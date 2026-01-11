Обезьяний рай или ад? Как поколения приматов адаптируются к стрессу и изменениям в среде на острове Кайо-Сантьяго

Небольшой остров у восточного берега Пуэрто-Рико уже десятилетиями служит "живой лабораторией" для науки. На Кайо-Сантьяго живёт контролируемая колония макак-резусов, за которой ведут постоянные наблюдения — от поведения и социальных связей до здоровья и генетики.
Такой формат позволяет изучать изменения поколениями и видеть, как на популяцию влияют стресс и окружающая среда. Об этом пишет CPG.
Кайо-Сантьяго расположен примерно в 1,6 км от побережья Пуэрто-Рико, недалеко от Умакао. Остров площадью около 15 гектаров работает как исследовательская станция с 1938 года: животных держат в полусвободных условиях, но доступ людей строго ограничивают, чтобы сохранить контролируемую среду и безопасность наблюдений.
Проект в своё время задумал приматолог Кларенс Карпентер при поддержке Колумбийского университета. Начальная группа — чуть более 400 резусов — была привезена из Индии, чтобы создать стабильную популяцию, находящуюся рядом с научными центрами США и удобную для длительных программ наблюдения.
За время существования станции через остров прошли тысячи животных, а нынешняя популяция насчитывает около 1800 макак, организованных в 12 социальных групп. Все они — прямые потомки исходной партии, и именно эта преемственность делает колонию особенно ценной для продольных исследований, когда сравнивают не разовые выборки, а целые поколения.
На острове каждое животное идентифицируют индивидуально. Это позволяет сопоставлять поведение (питание, размножение, иерархии, союзы и конфликты) с медицинскими показателями и генетической информацией, а затем — анализировать старение, устойчивость к стрессу и изменения в социальной структуре на длинной дистанции.
Научное управление ведёт Центр исследований приматов Карибского бассейна (CPRC), который также отвечает за правила доступа и санитарные стандарты. Ограничения важны не только для чистоты эксперимента, но и для снижения рисков для людей: упоминается вирус герпеса B, который обычно не опасен для макак, но может быть крайне опасным для человека.
Работы на Кайо-Сантьяго использовались в биомедицинских направлениях, в том числе в проектах, связанных с вакцинами и исследованием инфекций. При этом практика изучения приматов остаётся предметом споров: зоозащитные организации, включая PETA, критикуют использование животных в экспериментах и выступают против коммерческого обращения животных.
Администрация CPRC, со своей стороны, заявляет о соблюдении законодательства США и международных этических стандартов и подчёркивает важность данных, которые невозможно получить другими способами.
В 2017 году ураган "Мария" серьёзно изменил ландшафт острова: была разрушена значительная часть растительности и повреждены объекты, а территория фактически разделилась.
Несмотря на это, большинство животных выжило; далее учёные наблюдали изменения в поведении, включая рост взаимопомощи и совместного использования ресурсов, а также признаки ускорения биологического старения.
Подобные площадки дают науке уникальные возможности, но неизбежно вызывают дискуссии.
• Плюсы:
. долгие продольные наблюдения по поколениям;
. изучение естественной социальной жизни в управляемой среде;
. возможность связывать поведение, здоровье и генетику в единой системе данных;
. "естественные эксперименты" при изменениях среды, например после ураганов.
• Минусы:
. этические споры вокруг использования приматов;
. строгие ограничения доступа из-за санитарных рисков;
. зависимость колонии от инфраструктуры и уязвимость к стихийным бедствиям;
. сложность прямого переноса выводов на человека без дополнительных исследований.
Потому что она позволяет сравнивать не отдельные группы, а изменения в популяции на протяжении десятилетий, связывая поведение и здоровье с наследственностью и условиями среды.
Доступ строго контролируется, а правила нужны в том числе из-за риска вируса Герпеса B, который опасен для человека.
Социальная структура, стресс и доступ к ресурсам влияют на здоровье, старение и восприимчивость к инфекциям, поэтому поведенческие данные помогают объяснять биологические результаты.
Он стал мощным фактором среды: ландшафт и ресурсы изменились резко, что позволило наблюдать, как популяция адаптируется и как стресс отражается на социальных связях и физиологии.
