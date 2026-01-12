Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Астероид устроил апокалипсис дважды: планета пережила кошмар, о котором раньше не говорили

Наука

Астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, оказался ещё разрушительнее, чем считалось ранее. Помимо глобального вымирания, его падение вызвало гигантское цунами с волнами высотой до двух миль, охватившее почти все океаны Земли. Масштаб этого события не имеет аналогов в известной истории планеты. Об этом сообщает Popular Science.

Столкновение астероида с океаном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Столкновение астероида с океаном

Где произошёл удар и почему он изменил планету

У западного побережья полуострова Юкатан, на территории современной Мексики, находится кратер Чиксулуб — около 12 миль в глубину и 6,2 мили в ширину. Именно здесь массивный астероид столкнулся с Землёй в конце мелового периода, уничтожив динозавров и примерно три четверти всех живых организмов.

Подобные катастрофические события помогли сформировать облик современной планеты, и учёные всё чаще рассматривают их в контексте долгосрочной эволюции Земли и её недр, как это происходит и в исследованиях о скрытой воде в глубинах мантии.

Цунами, не имеющее исторических аналогов

Новое исследование, опубликованное в журнале AGU Advances, показало, что последствия удара были значительно масштабнее прежних оценок. Учёные пришли к выводу, что столкновение вызвало глобальное цунами, которое не только затронуло прибрежные зоны, но и буквально «перепахало» дно океанов на тысячах километров от места падения.

По оценкам исследовательской группы, энергия этого цунами была примерно в 30 тысяч раз выше, чем у разрушительного цунами в Индийском океане в 2004 году.

Как учёные восстановили картину катастрофы

Для анализа использовались 165 морских пограничных разрезов — слоёв осадочных пород, сформировавшихся в момент удара астероида. Эти отложения относятся к границе K–Pg и фиксируют одно из самых резких биологических переломов в истории Земли.

Распределение нарушенных слоёв показало, что основной удар волн пришёлся на Северную Атлантику, а затем энергия распространилась через древний Центральноамериканский морской путь в Тихий океан. Аналогичным образом геологические аномалии помогают учёным выявлять и другие глобальные процессы прошлого, включая резкие климатические переломы, описанные в работах о необратимых изменениях климата Арктики.

Скорость волн и глобальный охват

Вблизи эпицентра скорость подводных течений достигала значений, достаточных для разрушения донных отложений. Следы воздействия были обнаружены даже на территории современной Новой Зеландии — более чем в 7 500 милях от кратера.

Это подтверждает, что цунами действительно носило глобальный характер и затронуло почти все океанические бассейны планеты.

Сравнение: астероидное цунами и современные катастрофы

Современные цунами, даже самые разрушительные, ограничены отдельными регионами. В случае удара астероида волны за первые сутки пересекли Тихий океан, а менее чем за двое суток достигли большинства береговых линий Земли.

Плюсы и минусы научного моделирования катастроф

Преимущества:

  • глобальный охват данных;

  • сочетание моделирования и геологических наблюдений;

  • высокая согласованность результатов.

Ограничения:

  • невозможность прямых наблюдений;

  • зависимость от сохранности осадочных слоёв;

  • необходимость уточнения параметров моделей.

Популярные вопросы о цунами после удара астероида

Насколько высокими были волны?
По оценкам учёных, отдельные волны достигали высоты до двух миль.

Были ли затронуты все океаны?
Да, в течение двух суток значительные волны распространились по большинству океанов Земли.

Почему это цунами считается уникальным?
Ни одно исторически зафиксированное цунами не обладало столь глобальным и разрушительным воздействием.

