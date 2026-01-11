Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Феномен собак-лингвистов: питомцы учат слова, подслушивая разговоры

Учёные выяснили, что некоторые собаки способны учить новые слова, слушая разговоры
Наука

Может ли собака выучить новое слово, если с ней вообще не разговаривают напрямую? Оказывается, да — по крайней мере, у небольшой группы "одарённых" питомцев это получается почти так же, как у маленьких детей.

Взрослый йорк и маленькая девочка
Фото: flickr.com by Дин Виссинг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Учёные проверили это в серии экспериментов с игрушками и выяснили, что некоторым собакам достаточно нескольких минут, чтобы связать название с предметом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование в журнале Science.

Что именно проверяли учёные

Команда из Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии решила выяснить, могут ли собаки, которые уже известны необычной способностью запоминать названия игрушек, учить новые слова "пассивно" — просто слушая разговор людей. Таких собак находили через объявления и посты: владельцы сами писали исследователям, что их питомец, по их мнению, знает названия предметов.

В первой части эксперимента хозяева 10 "одарённых" собак познакомили их с двумя новыми игрушками и несколько дней подряд повторяли названия в обычном общении с питомцем. Контакт был прямой: человек обращался к собаке, показывал предмет, вовлекал в игру.

Результат оказался впечатляющим.

"Собакам было достаточно восьми минут, чтобы выучить названия двух новых игрушек", — рассказала CNN когнитивный исследователь и дрессировщик животных Шэни Дрор.

Семь из десяти собак безошибочно приносили нужную игрушку по просьбе владельца.

Как выглядело "подслушивание"

Затем условия усложнили: те же пары "хозяин — собака" повторили обучение, но без общения с питомцем. Владельцы произносили название новой игрушки в фразах, передавали её друг другу, но не смотрели на собаку и не подавали ей сигналов. Самой собаке запрещали подходить и взаимодействовать с предметом — её держали за детским ограждением или в переноске/лежанке.

И снова семь из десяти собак справились: после такого "подслушивания" они узнавали игрушки по названию и приносили их. Это дало основания говорить, что у одарённых животных работает механизм, "функционально схожий" с тем, как дети могут выхватывать новые слова из речи взрослых.

Проверка без подсказок взглядом и жестами

Чтобы понять, не опираются ли собаки на социальные подсказки, исследователи провели ещё одну проверку с восьмью собаками (четверо из них уже участвовали ранее). Теперь владельцы называли игрушку только после того, как прятали её в ведро — вне поля зрения животного.

Большинство собак всё равно правильно выбирали предмет, а спустя две недели продолжали помнить новые названия.

"Итак, мы приходим к выводу, что собаки способны обучаться в самых разных условиях и делают это очень гибко", — сказал Дрор.

Почему это не про всех собак

Учёные отдельно подчёркивают: переносить выводы на всех домашних питомцев нельзя. Для сравнения провели похожий "подслушанный" тест с 10 бордер-колли, которые раньше не знали названий предметов, и там эффекта почти не было — обычные собаки, в отличие от "одарённых", не запоминали новые названия игрушек.

По словам Дрор, такие животные встречаются редко, хотя среди них действительно много бордер-колли. В разных исследованиях эти собаки показывали почти невероятные результаты: могли запоминать названия после нескольких повторений, учить много новых слов за неделю и сохранять память о них очень долго.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука животные исследование
