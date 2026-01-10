Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стена, которой не должно было быть: в горах Алтая скрывалось нечто, что меняло правила прохода

Каменное сооружение высотой до 8 м нашли археологи в Алтайских горах — Earth
Наука

В Алтайских горах археологи обнаружили масштабное каменное сооружение, которое уже сравнивают с Великой китайской стеной. Многорядный барьер скрывался под землёй и десятилетиями оставался незаметным даже для спутников. Его размеры и продуманная конструкция меняют представления о контроле и защите путей в древней Сибири. Об этом сообщает Earth.

Раскопки древнеримской крепости в Крыму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки древнеримской крепости в Крыму

Необычная находка в долине Катуни

Недалеко от села Сузга в Республике Алтай исследователи зафиксировали систему каменных валов высотой до восьми метров. Сооружение перекрывает естественный проход вдоль реки Катунь — важного коридора между горными районами. Археологи насчитали шесть параллельных насыпей, выстроенных так, чтобы направлять движение в строго определённое русло.

Работы возглавил профессор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Бородовский. Его команда изучает, как через Алтайские горы перемещались люди, стада и товары, и какую роль в этом играли защитные и контролирующие сооружения, подобные тем, что известны по примеру Императорской дороги Цинь.

"Эти стены явно были созданы, чтобы отрезать толпы людей", — отметил профессор Андрей Бородовский.

По словам учёного, речь идёт не о классической оборонительной линии, а скорее о сложной системе фильтрации потоков — своеобразном древнем контрольно-пропускном пункте.

Как удалось "увидеть" стену под землёй

Обычные спутниковые снимки оказались малоэффективны: валы сливались с рельефом склонов и выглядели как естественные гряды. Поэтому геофизики применили методы электрической томографии сопротивления и сейсмического отражения. Эти технологии позволяют различать камень и почву по тому, как через них проходят электрические и звуковые волны.

Исследования показали, что внутри валов скрыто массивное ядро из мегалитов — крупных каменных блоков. Такая конструкция делала проход практически невозможным без разрешения или контроля, особенно для больших групп и стад.

Загадка возраста и строителей

Точная датировка сооружения пока остаётся сложной задачей. Письменных источников нет, а территория активно использовалась и в более поздние эпохи. Для соседних объектов применяются радиоуглеродный анализ и метод оптически стимулированной люминесценции, позволяющий определить, когда почва в последний раз была освещена солнцем.

Учёные не исключают, что стену могли перестраивать или ремонтировать в средневековый период. Однако пока неизвестно, какая именно культура или союз племён смог организовать столь масштабные работы в труднодоступном горном районе.

Поселения и ремесло рядом со стеной

Параллельно с изучением валов археологи исследуют поселения на террасах вдоль Катуни. В районе Черемшаньки были найдены следы косторезной мастерской: обломки, заготовки и готовые изделия — наконечники стрел, детали луков, нож и точильный камень.

Такие находки редки, поскольку производственные зоны обычно плохо сохраняются. Они показывают, что местные жители не только охотились и пасли скот, но и владели высокими ремесленными навыками, важными для военного и торгового обмена, характерного для древних торговых путей.

Музыка, оружие и быт

Среди находок — костяные варганы возрастом около двух тысяч лет. Эти инструменты свидетельствуют, что музыка была частью повседневной жизни наряду с хозяйством и защитой территории. Лёгкие костяные наконечники указывают на использование сложных составных луков, характерных для степных культур Евразии.

Сравнение древних оборонительных систем

Если сравнивать стену у Сузги с другими известными барьерами, можно заметить принципиальное отличие. Великая китайская стена служила границей империи, тогда как алтайские валы, судя по планировке, контролировали конкретный маршрут. Подобные системы встречаются и в Центральной Азии, где они направляли сезонные миграции и торговые караваны.

Плюсы и минусы геофизических методов

Использование неинвазивных технологий дало археологам ряд преимуществ.

  • Плюсы: минимальное разрушение памятника, возможность охватить большие площади, точное выявление каменных конструкций.
  • Минусы: сложность интерпретации данных без раскопок, зависимость от рельефа и влажности почв.

Поэтому после картографирования команда планирует точечные траншеи только там, где данные указывают на ключевые участки.

Популярные вопросы о стене в Алтайских горах

Кто мог построить эту стену?
Точного ответа пока нет. Рассматриваются различные кочевые культуры, населявшие Алтай в древности.

Для чего она предназначалась?
Вероятнее всего, для контроля и направления потоков людей, скота и товаров через горный проход.

Насколько она велика по сравнению с другими стенами?
По протяжённости она уступает Великой китайской стене, но по сложности системы сопоставима с крупными пограничными сооружениями Евразии.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
