Наталья Клементьева

Кора дерева служит платформой для микробов-фильтров: что это значит для климата

Кора деревьев хранит скрытый потенциал — Science
Наука

Многие привыкли думать, что деревья "работают" против потепления только через фотосинтез и поглощение CO₂. Но у лесов, похоже, есть ещё один скрытый механизм очистки воздуха — прямо на поверхности ствола.

Отмершая кора
Фото: commons.wikimedia. org by Акира Койсикава, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отмершая кора

Австралийские учёные выяснили, что кора может быть домом для микробов, которые утилизируют парниковые и токсичные газы. Об этом сообщает журнал Science.

Что именно нашли исследователи

Команда под руководством учёных из Университета Саузерн Кросс обнаружила, что в коре деревьев живут триллионы микробных клеток, и их роль в климате долго оставалась "в тени". Авторы подчёркивают: это не случайный набор бактерий, а специализированные сообщества, приспособленные к жизни на древесной поверхности и способные питаться газами, которые важны для атмосферы.

Речь идёт не только об углекислом газе. В исследовании указано, что микробы коры могут потреблять метан, водород, угарный газ, а также летучие соединения, которые выделяют сами деревья. Иными словами, дерево в таких системах работает не только как "насос" CO₂, но и как платформа для микроорганизмов-фильтров.

Где и какие деревья изучали

Пять лет исследователи отбирали пробы в восточной Австралии — в заболоченных лесах, манграх и горных массивах. В выборку вошли разные виды и экосистемы: болотные леса, прибрежные вересковые участки, мангровые заросли и горные эвкалиптовые леса. Локации находились к югу от Голд-Коста, в округе Твид, включая заболоченные территории и высокогорные леса между Кабаритой и Поттсвиллем.

Чтобы разобраться, кто именно живёт в коре и что эти организмы делают, команда применила геномные и биогеохимические методы. Это позволило впервые описать состав, "навыки" и активность таких микробных сообществ в разных природных зонах.

Почему это может менять взгляд на роль лесов

Ключевая идея исследования — масштаб процесса. Авторы предлагают смотреть на кору не как на пассивную оболочку, а как на огромную "рабочую поверхность", где идёт постоянный обмен газами.

Такой результат важен для климатологии и экологии: он добавляет ещё один слой к разговору о том, как леса, мангры и горные массивы влияют на состав атмосферы и почему сохранение древесных экосистем может давать "бонусный эффект" помимо привычного поглощения CO₂.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
