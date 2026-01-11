Обезьяний рай или ад? Как поколения приматов адаптируются к стрессу и изменениям в среде на острове Кайо-Сантьяго

На острове Кайо-Сантьяго 85 лет изучают колонию макак-резусов — CPG

Небольшой остров у восточного берега Пуэрто-Рико уже десятилетиями служит "живой лабораторией" для науки. На Кайо-Сантьяго живёт контролируемая колония макак-резусов, за которой ведут постоянные наблюдения — от поведения и социальных связей до здоровья и генетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Sreers04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макака

Такой формат позволяет изучать изменения поколениями и видеть, как на популяцию влияют стресс и окружающая среда. Об этом пишет CPG.

Где находится Кайо-Сантьяго и почему он важен

Кайо-Сантьяго расположен примерно в 1,6 км от побережья Пуэрто-Рико, недалеко от Умакао. Остров площадью около 15 гектаров работает как исследовательская станция с 1938 года: животных держат в полусвободных условиях, но доступ людей строго ограничивают, чтобы сохранить контролируемую среду и безопасность наблюдений.

Проект в своё время задумал приматолог Кларенс Карпентер при поддержке Колумбийского университета. Начальная группа — чуть более 400 резусов — была привезена из Индии, чтобы создать стабильную популяцию, находящуюся рядом с научными центрами США и удобную для длительных программ наблюдения.

Колония сегодня: поколения, группы и непрерывные наблюдения

За время существования станции через остров прошли тысячи животных, а нынешняя популяция насчитывает около 1800 макак, организованных в 12 социальных групп. Все они — прямые потомки исходной партии, и именно эта преемственность делает колонию особенно ценной для продольных исследований, когда сравнивают не разовые выборки, а целые поколения.

На острове каждое животное идентифицируют индивидуально. Это позволяет сопоставлять поведение (питание, размножение, иерархии, союзы и конфликты) с медицинскими показателями и генетической информацией, а затем — анализировать старение, устойчивость к стрессу и изменения в социальной структуре на длинной дистанции.

Безопасность и санитарные протоколы

Научное управление ведёт Центр исследований приматов Карибского бассейна (CPRC), который также отвечает за правила доступа и санитарные стандарты. Ограничения важны не только для чистоты эксперимента, но и для снижения рисков для людей: упоминается вирус герпеса B, который обычно не опасен для макак, но может быть крайне опасным для человека.

Научная ценность и споры вокруг таких исследований

Работы на Кайо-Сантьяго использовались в биомедицинских направлениях, в том числе в проектах, связанных с вакцинами и исследованием инфекций. При этом практика изучения приматов остаётся предметом споров: зоозащитные организации, включая PETA, критикуют использование животных в экспериментах и выступают против коммерческого обращения животных.

Администрация CPRC, со своей стороны, заявляет о соблюдении законодательства США и международных этических стандартов и подчёркивает важность данных, которые невозможно получить другими способами.

Ураган "Мария" как естественный стресс-тест для колонии

В 2017 году ураган "Мария" серьёзно изменил ландшафт острова: была разрушена значительная часть растительности и повреждены объекты, а территория фактически разделилась.

Несмотря на это, большинство животных выжило; далее учёные наблюдали изменения в поведении, включая рост взаимопомощи и совместного использования ресурсов, а также признаки ускорения биологического старения.

Плюсы и минусы существования таких исследовательских колоний

Подобные площадки дают науке уникальные возможности, но неизбежно вызывают дискуссии.

• Плюсы:

. долгие продольные наблюдения по поколениям;

. изучение естественной социальной жизни в управляемой среде;

. возможность связывать поведение, здоровье и генетику в единой системе данных;

. "естественные эксперименты" при изменениях среды, например после ураганов.

• Минусы:

. этические споры вокруг использования приматов;

. строгие ограничения доступа из-за санитарных рисков;

. зависимость колонии от инфраструктуры и уязвимость к стихийным бедствиям;

. сложность прямого переноса выводов на человека без дополнительных исследований.

Популярные вопросы о колонии макак на Кайо-Сантьяго

Почему исследователям важна именно преемственность поколений?

Потому что она позволяет сравнивать не отдельные группы, а изменения в популяции на протяжении десятилетий, связывая поведение и здоровье с наследственностью и условиями среды.

Насколько безопасно работать рядом с макаками?

Доступ строго контролируется, а правила нужны в том числе из-за риска вируса Герпеса B, который опасен для человека.

Зачем изучать поведение, если цель — биомедицина?

Социальная структура, стресс и доступ к ресурсам влияют на здоровье, старение и восприимчивость к инфекциям, поэтому поведенческие данные помогают объяснять биологические результаты.

Что изменил ураган "Мария" для исследований?

Он стал мощным фактором среды: ландшафт и ресурсы изменились резко, что позволило наблюдать, как популяция адаптируется и как стресс отражается на социальных связях и физиологии.