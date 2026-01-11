Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Крошечные растения, большие тайны: мох помогает находить скрытые захоронения и места преступлений

Скорость роста мха помогла определить время смерти 1929 года — ботаник Конрат
Наука

Микроскопические растения редко привлекают внимание вне учебников по биологии. Но в криминалистике они неожиданно становятся ключом к разгадке сложных дел. Иногда именно незаметные зелёные фрагменты помогают восстановить цепочку событий там, где другие улики бессильны.

Ученый исследует образцы
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ученый исследует образцы

Почему мох оказался полезен следствию

Мхи относятся к группе мохообразных — примитивных растений без корней, семян и привычных стеблей. Они впитывают влагу и вещества прямо из окружающей среды, поэтому чутко реагируют на микроклимат. Даже небольшие различия во влажности, освещённости или составе почвы формируют уникальные "отпечатки" растительных сообществ.

Эта особенность давно используется в биологии и экологии, а сегодня всё чаще дополняет методы, на которых строятся новые подходы в криминалистике. По набору видов мха можно сузить зону поиска до конкретного участка или определить, откуда именно был перенесён предмет.

Когда ботаника становится уликой

В 2013 году учёных попросили проанализировать микроскопические частицы растений, найденные на обуви подозреваемого. Среди них оказались фрагменты мха. Сопоставив их с флорой региона, исследователи смогли выделить участок площадью всего несколько десятков квадратных метров, где позже подтвердилось место захоронения.

"Мы хотели показать, что ботанические данные часто недооценивают просто потому, что не знают, как их читать", — говорит руководитель ботанических коллекций Филдовского музея Мэтт фон Конрат.

Подобные случаи редки, но именно они показывают потенциал судебной ботаники как самостоятельного инструмента.

150 лет наблюдений и единичные находки

Анализ научных публикаций за полтора века показал: мохообразные использовались в расследованиях нечасто. Самый ранний зафиксированный случай относится к 1929 году, когда по скорости роста мха определили давность смерти. Позднее подобные методы применялись в Финляндии, Швеции, Италии, Китае и США.

Интересно, что внимание к растениям в науке растёт не только в прикладном, но и в фундаментальном контексте — от изучения экосистем до дискуссий о том, почему растительные гены и свойства так по-разному проявляются в среде. Об этом сообщает SciTechDaily.

Мох и другие растительные улики

Растительные следы давно используют в экспертизах, но мхи отличаются рядом особенностей. Пыльца помогает определить сезон, семена — регион, а мох указывает на конкретную микросреду. Его сочетание с анализом почвы, волокон и ДНК усиливает точность выводов и снижает вероятность ошибки.

Плюсы и минусы использования мха

У метода есть сильные стороны и ограничения. Он не требует сложного оборудования и позволяет работать с микроскопическими образцами. При этом всё зависит от квалификации специалиста и полноты ботанических коллекций региона.

К преимуществам относят:

  • высокую чувствительность к условиям среды;
  • устойчивость образцов к разложению;
  • возможность сузить зону поиска.

К ограничениям:

  • редкость подготовленных экспертов;
  • зависимость от сезонности;
  • ограниченное число задокументированных кейсов.

Популярные вопросы о судебной ботанике

Можно ли по мху определить точное место преступления?

Да, если регион хорошо изучен и есть сравнительные образцы.

Насколько метод точен по сравнению с ДНК?

Он не заменяет ДНК-анализ, но эффективно его дополняет.

Используется ли мох в современных расследованиях?

Пока редко, но интерес к методу растёт.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука растения экология
Новости Все >
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Сейчас читают
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Авто
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Последние материалы
Скорость роста мха помогла определить время смерти 1929 года — ботаник Конрат
Штраф за перевозку детей без автокресла для водителей вырос до 5 тысяч рублей
Масло для душа очищает кожу без разрушения липидного барьера
Молодые и пересаженные пионы нуждаются в укрытии зимой — Actualno
Фламинго засасывают пищу со дна с помощью движений головы и лап
Астрономы связали радиовсплески YZ Ceti с обращением каменистой экзопланеты — Earth
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
Тельцы вошли в тройку самых вкусно готовящих знаков
Для обильного цветения герани нужен небольшой горшок
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.