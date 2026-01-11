Пески отступили — и стало неловко: этот город выбрал путь, о котором предпочитали молчать

Археологи нашли в долине Супе город цивилизации Карал, скрытый под песком — Earth

В пустынной долине на севере Перу археологи обнаружили древний город, который более трёх тысяч лет скрывался под песком. Комплекс Пеньико оказался связан с одной из самых ранних цивилизаций Америки и демонстрирует неожиданный путь выживания в условиях климатического кризиса. Находка меняет представления о том, как древние общества справлялись с засухами без войн и завоеваний. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки древнего города

Затерянный город цивилизации Карал

Пеньико расположен примерно в четырёх часах езды к северу от Лимы, в долине реки Супе. Город был основан около 3 800 лет назад выходцами из цивилизации Карал — старейшего известного центра городской жизни в Северной и Южной Америке. Сегодня Карал-Супе внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исследования Пеньико возглавила археолог Рут Шейди, руководитель археологической зоны Карал при Министерстве культуры Перу. Её команда изучает, как ранние города Анд формировались, управлялись и адаптировались к изменениям климата.

От Карала к Пеньико

Пеньико возник после упадка главных пирамид Карала и стал новым центром в средней части долины Супе. По данным проекта Карал, его основание относится примерно к 1800 году до нашей эры. Город был построен на более высокой и прохладной террасе рядом с устойчивым источником пресной воды.

Такое расположение сделало Пеньико узлом обмена между Андами, тихоокеанским побережьем и окраинами Амазонии. Вместо укреплений и стен здесь сформировалось пространство для встреч и интеграции различных сообществ.

Архитектура без войны

Археологи зафиксировали 18 крупных сооружений — от общественных ступенчатых зданий до плотных жилых кварталов, а также круглые и квадратные площади. В одном из храмов сохранились рельефы раковинных труб, а центральные пространства напоминают древние затонувшие площади, характерные для культуры Карал.

Особый интерес вызывают выровненные открытые корты, которые исследователи интерпретируют как ранние сейсмоустойчивые площади. Каменные бордюры, уплотнённая засыпка и кольцевая планировка указывают на инженерный подход к землетрясениям, а не на религиозный страх перед ними.

Музыка, ритуалы и общее пространство

Раскопки выявили 32 поперечные флейты, изготовленные из костей пеликанов или украшенные изображениями обезьян и кондоров. Такие находки указывают на связи с отдалёнными регионами — побережьем и тропическими лесами.

"Эти инструменты использовались для приёма групп с побережья, из гор и джунглей в рамках общих ритуалов", — отметила археолог Рут Шейди.

Кроме музыкальных инструментов, в Пеньико обнаружены необожжённые глиняные фигурки, ожерелья из раковин и камня, резные кости, включая предмет в форме человеческого черепа. Скульптура женской головы с детализированной причёской и окраской красным гематитом показывает, что статус и верования выражались через цвет и форму.

Адаптация к засухе

Около четырёх тысяч лет назад северо-центральное побережье Перу столкнулось с резкими климатическими колебаниями - чередованием засух и наводнений. Исследования климата связывают этот период с кризисами в обществах, зависевших от речного орошения.

Когда реки мелели и поля приходили в упадок, многие города Карала были заброшены. Часть населения сместилась к побережью и сделала ставку на рыболовство. Пеньико выбрал иной путь — укрепление связей обмена при одновременном приближении к надёжным источникам пресной воды.

"Пеньико продолжает традицию Карала жить в гармонии с природой и относиться к другим культурам с уважением", — сказала Рут Шейди.

Сравнение: Пеньико и другие древние города Анд

В отличие от многих позднейших центров региона, Пеньико не имел оборонительных стен и складов оружия. Если другие города реагировали на кризис миграцией или конфликтами, Пеньико сделал ставку на сотрудничество, ритуалы и продуманное водопользование. Это отличает его от более милитаризированных обществ, появившихся позднее в Андах.

Плюсы и минусы стратегии Пеньико

Опыт города показывает сильные и уязвимые стороны такого пути.

Плюсы: устойчивость без войны, развитые сети обмена, гибкая адаптация к климату.

Минусы: зависимость от ритуального единства и внешних связей, ограниченные ресурсы в условиях длительной засухи.

Популярные вопросы о городе Пеньико

Сколько лет городу Пеньико?

Около 3 800 лет, он относится к финальному этапу цивилизации Карал.

Почему его называют мирным городом?

Археологи не нашли следов войн, оружия или массовых захоронений.

Чему он может научить сегодня?

Пеньико показывает, что сотрудничество и грамотное управление ресурсами могут стать ответом на климатический кризис.