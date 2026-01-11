Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Климатический маятник смерти: как позднеордовикское вымирание изменило океаны навсегда

445 млн лет назад климатические изменения уничтожили 85% морских видов
Наука

Около 445 млн лет назад Земля словно нажала кнопку "перезагрузки": океаны изменились, резко похолодало, привычные морские сообщества начали рушиться. Позднее это событие назовут позднеордовикским массовым вымиранием — одним из самых драматичных в истории планеты.

мертвая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by United States Fish and Wildlife Service., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мертвая рыба

Но именно такие переломы иногда открывают дорогу тем, кто умеет выживать в новых правилах. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Что произошло во время позднеордовикского вымирания

В конце ордовика над суперконтинентом Гондвана выросли огромные ледники, "заперевшие" значительную часть морской воды. Мелководные моря, где кипела жизнь, начали исчезать, а химия океана и климат стали быстро меняться. В результате вымирание затронуло примерно 85% морских видов — в первую очередь тех, кто был привязан к стабильным тёплым шельфам.

До катастрофы мир выглядел непривычно для нас: парниковый климат, тёплые воды, обширные мелководья вокруг Гондваны. В морях жили странные существа, будто сошедшие со страниц фантастики: трилобиты, крупные морские хищники, необычные беспозвоночные и ранние позвоночные, которые только "примеряли" будущие эволюционные роли.

Почему вымирание шло в две волны

Исследователи описывают процесс как двухэтапный. Сначала планета довольно быстро ушла от тёплого "парникового" режима к ледниковому: льды накрыли значительную часть Гондваны, а мелководные местообитания высохли. Затем биоразнообразие начало восстанавливаться, но климат снова качнулся: при таянии льдов морская среда стала более тёплой, местами сернистой и бедной кислородом, и уже "холодолюбивые" обитатели не выдержали нового разворота условий.

Такой маятник — сначала резкое похолодание, потом обратный откат — особенно опасен: выжившие успевают приспособиться к одной крайности, а затем сталкиваются с другой.

Роль "убежищ" и почему это важно для позвоночных

Во время волн вымирания многие уцелевшие позвоночные оказались заперты в "убежищах" — изолированных очагах биоразнообразия, разделённых участками глубоководного океана. И именно там, судя по данным, у челюстных позвоночных проявилось преимущество: они не просто пережили кризис, но и получили возможность постепенно расширять разнообразие, когда условия начали стабилизироваться.

Что показало новое исследование

Массовые кризисы не только "срезали" прежних лидеров, но и спустя несколько миллионов лет могли усиливать темпы видообразования у тех групп, которые лучше переживали стрессовые условия.

Популярные вопросы о позднеордовикском массовом вымирании

Почему ЛОМЕ считают одним из крупнейших вымираний?

Потому что, по оценкам, оно уничтожило около 85% морских видов и радикально изменило океаническую среду.

Что такое "убежища" и почему они решают всё?

Это изолированные зоны, где условия оставались относительно пригодными для жизни. В них выжившие популяции могли удержаться, а затем стать "семенами" для восстановления биоразнообразия.

Значит ли это, что вымирания всегда "помогают" эволюции?

Нет. Вымирания — это прежде всего колоссальные потери. Но после них действительно может меняться баланс сил: группы, которые лучше переносят стресс, получают шанс расшириться, когда экосистемы начинают собираться заново.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука климат
Новости Все >
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
Сейчас читают
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
Еда и рецепты
Домашнюю нутеллу охлаждают в холодильнике
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
Розовый цвет сочетают с натуральными текстурами в декоре — InStyle
На острове Кайо-Сантьяго 85 лет изучают колонию макак-резусов — CPG
Подкормки и пересадки зимой повышают риск повреждения комнатных растений
Слойки с сыром и беконом готовят из бездрожжевого слоёного теста
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Выбор оттенка рассыпчатой пудры влияет на результат макияжа
Мочевой камень образуется из минеральных солей воды и мочевины — Шупик
Подготовка гортензий к зиме включает полив, обрезку и укрытие — Actualno
Исследование показало: рост нейтронов в Чернобыле не связан с новой аварией — Earth
Дизайн с серебристым омбре относят к шикарным вариантам зимнего маникюра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.