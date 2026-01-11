Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Эффект домино во льдах: механизм, о котором долго не догадывались, работает не в одну сторону

Потепление на 2–3 °C запускало таяние антарктического льда в плиоцене — Earth
Наука

Даже незначительное потепление способно радикально изменить судьбу антарктического льда. Геологические данные показывают, что рост температуры всего на два-три градуса уже в прошлом запускал ускоренное таяние и рост уровня моря. Эти процессы напрямую связаны с тем, как океан и атмосфера усиливают воздействие друг друга. Об этом сообщает Earth.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

Что рассказали донные отложения

Учёные изучили длинные керны, поднятые со дна моря Росса у берегов Антарктиды. В слоях морской грязи зафиксированы многократные наступления и отступления ледников, происходившие миллионы лет назад. Исследование возглавила адъюнкт-профессор наук о Земле Бингемтонского университета (SUNY) Молли О. Паттерсон.

Отложения сформировались в эпоху плиоцена — периода, когда климат Земли был заметно теплее современного. Именно тогда Антарктида уже сталкивалась с условиями, близкими к тем, которые прогнозируются на будущее.

Орбитальные циклы и древнее тепло

Колебания орбиты Земли влияют на количество солнечного тепла, достигающего полярных широт. Эти процессы, известные как орбитальное принуждение, разворачиваются циклами примерно по 100 тысяч лет и задают ритм ледниковым эпохам. В сочетании с повышенной концентрацией парниковых газов они усиливали таяние антарктического льда задолго до появления промышленности.

Слои осадков содержат грубые песчинки и гальку — так называемый айсберговый перенос. Эти частицы оседали на дно, когда айсберги таяли, и указывают на периоды активного распада ледяного края.

Запад и Восток Антарктиды реагируют по-разному

Данные показали чёткое различие между регионами континента. Западная Антарктида лежит на морском основании, что делает её особенно уязвимой для тёплых океанских течений. Здесь потери льда происходили быстрее, особенно в тихоокеанском секторе. Восточная Антарктида тоже реагировала на потепление, но с иным ритмом, что говорит о нескольких параллельных "ледовых историях".

Тёплая вода подтачивает шельфовые ледники — плавучие платформы, которые удерживают внутренний лёд. Когда такие платформы ослабевают, ледники ускоряют движение к океану.

Две фазы таяния

Сначала вступает в игру океан: океаническое тепло может опережать накопление снега даже при умеренном росте температуры воздуха. Затем подключается атмосфера — поверхностное таяние создаёт трещины, заполненные водой, которые раскалывают шельфы.

"Другими словами, это один-два удара по системе с последствием повышения уровня моря во всём мире", — сказала адъюнкт-профессор наук о Земле Молли О. Паттерсон.

Почему модели сверяют с геологией

Климатические модели позволяют пошагово нагревать океан и воздух, отслеживая реакцию ледяных бассейнов. Однако именно геологические архивы служат проверкой их реалистичности.

"Геологические архивы — это ключевой инструмент для проверки точности климатических моделей, используемых для прогнозов будущего", — отметила Молли О. Паттерсон.

Сравнение факторов таяния льда

Океаническое тепло действует снизу, ослабляя ледяные платформы и ускоряя сползание ледников. Атмосферное тепло влияет медленнее, но усиливает разрушение поверхности и продлевает фазу потерь. В сочетании эти факторы оказываются гораздо опаснее, чем по отдельности.

Плюсы и минусы использования донных осадков

Геологические записи дают уникальное "окно" в прошлое климата.

  • Плюсы: возможность изучать периоды без инструментальных наблюдений, понимание долгосрочных процессов, проверка климатических сценариев.
  • Минусы: неполнота данных, отсутствие фиксации кратковременных событий, необходимость интерпретации через косвенные показатели.

Популярные вопросы о таянии антарктического льда

Насколько опасно потепление на 2-3 °C?
Даже такой рост температуры в прошлом вызывал масштабное таяние и заметный подъём уровня моря.

Почему Западная Антарктида уязвимее?
Она опирается на морское дно, и тёплая вода легче добирается до ледяного края.

Как это скажется на уровне моря?
Таяние в Антарктиде может привести к неравномерному подъёму океана, усилив риски для побережий в других регионах мира.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат антарктида изменение климата глобальное потепление
Новости Все >
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Возвращение к работе после каникул требует 3–5 дней адаптации — психолог
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Сейчас читают
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Красота и стиль
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Наука и техника
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Последние материалы
Генетическая аномалия окрашивает панцирь лобстера в синий — Science&Vie
Отдельно стоящая ванна и встроенное хранение улучшают оценку жилья — Martha Stewart
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Недостаток сна ускоряет старение кожи и разрушает коллаген — Vogue
Внутренний туризм в России показал рост премиального сегмента — директор Ломидзе
Вытаптывание зимой оставляет проплешины на газоне весной
Одышка при обычной активности указывает на проблемы с сердцем — WebMD
Леопардовые тюлени поют под водой до 13 часов в сутки — Earth
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.