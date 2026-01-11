Лёд раскрыл свои тайные раны: глубинные разломы Гренландии запускают опасный сценарий подъёма воды

Потепление ускоряет гидроразрыв ледников Гренландии — исследователь Том Чадли

Ледяной щит Гренландии меняется быстрее, чем ожидали климатологи, и эти изменения уже невозможно игнорировать. Новые данные показывают, что трещины в ледниках становятся глубже и шире, ускоряя потерю льда. Этот процесс напрямую связан с ростом уровня Мирового океана и рисками для прибрежных территорий. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёд

Почему трещины в Гренландии стали критическим фактором

Гренландия играет ключевую роль в глобальной климатической системе, удерживая огромные объёмы пресной воды в виде льда. Однако спутниковые наблюдения последних лет фиксируют тревожную тенденцию: трещины, пронизывающие ледяной покров, увеличиваются не только по числу, но и по глубине.

Исследование учёных из Даремского университета, Университета штата Огайо и Вашингтонского университета показывает, что за период с 2016 по 2021 год объём трещин в отдельных районах вырос до 25%. Это связано с одновременным потеплением атмосферы и океана, которое усиливает таяние поверхности и ослабляет структуру ледников.

"Самое удивительное — это скорость этого явления. То, что раньше занимало десятилетия, теперь происходит всего за пять лет", — отмечает исследователь Даремского университета Том Чадли.

Как работает механизм ускоренного разрушения льда

Трещины в ледниках — это не просто поверхностные разломы. Они становятся каналами, по которым талая вода проникает к основанию ледника, снижая трение между льдом и коренными породами. В результате лед начинает быстрее скользить в сторону океана.

Дополнительную роль играет потепление прибрежных вод. Более тёплый океан подтачивает фронты ледников, усиливая процессы гидроразрыва и откола льда. Всё это формирует замкнутый круг: чем быстрее движется лед, тем активнее он трескается, и тем быстрее теряет массу.

Неравномерные изменения по регионам

Рост трещин распределён по Гренландии крайне неравномерно. В юго-восточных и восточно-центральных районах, где ледники напрямую контактируют с океаном, зафиксировано наиболее резкое увеличение объёма разломов. Эти зоны особенно чувствительны к тёплым морским течениям.

В то же время в центрально-западной части, включая ледник Сермек-Куджаллек (Якобсхавн-Исбре), в последние годы наблюдалось временное сокращение трещин. Учёные связывают это с кратковременным утолщением льда, однако тенденция уже меняется, и ледник снова начинает ускоряться и истончаться.

Влияние на уровень моря

С 1992 года таяние Гренландии уже привело к повышению уровня моря примерно на 14 мм. Современные прогнозы указывают, что к 2100 году вклад ледяного щита может достигнуть 30 см. При сохранении нынешних климатических трендов в долгосрочной перспективе речь может идти о метрах подъёма воды.

Исследователи подчёркивают, что многие климатические модели пока недостаточно учитывают динамику трещин.

"Некоторые из наших крупномасштабных моделей с трудом предсказывают эту нестабильность, которая сама по себе может привести к подъёму воды на метр к 2100 году", — предупреждает Том Чадли.

Сравнение: старые и новые климатические модели

Ранние модели в основном учитывали поверхностное таяние и общий баланс массы льда. Современные подходы всё чаще включают данные о трещинах, скорости движения ледников и гидроразрыве. Это позволяет точнее оценивать риски для прибрежной инфраструктуры, страхования недвижимости и долгосрочного планирования городов у моря.

Популярные вопросы о таянии Гренландии

Как выбрать надёжный прогноз уровня моря?

Стоит ориентироваться на модели, учитывающие динамику ледников и трещин, а не только средние температуры.

Сколько может стоить адаптация прибрежных городов?

Расходы зависят от региона и мер защиты — от дамб до переноса инфраструктуры, но счёт уже идёт на миллиарды.

Что лучше снижает риски — сокращение выбросов или адаптация?

На практике необходимы оба подхода: снижение выбросов замедляет процесс, а адаптация снижает ущерб.