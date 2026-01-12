Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Условия были хуже, но результат — лучше: именно этот выход из Африки решил судьбу человечества

Ранние выходы людей из Африки совпали с благоприятным климатом — News Bomb
Наука

Почему первые волны людей, покинувших Африку, исчезли без следа, а одна миграция оказалась судьбоносной для всего человечества. Новое исследование даёт наиболее чёткое объяснение этой загадки и меняет представления о причинах эволюционного успеха Homo sapiens. Речь идёт не о технологиях или генах, а о способности адаптироваться к самым разным условиям. Об этом сообщает News Bomb.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Почему ранние миграции из Африки оказались неудачными

Современная наука сходится во мнении, что все неафриканские народы происходят от небольшой группы людей, покинувших Африку около 50 тысяч лет назад. При этом известно, что попытки расселения за пределы континента предпринимались и раньше — но ни одна из них не оставила устойчивого генетического следа, что перекликается с выводами о том, что два различных вида гоминид могли покидать Африку в разное время, но с разным эволюционным исходом.

Исследование, проведённое международной группой учёных, показывает: предыдущие миграции происходили в периоды благоприятного климата. Усиленные дожди превращали зону Сахаро-Аравийской пустыни в так называемые «зелёные коридоры», по которым люди могли относительно легко продвигаться в Евразию. Однако, как только климат снова становился более сухим и жёстким, эти группы исчезали.

Удивительный парадокс успешной миграции

Парадокс заключается в том, что наиболее успешное расселение произошло вовсе не в идеальных условиях. Примерно 70–50 тысяч лет назад климатические «окна возможностей» были менее выражены, а маршруты — сложнее. Тем не менее именно эта волна миграции оказалась решающей.

Учёные подчёркивают: успех нельзя объяснить ни революционными технологиями, ни уникальными генетическими преимуществами. Археологические данные не фиксируют резкого технологического скачка, а более ранние случаи смешения с другими древними людьми не помогли предыдущим мигрантам закрепиться за пределами Африки.

Экологическая гибкость как ключ к выживанию

Команда под руководством профессора Элеоноры Скерри из Института геоантропологии Макса Планка и профессора Андреа Маники из Кембриджского университета пришла к выводу, что решающим фактором стала экологическая гибкость.

Перед успешной миграцией люди в Африке начали осваивать гораздо более широкий спектр ландшафтов — от засушливых зон до разнообразных климатически нестабильных территорий. Это означало не просто выживание, а умение адаптироваться, менять стратегии и образ жизни, подобно тому как солнечный свет перекроил тело и привычки человека на протяжении эволюции.

"В отличие от более ранних групп, эти люди обладали выраженной экологической гибкостью, сформированной в процессе адаптации к сложным и изменчивым условиям", — отмечает профессор Элеонора Скерри.

Роль культуры и социальных связей

Исследование подчёркивает важность культурного обмена и расширения контактов между группами. Более плотные социальные сети способствовали распространению знаний, навыков и стратегий выживания. Это снижало влияние географических барьеров и позволяло людям чувствовать себя уверенно в новых и ранее недоступных средах.

Таким образом, ключевым ресурсом стали не отдельные изобретения, а коллективный опыт и способность быстро перестраиваться.

Сравнение: ранние и успешные миграции Homo sapiens

Ранние миграции опирались на благоприятный климат и ограниченный набор сред обитания. Успешная волна расселения, напротив, произошла в условиях повышенного стресса, но с более широким адаптивным арсеналом. Именно это позволило людям не просто дойти до Евразии, но и закрепиться там на тысячелетия.

Плюсы и минусы экологической гибкости

Экологическая универсальность дала Homo sapiens очевидные преимущества, но требовала усилий.

Преимущества:

  • способность выживать в разных климатах;

  • устойчивость к резким изменениям среды;

  • быстрое расселение по континентам.

Ограничения:

  • высокая нагрузка на социальные структуры;

  • необходимость постоянных адаптаций;

  • зависимость от коллективных знаний.

Популярные вопросы о первых миграциях людей из Африки

Почему ранние миграции не оставили генетического следа?
Эти группы не смогли закрепиться за пределами Африки и исчезли при ухудшении климата.

Что сделало миграцию 50 тысяч лет назад уникальной?
Экологическая гибкость и способность адаптироваться к самым разным условиям.

Были ли технологии решающим фактором?
Нет, исследование не выявило технологического скачка, объясняющего успех.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые исследование
Новости Все >
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Сейчас читают
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Показы SS26 подтвердили возвращение ярких теней для век — Vogue
Контрастный мрамор, бетон и глянец быстрее всего устаревают в интерьере
Российские пещеры приняли туристов после закрытия знакового объекта
Осенняя заготовка черенков повышает приживаемость растений
Зимний капсульный гардероб в городе в 2026 году формируют из 15–25 вещей
Розы формируют зонирующие стены в дачном дизайне
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
Система старт-стоп экономит топливо только в городском режиме
Германия собирается уменьшить зависимость Индии от России
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.