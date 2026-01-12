Десять лет пряталась на острове: в Индийском океане нашли змею, которой не должно было быть

На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей

На одном из самых труднодоступных островов Индийского океана учёные сделали находку, которая заставила пересмотреть представления о скрытом разнообразии дикой природы. Новый вид змей долгое время оставался в тени, маскируясь под хорошо известную группу. Теперь его существование подтверждено генетически и морфологически.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Черная змея

Открытие на краю карты

На острове Большой Никобар, входящем в состав Андаманских и Никобарских островов Индии, исследователи выявили ранее неизвестный науке вид волчьих змей. Долгое время эти рептилии считались частью широко распространённого комплекса Lycodon subcinctus, так как были известны всего по одному наблюдению. Однако повторный анализ полевых и музейных образцов показал, что никобарская популяция отличается от других представителей рода.

К пересмотру классификации подтолкнули новые находки и современные методы молекулярной диагностики, которые всё чаще применяются при изучении биоразнообразия островных экосистем.

Генетика против внешнего сходства

В исследовании использовались свежие полевые материалы, ранее неописанные музейные экземпляры и ДНК-анализ. Генетическое расхождение с ближайшими родственниками составило не менее 6%, что считается достаточным основанием для выделения отдельного вида. Результаты были опубликованы в журнале Evolutionary Systematics.

Новый вид получил название Lycodon irwini — в честь Стива Ирвина, чья деятельность сыграла важную роль в популяризации охраны дикой природы.

Чем уникальна волчья змея Ирвина

Взрослые особи достигают длины около метра, имеют глянцево-чёрную окраску и не представляют опасности для человека, поскольку не являются ядовитыми. Предполагается, что их рацион включает рептилий, земноводных и мелких млекопитающих. Вид является эндемиком острова Большой Никобар и встречается исключительно во влажных вечнозелёных лесах.

Учёные подчёркивают, что змея известна всего по четырём подтверждённым находкам, что делает её одной из самых редких рептилий региона. Подобная изолированность характерна и для других видов, обитающих в труднодоступных районах, где каждая находка может оказаться научной сенсацией, как это уже происходило при открытии редких островных эндемиков.

Почему находка вызывает тревогу

Узкий ареал распространения и растущее антропогенное давление делают Lycodon irwini потенциально уязвимым видом. Авторы исследования предполагают, что в будущем змея может быть включена в списки исчезающих видов. Это открытие подчёркивает, насколько фрагментарными остаются знания о фауне даже относительно изученных регионов. Об этом сообщает издательство Pensoft.

Плюсы и минусы изолированной эволюции

Островная изоляция способствует формированию уникальных видов, но одновременно делает их уязвимыми. С одной стороны, такие змеи приобретают редкие эволюционные черты. С другой — они сильнее страдают от вмешательства человека и изменений среды обитания.

Плюсы:

высокая уникальность,

ценность для науки,

вклад в биоразнообразие.

Минусы:

узкий ареал,

уязвимость к разрушению экосистем,

сложность охраны.

Популярные вопросы о новых видах змей

Как часто открывают новые виды рептилий?

Даже сегодня ежегодно описываются десятки новых видов, особенно в труднодоступных регионах.

Почему острова так важны для науки?

Изоляция способствует формированию эндемиков с уникальными признаками.

Что лучше для сохранения таких видов?

Ограничение хозяйственной деятельности и охрана природных местообитаний.