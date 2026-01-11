Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лёд раскрыл свои тайные раны: глубинные разломы Гренландии запускают опасный сценарий подъёма воды

Потепление ускоряет гидроразрыв ледников Гренландии — исследователь Том Чадли
Наука

Ледяной щит Гренландии меняется быстрее, чем ожидали климатологи, и эти изменения уже невозможно игнорировать. Новые данные показывают, что трещины в ледниках становятся глубже и шире, ускоряя потерю льда. Этот процесс напрямую связан с ростом уровня Мирового океана и рисками для прибрежных территорий. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Почему трещины в Гренландии стали критическим фактором

Гренландия играет ключевую роль в глобальной климатической системе, удерживая огромные объёмы пресной воды в виде льда. Однако спутниковые наблюдения последних лет фиксируют тревожную тенденцию: трещины, пронизывающие ледяной покров, увеличиваются не только по числу, но и по глубине.

Исследование учёных из Даремского университета, Университета штата Огайо и Вашингтонского университета показывает, что за период с 2016 по 2021 год объём трещин в отдельных районах вырос до 25%. Это связано с одновременным потеплением атмосферы и океана, которое усиливает таяние поверхности и ослабляет структуру ледников.

"Самое удивительное — это скорость этого явления. То, что раньше занимало десятилетия, теперь происходит всего за пять лет", — отмечает исследователь Даремского университета Том Чадли.

Как работает механизм ускоренного разрушения льда

Трещины в ледниках — это не просто поверхностные разломы. Они становятся каналами, по которым талая вода проникает к основанию ледника, снижая трение между льдом и коренными породами. В результате лед начинает быстрее скользить в сторону океана.

Дополнительную роль играет потепление прибрежных вод. Более тёплый океан подтачивает фронты ледников, усиливая процессы гидроразрыва и откола льда. Всё это формирует замкнутый круг: чем быстрее движется лед, тем активнее он трескается, и тем быстрее теряет массу.

Неравномерные изменения по регионам

Рост трещин распределён по Гренландии крайне неравномерно. В юго-восточных и восточно-центральных районах, где ледники напрямую контактируют с океаном, зафиксировано наиболее резкое увеличение объёма разломов. Эти зоны особенно чувствительны к тёплым морским течениям.

В то же время в центрально-западной части, включая ледник Сермек-Куджаллек (Якобсхавн-Исбре), в последние годы наблюдалось временное сокращение трещин. Учёные связывают это с кратковременным утолщением льда, однако тенденция уже меняется, и ледник снова начинает ускоряться и истончаться.

Влияние на уровень моря

С 1992 года таяние Гренландии уже привело к повышению уровня моря примерно на 14 мм. Современные прогнозы указывают, что к 2100 году вклад ледяного щита может достигнуть 30 см. При сохранении нынешних климатических трендов в долгосрочной перспективе речь может идти о метрах подъёма воды.

Исследователи подчёркивают, что многие климатические модели пока недостаточно учитывают динамику трещин.

"Некоторые из наших крупномасштабных моделей с трудом предсказывают эту нестабильность, которая сама по себе может привести к подъёму воды на метр к 2100 году", — предупреждает Том Чадли.

Сравнение: старые и новые климатические модели

Ранние модели в основном учитывали поверхностное таяние и общий баланс массы льда. Современные подходы всё чаще включают данные о трещинах, скорости движения ледников и гидроразрыве. Это позволяет точнее оценивать риски для прибрежной инфраструктуры, страхования недвижимости и долгосрочного планирования городов у моря.

Популярные вопросы о таянии Гренландии

Как выбрать надёжный прогноз уровня моря?
Стоит ориентироваться на модели, учитывающие динамику ледников и трещин, а не только средние температуры.

Сколько может стоить адаптация прибрежных городов?
Расходы зависят от региона и мер защиты — от дамб до переноса инфраструктуры, но счёт уже идёт на миллиарды.

Что лучше снижает риски — сокращение выбросов или адаптация?
На практике необходимы оба подхода: снижение выбросов замедляет процесс, а адаптация снижает ущерб.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат экология изменение климата
Новости Все >
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Каракатица меняет окраску за 200 миллисекунд и использует тактический обман
Китай пересматривает соглашения с Японией по редкоземельным элементам
Запахи, язык тела и охранный инстинкт вызывают лай собак на людей
Россия укрепила лидерство по вылову тихоокеанского лосося
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Болгария переживает валютную трансформацию
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
Сейчас читают
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Свитер в рубчик станет базой гардероба в 2026 году
Зимний ремонт квартиры обходится дешевле из-за низкого спроса — Ахтямов
Длительный прогрев двигателя зимой увеличивает расход топлива — Actualno
Прическа с гребнем станет главным трендом весны — лето 2026
Каракатица меняет окраску за 200 миллисекунд и использует тактический обман
Натуральные материалы и мягкие формы стали ключевыми в интерьерах 2026 года
Китай пересматривает соглашения с Японией по редкоземельным элементам
Сливочный соус для пасты с курицей готовят из 10% сливок и пармезана
Запахи, язык тела и охранный инстинкт вызывают лай собак на людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.