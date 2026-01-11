Сигнал, который не должен повторяться: совпадение, которое ломает привычные объяснения

Астрономы зафиксировали необычные радиосигналы от ближайшего красного карлика, которые синхронно повторяются вместе с обращением небольшой экзопланеты. Эти всплески могут указывать на редкое и важное свойство — наличие магнитного поля у каменистой планеты за пределами Солнечной системы. Наблюдения дают новый способ оценивать, какие миры способны сохранять атмосферу. Об этом сообщает Earth.

Радиосигнал от системы YZ Ceti

Астрофизики обнаружили повторяющиеся всплески радиоволн от звезды YZ Ceti, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли. Сигналы совпадают с орбитальным периодом планеты YZ Ceti b — небольшого каменистого мира, совершающего оборот всего за два дня. Такая синхронность сразу привлекла внимание исследователей.

По мнению учёных из Университета Колорадо, характер сигнала трудно объяснить без участия магнитного поля планеты. Именно оно могло бы вступать во взаимодействие с магнитной средой звезды и порождать наблюдаемое радиоизлучение.

Почему магнитное поле так важно

Земля окружена магнитосферой — своеобразным щитом, который отклоняет солнечный ветер и защищает атмосферу от разрушения. Планеты без сильного магнитного поля, как Марс, демонстрируют, насколько быстро звёздное излучение может "сдувать" воздух.

Для экзопланет измерение магнитного поля остаётся одной из самых сложных задач. Оно не гарантирует сохранность атмосферы, но является важным фактором наряду с гравитацией, плотностью воздуха и активностью звезды.

Маленькая звезда и плотные орбиты

YZ Ceti — красный карлик, масса которого составляет около одной восьмой массы Солнца. Такие звёзды живут чрезвычайно долго, но отличаются высокой вспышечной активностью. Вокруг YZ Ceti известно как минимум три небольшие планеты, и все они расположены ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу.

YZ Ceti b — самая внутренняя из них. По данным о колебаниях звезды, её масса составляет около 70 процентов земной, а орбита проходит на расстоянии всего 0,016 астрономической единицы.

Как искали магнитное поле

Для наблюдений команда использовала радиоинтерферометр Karl G. Jansky Very Large Array — сеть из 27 антенн в пустыне Нью-Мексико. За пять сеансов учёные зафиксировали несколько коротких, сильно поляризованных радиовсплесков на частотах от 2 до 4 гигагерц.

Два из этих всплесков почти точно совпали по времени с положением планеты на орбите. Первый сигнал особенно выделялся на фоне шума, что укрепило гипотезу о его планетарной природе.

Исследователи предполагают, что заряженная плазма звёздного ветра сталкивается с магнитным полем планеты. В результате энергия может возвращаться к звезде, вызывая радиоизлучение и аналоги полярных сияний.

Внесолнечная "космическая погода"

Система YZ Ceti стала наглядным примером экстрасолнечной космической погоды — сочетания радиационных бурь, потоков частиц и магнитных взаимодействий. Для планет вокруг активных красных карликов такие условия особенно жёсткие и способны разрушать атмосферу или менять её химический состав.

Учёные подчёркивают, что радиовсплески могут быть связаны и с самой звездой. Чтобы окончательно подтвердить наличие магнитного поля у YZ Ceti b, потребуются дополнительные наблюдения.

Сравнение: планеты с магнитным полем и без него

Планеты с выраженным магнитным полем потенциально лучше защищены от звёздного ветра и потери атмосферы. Миры без такого щита быстрее теряют газовую оболочку и воду. Однако решающую роль играет сочетание факторов: орбита, тип звезды, плотность атмосферы и внутренняя структура планеты, что всё чаще обсуждается применительно к каменистым экзопланетам.

Плюсы и минусы радиометода

Новый подход имеет очевидные преимущества и ограничения.

Плюсы: возможность напрямую искать магнитные поля, работа на больших расстояниях, применимость к каменистым экзопланетам.

Минусы: сложность отделения сигналов планеты от активности звезды, необходимость длительных серий наблюдений.

Популярные вопросы о магнитном поле экзопланет

Значит ли это, что YZ Ceti b обитаема?

Нет, планета слишком близка к звезде и подвергается экстремальному нагреву и излучению.

Почему открытие всё равно важно?

Оно показывает, что магнитные поля у каменистых экзопланет можно обнаруживать напрямую.

Где эта методика будет полезнее всего?

Для более холодных планет в зонах, где возможна жидкая вода и стабильный климат.