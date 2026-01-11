Климатический маятник смерти: как позднеордовикское вымирание изменило океаны навсегда

Около 445 млн лет назад Земля словно нажала кнопку "перезагрузки": океаны изменились, резко похолодало, привычные морские сообщества начали рушиться. Позднее это событие назовут позднеордовикским массовым вымиранием — одним из самых драматичных в истории планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by United States Fish and Wildlife Service., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мертвая рыба

Но именно такие переломы иногда открывают дорогу тем, кто умеет выживать в новых правилах. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Что произошло во время позднеордовикского вымирания

В конце ордовика над суперконтинентом Гондвана выросли огромные ледники, "заперевшие" значительную часть морской воды. Мелководные моря, где кипела жизнь, начали исчезать, а химия океана и климат стали быстро меняться. В результате вымирание затронуло примерно 85% морских видов — в первую очередь тех, кто был привязан к стабильным тёплым шельфам.

До катастрофы мир выглядел непривычно для нас: парниковый климат, тёплые воды, обширные мелководья вокруг Гондваны. В морях жили странные существа, будто сошедшие со страниц фантастики: трилобиты, крупные морские хищники, необычные беспозвоночные и ранние позвоночные, которые только "примеряли" будущие эволюционные роли.

Почему вымирание шло в две волны

Исследователи описывают процесс как двухэтапный. Сначала планета довольно быстро ушла от тёплого "парникового" режима к ледниковому: льды накрыли значительную часть Гондваны, а мелководные местообитания высохли. Затем биоразнообразие начало восстанавливаться, но климат снова качнулся: при таянии льдов морская среда стала более тёплой, местами сернистой и бедной кислородом, и уже "холодолюбивые" обитатели не выдержали нового разворота условий.

Такой маятник — сначала резкое похолодание, потом обратный откат — особенно опасен: выжившие успевают приспособиться к одной крайности, а затем сталкиваются с другой.

Роль "убежищ" и почему это важно для позвоночных

Во время волн вымирания многие уцелевшие позвоночные оказались заперты в "убежищах" — изолированных очагах биоразнообразия, разделённых участками глубоководного океана. И именно там, судя по данным, у челюстных позвоночных проявилось преимущество: они не просто пережили кризис, но и получили возможность постепенно расширять разнообразие, когда условия начали стабилизироваться.

Что показало новое исследование

Массовые кризисы не только "срезали" прежних лидеров, но и спустя несколько миллионов лет могли усиливать темпы видообразования у тех групп, которые лучше переживали стрессовые условия.

Популярные вопросы о позднеордовикском массовом вымирании

Почему ЛОМЕ считают одним из крупнейших вымираний?

Потому что, по оценкам, оно уничтожило около 85% морских видов и радикально изменило океаническую среду.

Что такое "убежища" и почему они решают всё?

Это изолированные зоны, где условия оставались относительно пригодными для жизни. В них выжившие популяции могли удержаться, а затем стать "семенами" для восстановления биоразнообразия.

Значит ли это, что вымирания всегда "помогают" эволюции?

Нет. Вымирания — это прежде всего колоссальные потери. Но после них действительно может меняться баланс сил: группы, которые лучше переносят стресс, получают шанс расшириться, когда экосистемы начинают собираться заново.