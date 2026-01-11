Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные совершили прорыв: найдена кнопка омоложения яйцеклеток

Учёные нашли способ "омоложения" яйцеклеток — The Guardian
Наука

Учёные сообщили о первых результатах, которые они описывают как "омоложение" человеческих яйцеклеток: в клетки вводили ключевой белок, и это заметно снижало долю возрастных дефектов, связанных с ошибками в хромосомах.

клетка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клетка

Исследователи считают, что подход может повысить эффективность ЭКО у женщин старшего возраста — если подтвердится в более крупных работах. Об этом сообщает The Guardian.

В чём суть идеи и почему она важна для ЭКО

Одна из главных причин, почему успешность ЭКО падает с возрастом, — ухудшение качества яйцеклеток и рост числа эмбрионов с неправильным набором хромосом. Это же объясняет увеличение риска хромосомных нарушений у ребёнка и более высокую вероятность выкидышей.

В исследовании показали, что возрастной дефект, из-за которого хромосомы в яйцеклетке "разъезжаются" ещё до оплодотворения, можно частично компенсировать: учёные делали микроинъекцию белка Shugoshin 1 (Sgo1). По словам авторов, это почти вдвое сокращало долю яйцеклеток с аномальным числом хромосом.

Как именно "ломается" механизм с возрастом

Яйцеклетка формируется через мейоз — процесс, где нужно точно "развести" хромосомы так, чтобы после оплодотворения получился правильный набор генетического материала. В норме пары хромосом удерживаются вместе и аккуратно выстраиваются, чтобы при делении распределиться симметрично.

В более зрелых яйцеклетках, как описывают авторы, пары хромосом чаще расходятся преждевременно — частично или полностью. Тогда при делении клетки хромосомы распределяются хаотичнее, и эмбрион получает лишние или недостающие хромосомы.

Исследователи связывают это с тем, что с возрастом снижается уровень Shugoshin 1 — белка, который выступает "фиксаторам" для пар хромосом.

Что показал эксперимент на донорских яйцеклетках

Команда работала с яйцеклетками, которые пожертвовали пациентки клиники репродуктивной медицины в Кембридже. В контрольной группе дефект фиксировали у 53% яйцеклеток, а после микроинъекции Shugoshin 1 — у 29%. Для подгруппы женщин старше 35 лет тенденция была похожей (65% против 44%), но статистической значимости не достигли — авторы объясняют это малым числом обработанных яйцеклеток.

Учёные уточняют, что метод не "отменяет" менопаузу и не создаёт новые яйцеклетки: он может улучшить качество уже имеющихся.

Что это может означать для пациентов и клиник

Если результаты подтвердятся, подход потенциально позволит большему числу пациенток получать пригодные эмбрионы за меньшее количество попыток, а значит — снизить эмоциональные и финансовые "качели" многократных циклов ЭКО.

При этом остаётся ключевой вопрос: приведёт ли улучшение "геометрии" хромосом в яйцеклетке к реальному снижению числа генетических ошибок в эмбрионах и росту числа успешных беременностей.

Популярные вопросы о "омоложении" яйцеклеток и ЭКО

Это реально "омоложение" или просто эффект от инъекции?

Речь не о "возвращении времени назад", а о попытке восстановить в яйцеклетке уровень белка, который с возрастом падает, чтобы снизить риск конкретного дефекта.

Значит ли это, что ЭКО после 40 станет таким же эффективным, как в 30?

Нет. Исследование говорит о снижении одного важного вида ошибок. Возраст влияет на фертильность многими путями, и этот метод — не универсальная "кнопка".

Можно ли так продлить фертильность после менопаузы?

Нет. Авторы прямо отмечают, что подход не решает проблему истощения запаса яйцеклеток.

Когда это может появиться в клиниках?

Пока речь о ранних данных и обсуждении клинических испытаний с регуляторами. До внедрения в практику нужны большие исследования безопасности и эффективности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука медицина
