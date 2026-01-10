Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Охота с ядовитыми стрелами: найдены самые старые доказательства использования яда в истории

60 000 лет назад использовались отравленные стрелы
Наука

Недавнее исследование, проведенное в Южной Африке, открыло самые старые доказательства использования ядовитых стрел, которые значительно меняют наши представления о древних способах охоты. Это открытие, датируемое 60 000 годами, ставит под сомнение прежние представления о начале использования ядов для охоты.

Стрелы
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Стрелы

Древнейшее свидетельство применения яда на стрелах

Ранее считалось, что первые свидетельства применения ядов для стрел были найдены в Египте и датируются 4000 годом до нашей эры, где обнаружили токсичный налет на костяных наконечниках стрел. Однако новые данные, полученные в Южной Африке, показывают, что ядовитые стрелы использовались гораздо раньше, примерно 60 000 лет назад. Это открытие значительно расширяет наши знания об охоте в каменном веке и о том, как охотники использовали природные ресурсы для повышения своей эффективности в добыче пищи.

Археологические раскопки и новые данные

Раскопки в Южной Африке, на территории Умлатузаны, где люди жили более 70 000 лет назад, предоставили уникальные находки. Здесь, в провинции Квазулу-Натал, археологи обнаружили каменные наконечники стрел, которые, как выяснилось, были обработаны растительным ядом. Этот яд был извлечен из местных растений, таких как гифбол, который известен своим токсичным действием.

Ранее на этом месте было обнаружено множество артефактов, включая маленькие каменные орудия и наконечники стрел, на которых видны следы клея, что подтверждает их использование в охоте. Новое исследование, проведенное Свеном Исакссоном, археологом из Стокгольмского университета, показало молекулярные следы ядовитых растительных алкалоидов, таких как буфандрин, на каменных наконечниках стрел. Это также подтверждает, что древние охотники использовали такие яды для увеличения охотничьей эффективности.

Знания и опыт древних охотников

Обнаруженные токсичные химикаты, такие как буфандрин и эпибуфанизин, были известны в Африке на протяжении тысячелетий и использовались не только в качестве ядов, но и для других целей, таких как инсектициды. Растение гифбол, из которого добывали яд, широко распространено в Южной Африке и было доступно древним охотникам, что позволяет предположить, что они использовали эти растения в своих охотничьих практиках.

Эти открытия открывают окно в древние знания людей о природе и экологии. Древние охотники, вероятно, понимали, как эффективно использовать природные токсичные вещества, а также знали, как действия яда влияют на поведение животных. Эти знания давали им преимущество в охоте, позволяя использовать тактику, известную как упорная охота, когда животное преследуют до тех пор, пока яд не ослабит его.

Древнейшие стрелы и их значение для современного понимания охоты

Теперь стрелы с ядом, обнаруженные в Южной Африке, стали первым прямым доказательством того, что отравленные стрелы использовались уже 60 000 лет назад. Это открытие важным образом меняет наши представления о когнитивных и технических способностях древних людей. Оно подтверждает, что древние охотники были способны к сложному планированию и использованию химических веществ для достижения своих целей.

Это открытие также важно для понимания процесса эволюции Homo sapiens. Знания об охоте с ядовитыми стрелами свидетельствуют о высоком уровне адаптации и когнитивных способностей наших предков. Они не только осваивали сложные техники, но и разрабатывали методы, которые могли повлиять на успешное расселение людей за пределы Африки. Об этом сообщает Independent.

Популярные вопросы о древних отравленных стрелах

Как древние люди использовали яд для охоты?

Древние охотники использовали ядовитые стрелы для того, чтобы ослабить свою добычу, прежде чем поймать её. Они использовали токсичные вещества, которые снижали подвижность животных, облегчая процесс охоты.

Какие растения использовались для изготовления ядов?

Для изготовления ядов использовались растения, такие как гифбол, которые содержат токсичные алкалоиды, такие как буфандрин и эпибуфанизин. Эти вещества эффективно влияли на животных, ослабляя их в процессе охоты.

Каковы последствия этих открытий для науки?

Эти открытия дают нам более глубокое понимание знаний и практик древних охотников, а также показывают важность химических и эколого-экспериментальных знаний для выживания и успеха ранних людей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука африка археология
Новости Все >
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская
Жители островов просят Трампа остановить сделку по передаче Чагоса Маврикию
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Сейчас читают
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды Юрий Бочаров
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость
Последние материалы
Домашний плавленый сыр готовят из 1 кг творога и шоколада
Норвегия делает уже ставку на аквакультуру в открытом море — CPG
Тельцы выстраивают жизнь вокруг материальной опоры
Шерсть, кожа и плотный трикотаж подходят для юбки-карандаш зимой — стилист Лобанова
Минимальная шумоизоляция входной двери — 35 дБ
Распространённость саркопении выросла в четыре раза при новых критериях
Для сухариков кубики хлеба нужно подсушить, пропитать чесночным маслом
Несмываемые кондиционеры и сушка феном снижают повреждение волос зимой
Частота удобрения орхидей зависит от сезона и вида растения — Southern Living
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.