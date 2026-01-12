Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Климатическая петля затягивается: у мира меньше трёх лет, чтобы избежать необратимых последствий

Мировые выбросы истощают лимит CO₂ быстрее прогнозов — FUTURA
Наука

Темпы глобального потепления продолжают ускоряться, а окно возможностей для сдерживания кризиса стремительно сужается. Новые научные данные показывают, что человечество подошло вплотную к опасному порогу. Решения, которые будут приняты в ближайшие годы, определят климатическое будущее планеты. Об этом сообщает FUTURA.

Наводнение на набережной во время шторма
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Наводнение на набережной во время шторма

Почему счёт пошёл на годы, а не на десятилетия

Планета нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Экстремальные погодные явления становятся нормой, особенно в уязвимых регионах, таких как Африка, где засухи, наводнения и аномальная жара разрушают экономики и привычный уклад жизни.

Ключевой ориентир мировой климатической политики — ограничение потепления уровнем 1,5 °C относительно доиндустриальной эпохи. Именно эту цель закрепляет Парижское соглашение. Однако последние расчёты показывают: антропогенное потепление уже достигло 1,36 °C, а средняя глобальная температура с учётом естественных колебаний — около 1,52 °C. Это означает, что мир оказался в зоне повышенного климатического риска.

Углеродный бюджет почти исчерпан

Учёные оценивают оставшийся "углеродный бюджет" — объём CO₂, который человечество ещё может выбросить, не превысив порог 1,5 °C. При текущих темпах выбросов этот лимит будет исчерпан менее чем за три года.

Рекордные концентрации углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере ускоряют этот процесс. Даже если в будущем удастся снизить температуру, обратный путь будет долгим и сложным, а последствия нынешнего перегрева уже невозможно полностью отменить.

Почему правительства не успевают за наукой

Перед очередным климатическим саммитом COP30 страны должны были представить обновлённые национальные климатические планы. Однако на данный момент это сделали лишь 25 государств, на долю которых приходится около 20% глобальных выбросов. В Африке такие документы подали только Сомали, Замбия и Зимбабве.

Эти планы — не формальность. Они определяют экономическую политику, инвестиции и меры адаптации. При этом лишь один из представленных документов — план Великобритании — полностью соответствует целям Парижского соглашения.

Климат против экономики: разная скорость реакции

Учёные сравнивают климатические данные с финансовой отчётностью. Если бы рынки реагировали на кризисы так же медленно, как политики реагируют на климатические сигналы, экономические системы давно бы рухнули. Однако, в отличие от биржевых индикаторов, данные о состоянии Земли обновляются с запозданием, что затрудняет быстрые решения.

Тем временем экстремальные явления усиливаются, а человеческие и экономические потери растут. Особенно тяжёлые последствия фиксируются в странах с низким уровнем адаптации и ограниченными ресурсами. 

Что должно измениться в ближайшее время

По мере подготовки к COP30 мировым лидерам предстоит признать масштаб проблемы и опереться на актуальные научные данные. Богатые страны, исторически ответственные за основную долю выбросов, должны взять на себя более амбициозные обязательства и поддержать развивающиеся государства финансово.

Важную роль может сыграть "Большая двадцатка", на которую приходится около 80% мировых выбросов. Пока лишь пять её членов представили климатические планы до 2035 года. Решения ЕС, Китая и Индии станут определяющими для остальных стран.

Популярные вопросы об углеродном бюджете и 1,5 °C

Действительно ли цель 1,5 °C недостижима?
По текущим данным, удержать её становится крайне сложно без немедленных мер.

Почему важны ближайшие три года?
Именно в этот период может быть исчерпан оставшийся углеродный бюджет.

Кто должен действовать в первую очередь?
Крупнейшие экономики и исторические источники выбросов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
наука климат экология глобальное потепление
