Ольга Сакиулова

Юпитер теряет контроль над своей главной бурей: Большое пятно дрожит, будто готовится к перемене эпох

Хаббл фиксирует колебания Большого красного пятна Юпитера — FUTURA
Наука

Самый знаменитый шторм Солнечной системы оказался куда менее устойчивым, чем считалось десятилетиями. Новые наблюдения показали, что гигантское атмосферное образование на Юпитере буквально "пульсирует", меняя форму и скорость. Это открытие поставило астрономов в тупик и заставило по-новому взглянуть на природу планетарных бурь. Об этом сообщает FUTURA.

Юпитер
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Юпитер

Неожиданное поведение древнего шторма

Большое красное пятно Юпитера наблюдают уже более 150 лет, и долгое время его считали относительно стабильной системой. Однако серия высокоточных снимков, сделанных телескопом "Хаббл" с декабря 2023 по март 2024 года, показала странную динамику. Шторм то расширяется, то сжимается, при этом его движение ускоряется и замедляется, а центральная область временно становится ярче.

Учёные сравнивают это с пульсацией или сжатым мячом для снятия стресса. Такое поведение оказалось полной неожиданностью для специалистов, изучающих атмосферу газовых гигантов.

"Это совершенно неожиданно. На данный момент у нас нет объяснения", — сказала сотрудник Центра космических полётов имени Годдарда NASA Эми Саймон.

Что именно увидел телескоп Хаббл

Наблюдательная кампания позволила зафиксировать лишь один полный цикл этих колебаний. Этого недостаточно, чтобы понять, является ли поведение регулярным или вызвано временными процессами в атмосфере Юпитера.

Официальный аккаунт NASA, посвящённый телескопу "Хаббл", прокомментировал открытие следующим образом:

"Большое красное пятно Юпитера таит в себе множество сюрпризов. Новые наблюдения с помощью телескопа "Хаббл” показали, что его размер не так стабилен, как считалось ранее: оно сжимается и расширяется, одновременно ускоряясь и замедляясь".

Будущие наблюдения с высоким разрешением должны показать, как часто происходят такие колебания и что именно влияет на форму, цвет и внутреннюю структуру шторма.

Почему Большое красное пятно так важно

Этот гигантский вихрь — крупнейшая известная буря в Солнечной системе. Он значительно больше Земли и служит уникальной лабораторией для изучения атмосферной физики. Известно, что за последние десятилетия пятно постепенно уменьшается, и учёные допускают, что со временем оно может перейти в более компактное и устойчивое состояние.

Понимание его поведения важно не только для изучения Юпитера. Данные о динамике такого шторма помогают уточнять модели ураганов и вихрей на Земле, а также используются при прогнозировании погоды на экзопланетах — далёких мирах с плотными атмосферами.

Популярные вопросы о Большом красном пятне Юпитера

Исчезнет ли Большое красное пятно?
Пока нет подтверждений, но оно действительно уменьшается.

Опасны ли такие колебания для Юпитера?
Нет, это естественные процессы в атмосфере газового гиганта.

Зачем это изучать людям?
Такие данные помогают лучше понимать физику погоды на Земле и других планетах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы nasa наука космос астрономия
