Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA

На самом краю Солнечной системы может скрываться объект, способный изменить представления о её устройстве. Речь идёт о холодной и тёмной планете, по своим характеристикам близкой к Земле, но находящейся далеко за орбитой Нептуна. Японские астрономы считают, что именно она может объяснить странное поведение удалённых небесных тел. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов

Гипотеза о далёком земном мире

Исследование планетологов Патрика Софии Ликавки из Университета Киндай и Такаси Ито из Национальной астрономической обсерватории Японии опубликовано в The Astronomical Journal. Учёные смоделировали существование ранее неизвестной планеты, которая обращается вокруг Солнца по сильно наклонённой орбите далеко за пределами пояса Койпера.

По их расчётам, масса этого объекта может превышать земную, но не более чем втрое. Орбита гипотетической планеты располагается на расстоянии до 500 астрономических единиц от Солнца, что делает её практически недосягаемой для прямых наблюдений современными телескопами.

"Мы предполагаем существование планеты, похожей на Землю и нескольких транснептуновых объектов с уникальными орбитальными характеристиками", — написали исследователи, отмечая, что такие тела могут служить наблюдаемым признаком её гравитационного влияния.

Что происходит за орбитой Нептуна

Далёкие окраины Солнечной системы населены транснептуновыми объектами — ледяными телами и карликовыми планетами, среди которых находятся Седна и другие экстремальные объекты. Их траектории давно вызывают вопросы у астрономов, поскольку не всегда поддаются объяснению гравитацией известных планет.

Ито и Ликавка выделяют сразу несколько аномалий. Среди них — большое число объектов, практически не зависящих от притяжения Нептуна, наличие группы тел с сильно наклонёнными орбитами и существование крайне вытянутых орбит, выходящих далеко за пределы классической модели пояса Койпера.

Масса, орбита и возможные последствия

Согласно модели, предполагаемая планета имеет массу в 1,5-3 раза больше земной. Самая удалённая точка её орбиты может находиться на расстоянии от 250 до 500 астрономических единиц, а наклон орбиты относительно плоскости Солнечной системы достигает примерно 30 градусов.

Такая конфигурация способна объяснить траектории объектов, наклонённых более чем на 45 градусов, включая Седну. Кроме того, наличие дополнительной планеты помогает по-новому взглянуть на динамику некоторых групп транснептуновых тел, которые ранее редко учитывались в моделях формирования Солнечной системы.

Популярные вопросы о далёкой планете Солнечной системы

Как выбрать направление для поиска такой планеты?

Учёные ориентируются на области неба, где наблюдаются аномальные орбиты транснептуновых объектов.

Сколько времени может занять её обнаружение?

Поиск может растянуться на годы из-за огромных расстояний и слабой отражённой яркости объекта.

Что лучше для поисков — наземные или космические телескопы?

Наилучшие результаты даёт сочетание наземных обзоров и космических наблюдений в инфракрасном диапазоне.