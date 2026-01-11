Эффект домино во льдах: механизм, о котором долго не догадывались, работает не в одну сторону

Даже незначительное потепление способно радикально изменить судьбу антарктического льда. Геологические данные показывают, что рост температуры всего на два-три градуса уже в прошлом запускал ускоренное таяние и рост уровня моря. Эти процессы напрямую связаны с тем, как океан и атмосфера усиливают воздействие друг друга. Об этом сообщает Earth.
Учёные изучили длинные керны, поднятые со дна моря Росса у берегов Антарктиды. В слоях морской грязи зафиксированы многократные наступления и отступления ледников, происходившие миллионы лет назад. Исследование возглавила адъюнкт-профессор наук о Земле Бингемтонского университета (SUNY) Молли О. Паттерсон.
Отложения сформировались в эпоху плиоцена — периода, когда климат Земли был заметно теплее современного. Именно тогда Антарктида уже сталкивалась с условиями, близкими к тем, которые прогнозируются на будущее.
Колебания орбиты Земли влияют на количество солнечного тепла, достигающего полярных широт. Эти процессы, известные как орбитальное принуждение, разворачиваются циклами примерно по 100 тысяч лет и задают ритм ледниковым эпохам. В сочетании с повышенной концентрацией парниковых газов они усиливали таяние антарктического льда задолго до появления промышленности.
Слои осадков содержат грубые песчинки и гальку — так называемый айсберговый перенос. Эти частицы оседали на дно, когда айсберги таяли, и указывают на периоды активного распада ледяного края.
Данные показали чёткое различие между регионами континента. Западная Антарктида лежит на морском основании, что делает её особенно уязвимой для тёплых океанских течений. Здесь потери льда происходили быстрее, особенно в тихоокеанском секторе. Восточная Антарктида тоже реагировала на потепление, но с иным ритмом, что говорит о нескольких параллельных "ледовых историях".
Тёплая вода подтачивает шельфовые ледники — плавучие платформы, которые удерживают внутренний лёд. Когда такие платформы ослабевают, ледники ускоряют движение к океану.
Сначала вступает в игру океан: океаническое тепло может опережать накопление снега даже при умеренном росте температуры воздуха. Затем подключается атмосфера — поверхностное таяние создаёт трещины, заполненные водой, которые раскалывают шельфы.
"Другими словами, это один-два удара по системе с последствием повышения уровня моря во всём мире", — сказала адъюнкт-профессор наук о Земле Молли О. Паттерсон.
Климатические модели позволяют пошагово нагревать океан и воздух, отслеживая реакцию ледяных бассейнов. Однако именно геологические архивы служат проверкой их реалистичности.
"Геологические архивы — это ключевой инструмент для проверки точности климатических моделей, используемых для прогнозов будущего", — отметила Молли О. Паттерсон.
Океаническое тепло действует снизу, ослабляя ледяные платформы и ускоряя сползание ледников. Атмосферное тепло влияет медленнее, но усиливает разрушение поверхности и продлевает фазу потерь. В сочетании эти факторы оказываются гораздо опаснее, чем по отдельности.
Геологические записи дают уникальное "окно" в прошлое климата.
Насколько опасно потепление на 2-3 °C?
Даже такой рост температуры в прошлом вызывал масштабное таяние и заметный подъём уровня моря.
Почему Западная Антарктида уязвимее?
Она опирается на морское дно, и тёплая вода легче добирается до ледяного края.
Как это скажется на уровне моря?
Таяние в Антарктиде может привести к неравномерному подъёму океана, усилив риски для побережий в других регионах мира.
