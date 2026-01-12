Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Костры, которые не должны были гореть: история человечества отодвинулась на 350 тысяч лет

Раскопки в Саффолке сдвинули датировку освоения огня
Наука

Огонь долго считался случайной удачей древнего человека, но новые данные меняют это представление. Археологи обнаружили признаки осознанного обращения с огнём намного раньше, чем предполагалось ранее. Находка в восточной Англии сдвигает хронологию ключевого навыка человечества почти на четыре сотни тысяч лет.

Археологическая находка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Археологическая находка

Огонь там, где его не ждали

В заброшенном глиняном карьере рядом с деревней Барнхэм в графстве Саффолк исследователи нашли обожжённый кремень, ручные каменные орудия и нагретые глинистые слои. Совокупность этих следов указывает не на природный пожар, а на контролируемое разведение огня. Геохимический анализ показал, что костры здесь появлялись неоднократно и в одном и том же месте, что характерно именно для человеческой деятельности.

Отдельный интерес вызвали фрагменты пирита — минерала, способного высекать искры. В этом регионе он практически не встречается, а значит, был принесён намеренно. Такой факт говорит о том, что люди не просто пользовались огнём, но и умели его добывать.

Кто разводил костры сотни тысяч лет назад

Учёные предполагают, что огонь в Барнхэме могли поддерживать ранние неандертальцы, хотя точная принадлежность группы пока не установлена. Именно в этот период начинается резкий рост объёма мозга, что совпадает с активным освоением тепла и термической обработки пищи. Подобные открытия дополняют картину, которую формируют исследования о судьбе и культуре неандертальцев, включая тему исчезновения неандертальцев.

Контролируемый огонь давал сразу несколько преимуществ: защиту от хищников, тепло в холодном климате и возможность готовить пищу. Термическая обработка делала продукты безопаснее и питательнее, снижая нагрузку на пищеварение и высвобождая энергию для развития мозга.

Почему огонь изменил всё

Использование огня повлияло не только на физиологию, но и на социальную жизнь. Освещённые кострами пространства стали местом общения, обмена опытом и совместных действий. Появилось дополнительное время после захода солнца, которое можно было тратить на обучение и взаимодействие внутри группы. Эти процессы тесно связаны с эволюцией поведения и навыков, о чём косвенно свидетельствуют и находки, показывающие, что неандертальцы наверняка разводили огонь.

Сравнение: жизнь до огня и после

До освоения огня человек был жёстко привязан к климату и световому дню. Холодные регионы оставались недоступными, а рацион ограничивался сырыми продуктами. После появления костров стало возможным заселение территорий с суровыми зимами, расширился набор съедобных растений и мяса, а группы стали более устойчивыми к внешним угрозам.

Плюсы и минусы раннего освоения огня

Контролируемый огонь дал мощный эволюционный толчок. Он ускорил развитие мозга, укрепил социальные связи и повысил шансы на выживание. При этом поддержание костров требовало знаний, ресурсов и постоянного внимания, а ошибки могли приводить к травмам или пожарам. Тем не менее выгоды явно перевесили риски. Об этом сообщает Independent.

Как учёные отличают костёр от пожара

  1. Анализируют структуру обожжённых слоёв и их повторяемость.
  2. Проверяют химический состав грунта и камня на следы длительного нагрева.
  3. Ищут минералы и орудия, связанные с высеканием искр.
  4. Сопоставляют данные с климатом и природными условиями региона.

Популярные вопросы о раннем использовании огня

Когда люди начали добывать огонь самостоятельно?

Новые данные указывают на период более 400 тысяч лет назад.

Почему огонь так важен для эволюции мозга?

Он позволил получать больше энергии из пищи и снизить затраты на её переваривание.

Значит ли это, что огонь изобрели именно в Британии?

Нет, исследователи считают, что знания могли прийти с континента по существовавшему тогда сухопутному мосту.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука история открытия археология
