Стена, которой не должно было быть: в горах Алтая скрывалось нечто, что меняло правила прохода

В Алтайских горах археологи обнаружили масштабное каменное сооружение, которое уже сравнивают с Великой китайской стеной. Многорядный барьер скрывался под землёй и десятилетиями оставался незаметным даже для спутников. Его размеры и продуманная конструкция меняют представления о контроле и защите путей в древней Сибири. Об этом сообщает Earth.
Недалеко от села Сузга в Республике Алтай исследователи зафиксировали систему каменных валов высотой до восьми метров. Сооружение перекрывает естественный проход вдоль реки Катунь — важного коридора между горными районами. Археологи насчитали шесть параллельных насыпей, выстроенных так, чтобы направлять движение в строго определённое русло.
Работы возглавил профессор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Бородовский. Его команда изучает, как через Алтайские горы перемещались люди, стада и товары, и какую роль в этом играли защитные и контролирующие сооружения, подобные тем, что известны по примеру Императорской дороги Цинь.
"Эти стены явно были созданы, чтобы отрезать толпы людей", — отметил профессор Андрей Бородовский.
По словам учёного, речь идёт не о классической оборонительной линии, а скорее о сложной системе фильтрации потоков — своеобразном древнем контрольно-пропускном пункте.
Обычные спутниковые снимки оказались малоэффективны: валы сливались с рельефом склонов и выглядели как естественные гряды. Поэтому геофизики применили методы электрической томографии сопротивления и сейсмического отражения. Эти технологии позволяют различать камень и почву по тому, как через них проходят электрические и звуковые волны.
Исследования показали, что внутри валов скрыто массивное ядро из мегалитов — крупных каменных блоков. Такая конструкция делала проход практически невозможным без разрешения или контроля, особенно для больших групп и стад.
Точная датировка сооружения пока остаётся сложной задачей. Письменных источников нет, а территория активно использовалась и в более поздние эпохи. Для соседних объектов применяются радиоуглеродный анализ и метод оптически стимулированной люминесценции, позволяющий определить, когда почва в последний раз была освещена солнцем.
Учёные не исключают, что стену могли перестраивать или ремонтировать в средневековый период. Однако пока неизвестно, какая именно культура или союз племён смог организовать столь масштабные работы в труднодоступном горном районе.
Параллельно с изучением валов археологи исследуют поселения на террасах вдоль Катуни. В районе Черемшаньки были найдены следы косторезной мастерской: обломки, заготовки и готовые изделия — наконечники стрел, детали луков, нож и точильный камень.
Такие находки редки, поскольку производственные зоны обычно плохо сохраняются. Они показывают, что местные жители не только охотились и пасли скот, но и владели высокими ремесленными навыками, важными для военного и торгового обмена, характерного для древних торговых путей.
Среди находок — костяные варганы возрастом около двух тысяч лет. Эти инструменты свидетельствуют, что музыка была частью повседневной жизни наряду с хозяйством и защитой территории. Лёгкие костяные наконечники указывают на использование сложных составных луков, характерных для степных культур Евразии.
Если сравнивать стену у Сузги с другими известными барьерами, можно заметить принципиальное отличие. Великая китайская стена служила границей империи, тогда как алтайские валы, судя по планировке, контролировали конкретный маршрут. Подобные системы встречаются и в Центральной Азии, где они направляли сезонные миграции и торговые караваны.
Использование неинвазивных технологий дало археологам ряд преимуществ.
Поэтому после картографирования команда планирует точечные траншеи только там, где данные указывают на ключевые участки.
Кто мог построить эту стену?
Точного ответа пока нет. Рассматриваются различные кочевые культуры, населявшие Алтай в древности.
Для чего она предназначалась?
Вероятнее всего, для контроля и направления потоков людей, скота и товаров через горный проход.
Насколько она велика по сравнению с другими стенами?
По протяжённости она уступает Великой китайской стене, но по сложности системы сопоставима с крупными пограничными сооружениями Евразии.
Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.