Охота с ядовитыми стрелами: найдены самые старые доказательства использования яда в истории

60 000 лет назад использовались отравленные стрелы

Недавнее исследование, проведенное в Южной Африке, открыло самые старые доказательства использования ядовитых стрел, которые значительно меняют наши представления о древних способах охоты. Это открытие, датируемое 60 000 годами, ставит под сомнение прежние представления о начале использования ядов для охоты.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Стрелы

Древнейшее свидетельство применения яда на стрелах

Ранее считалось, что первые свидетельства применения ядов для стрел были найдены в Египте и датируются 4000 годом до нашей эры, где обнаружили токсичный налет на костяных наконечниках стрел. Однако новые данные, полученные в Южной Африке, показывают, что ядовитые стрелы использовались гораздо раньше, примерно 60 000 лет назад. Это открытие значительно расширяет наши знания об охоте в каменном веке и о том, как охотники использовали природные ресурсы для повышения своей эффективности в добыче пищи.

Археологические раскопки и новые данные

Раскопки в Южной Африке, на территории Умлатузаны, где люди жили более 70 000 лет назад, предоставили уникальные находки. Здесь, в провинции Квазулу-Натал, археологи обнаружили каменные наконечники стрел, которые, как выяснилось, были обработаны растительным ядом. Этот яд был извлечен из местных растений, таких как гифбол, который известен своим токсичным действием.

Ранее на этом месте было обнаружено множество артефактов, включая маленькие каменные орудия и наконечники стрел, на которых видны следы клея, что подтверждает их использование в охоте. Новое исследование, проведенное Свеном Исакссоном, археологом из Стокгольмского университета, показало молекулярные следы ядовитых растительных алкалоидов, таких как буфандрин, на каменных наконечниках стрел. Это также подтверждает, что древние охотники использовали такие яды для увеличения охотничьей эффективности.

Знания и опыт древних охотников

Обнаруженные токсичные химикаты, такие как буфандрин и эпибуфанизин, были известны в Африке на протяжении тысячелетий и использовались не только в качестве ядов, но и для других целей, таких как инсектициды. Растение гифбол, из которого добывали яд, широко распространено в Южной Африке и было доступно древним охотникам, что позволяет предположить, что они использовали эти растения в своих охотничьих практиках.

Эти открытия открывают окно в древние знания людей о природе и экологии. Древние охотники, вероятно, понимали, как эффективно использовать природные токсичные вещества, а также знали, как действия яда влияют на поведение животных. Эти знания давали им преимущество в охоте, позволяя использовать тактику, известную как упорная охота, когда животное преследуют до тех пор, пока яд не ослабит его.

Древнейшие стрелы и их значение для современного понимания охоты

Теперь стрелы с ядом, обнаруженные в Южной Африке, стали первым прямым доказательством того, что отравленные стрелы использовались уже 60 000 лет назад. Это открытие важным образом меняет наши представления о когнитивных и технических способностях древних людей. Оно подтверждает, что древние охотники были способны к сложному планированию и использованию химических веществ для достижения своих целей.

Это открытие также важно для понимания процесса эволюции Homo sapiens. Знания об охоте с ядовитыми стрелами свидетельствуют о высоком уровне адаптации и когнитивных способностей наших предков. Они не только осваивали сложные техники, но и разрабатывали методы, которые могли повлиять на успешное расселение людей за пределы Африки. Об этом сообщает Independent.

Популярные вопросы о древних отравленных стрелах

Как древние люди использовали яд для охоты?

Древние охотники использовали ядовитые стрелы для того, чтобы ослабить свою добычу, прежде чем поймать её. Они использовали токсичные вещества, которые снижали подвижность животных, облегчая процесс охоты.

Какие растения использовались для изготовления ядов?

Для изготовления ядов использовались растения, такие как гифбол, которые содержат токсичные алкалоиды, такие как буфандрин и эпибуфанизин. Эти вещества эффективно влияли на животных, ослабляя их в процессе охоты.

Каковы последствия этих открытий для науки?

Эти открытия дают нам более глубокое понимание знаний и практик древних охотников, а также показывают важность химических и эколого-экспериментальных знаний для выживания и успеха ранних людей.