Одинаковые порывы — разные последствия: почему шторм Горетти сравнивают с катастрофой прошлых лет

Шторм Горетти приносит порывы ветра до 170 км/ч — Science&Vie

Зимние штормы для Франции не редкость, но Горетти заставил синоптиков говорить особенно осторожно. Речь идёт не только о силе ветра, но и о сочетании факторов, которое резко повышает риски. Именно эта комбинация отличает нынешнее явление от обычных январских бурь. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Дорога, заваленная деревьями

Чем шторм Горетти отличается от привычных зимних бурь

Главная причина повышенного внимания — ожидаемая сила порывов. По расчётам метеомоделей, на побережье Ла-Манша скорость ветра может достигать 160-170 км/ч, а во внутренних районах — до 130-140 км/ч. Для такой обширной территории это крайне редкие значения.

Специалисты подчёркивают, что опасность заключается не в единичных экстремальных порывах, а в их распространённости. Ветер одинаково затрагивает как прибрежные зоны, так и густонаселённые районы, где выше риск повреждения зданий, линий электропередач и транспорта.

"Несколько дополнительных километров в час могут радикально изменить масштаб последствий", — отмечается в региональном метеообзоре / говорится в материале France 3 Normandie.

Продолжительность и состояние почвы усиливают угрозу

Горетти опасен не только скоростью ветра, но и длительностью. Ожидается, что сильные шквалы продержатся с вечера до середины следующего дня. Такая нагрузка повышает вероятность накопительного ущерба: конструкции устают, а деревья теряют устойчивость.

Отдельную роль играет состояние почвы. После обильных осадков земля насыщена влагой и хуже удерживает корневую систему. Это значительно увеличивает риск массового падения деревьев, особенно вдоль дорог и вблизи линий электропередач. Даже в зимний период, когда листва отсутствует, такой защиты оказывается недостаточно.

Уже зафиксированы первые последствия

В прибрежных коммунах Нормандии порывы свыше 140 км/ч были зафиксированы ещё до пика шторма. Власти закрыли доступ к пляжам, дамбам и набережным. Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев, связанных с высокими волнами и летящими предметами.

По данным Ouest-France, экстренные службы уже несколько раз выезжали для расчистки дорог от упавших деревьев и веток. Зафиксированы локальные перебои с электроснабжением. Временные ограничения введены для грузового транспорта и школьных автобусов, а на отдельных железнодорожных участках движение приостанавливалось в целях безопасности.

Сравнение: Горетти и предыдущие штормы

Метеорологи осторожно сравнивают Горетти со штормом Кьяран, который обрушился на регион в ноябре 2023 года. Тогда сочетание сильного ветра и насыщенной почвы привело к масштабным отключениям электричества. Аналогия используется не для нагнетания, а для объяснения уровня бдительности и превентивных мер.

Популярные вопросы о шторме Горетти

Почему объявлен высокий уровень бдительности?

Из-за сочетания экстремальных порывов, длительности шторма и переувлажнённой почвы.

Насколько редки такие ветры зимой?

Порывы выше 160 км/ч возможны, но крайне редко охватывают сразу большие территории.

Когда ситуация стабилизируется?

По прогнозам, ослабление ожидается после прохождения активной фазы в течение следующего дня.