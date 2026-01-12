Ремонт пошёл не по плану: под винным погребом нашли то, что пролежало 40 тысяч лет

Ремонт обычного винного погреба в Австрии неожиданно превратился в археологическую сенсацию. Под слоем современного пола обнаружились кости шерстистых мамонтов, пролежавшие в земле десятки тысяч лет. Находка уже признана одной из самых значимых в стране за последнее столетие. Об этом сообщает Earth.

Неожиданное открытие в винном погребе

Находка была сделана в деревне Гобельсбург в Нижней Австрии, недалеко от города Кремс. Во время ремонтных работ винодел наткнулся на плотные скопления костей, скрытые под частным погребом. Позже выяснилось, что они принадлежат как минимум трём шерстистым мамонтам ледникового периода.

Археологи отмечают, что район уже был известен следами активности каменного века. Однако столь хорошо сохранившийся костный слой, не нарушенный современной застройкой, — большая редкость и важный источник данных о жизни людей и мегафауны ледникового периода, подобно другим находкам, связанным с исчезнувшими гигантами ледникового периода.

Почему находка считается уникальной

После обнаружения к месту сразу привлекли Австрийский археологический институт. Раскопки возглавил Томас Эйнвёгерер, специалист по археологии ледникового периода и раннему поведению человека. Работы начались в середине мая и велись послойно, с точной фиксацией каждого элемента.

Кости располагались в нескольких плотных слоях, что редко встречается даже на открытых стоянках. Возраст находки — от 30 000 до 40 000 лет — был установлен по каменным орудиям и древесному углю, найденным в тех же отложениях.

Следы человека рядом с костями

Особый интерес исследователей вызвало присутствие каменных инструментов непосредственно рядом с останками. Это указывает на участие людей, а не на случайное скопление костей из-за природных процессов.

Учёные обсуждают несколько сценариев: охота, использование природных ловушек или разделка туш на месте. Такие данные дополняют современные представления о социальных ролях и стратегиях выживания древних сообществ, которые всё чаще пересматриваются, в том числе в исследованиях о женщинах-охотниках в доисторических обществах.

Современные методы против старых подходов

Последние подобные находки в Австрии изучались около 150 лет назад, когда стратиграфия и точное картографирование почти не применялись. Тогда многие детали навсегда терялись.

Сегодня используются фотограмметрия, лабораторные анализы и точная фиксация контекста. Это позволяет понять, было ли костное скопление результатом одного события или многократных визитов людей на это место.

Сравнение: находка в Гобельсбурге и другие стоянки мамонтов

Аналогичные скопления костей известны в Долни-Вестонице и Краков-Спадзиста. Однако отличие австрийской находки — в её сохранности и возможности изучения с применением современных технологий. Это делает данные более точными и ценными для реконструкции жизни людей ледникового периода.

Плюсы и минусы подобного открытия

Такие находки дают науке многое, но имеют и ограничения.

Преимущества:

редкая сохранность костей и контекста;

возможность применения современных методов;

новые данные о взаимодействии человека и мамонтов.

Ограничения:

ограниченное пространство раскопок;

сложность интерпретации без полного вскрытия слоя;

необходимость долгой консервации.

Популярные вопросы о находке мамонтов в Австрии

Почему такие находки редки?

Плотные и нетронутые слои костей редко сохраняются под современными постройками.

Означает ли это, что мамонтов убили люди?

Наличие орудий рядом с костями указывает на человеческое участие, но детали ещё изучаются.

Куда отправят останки?

Кости будут переданы в Музей естественной истории Вены для реставрации и анализа.