которые приводят к образованию окисленных соединений хлора, включая перхлораты, а также затрагивают углеродсодержащие компоненты — например, карбонаты, переносимые пылью.

Лабораторные симуляции Марса и зачем они нужны

Команда Алиан Ван моделировала марсианские условия в специализированных камерах-симуляторах, чтобы воспроизвести сухую, разреженную и пыльную среду, характерную для "амазонийского" периода Марса. Такой подход позволяет не гадать по отдельным находкам, а измерять, какие продукты реально образуются при разрядах и как меняется их состав.

Отдельный акцент в работе — на количественной оценке продуктов реакций. Исследователи использовали ловушки сбора и контроль массы, чтобы понимать, что именно появляется "на выходе" и в каком объёме.

Почему в центре внимания — изотопы хлора

Изотопы — это тонкая, но очень информативная "метка" процесса: их соотношения обычно не скачут случайно и меняются, когда в системе начинает доминировать конкретный механизм. В экспериментальных сериях команда анализировала изотопные составы хлора (а также кислорода и углерода) и увидела устойчивое обеднение тяжёлых изотопов.

В исследовании это связывают с тем, что непрерывная "пылевая электрокимия" со временем могла уводить систему к всё более отрицательным значениям δ37Cl. Именно так авторы объясняют, почему марсоход Curiosity фиксировал крайне необычную подпись — δ37Cl до -51‰.

Как это соотносится с данными марсоходов

Авторы сопоставляют лабораторные результаты с тем, что уже находили миссии NASA и ESA: по их логике, изотопные "подписи" передаются от продуктов разрядов в атмосферу, затем осаждаются обратно на поверхность и могут уходить в грунт, формируя новые поколения минералов.

Отдельно упоминается, что наблюдения за электрическими явлениями на Марсе получили свежую поддержку: марсоход Perseverance зафиксировал десятки событий, интерпретируемых как разряды, во время пыльных вихрей и бурь, а результаты публиковались в Nature.

Сравнение: что меняют разряды на Земле и на Марсе

На Земле электричество в атмосфере чаще связывают с грозами и водяным циклом, где большую роль играют влажность и облака. На Марсе "двигателем" выступает сухая пыль: заряд создаётся трением зёрен, а разреженная атмосфера облегчает возникновение разрядов. Поэтому и химические последствия отличаются: марсианская схема сильнее завязана на пылевую динамику и перенос солей.

