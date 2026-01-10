Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Сначала ускорение, потом пустота: за красивыми цифрами скрывается тревожный финал для ледников

Учёные прогнозируют пик исчезновения ледников в середине XXI века — Earth
Наука

Ледники по всему миру стремительно исчезают, и новые научные данные показывают, что в ближайшие десятилетия этот процесс резко ускорится. Речь идёт не о постепенном таянии, а о массовом и необратимом исчезновении тысяч ледников за короткий период. Учёные предупреждают: скорость потерь достигнет пика уже в середине века. Об этом сообщает Earth.

Таящийся ледник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Таящийся ледник

Что нового выяснили учёные о таянии ледников

Большинство предыдущих исследований оценивали общий объём утраченного льда. Новая работа сосредоточилась на другом показателе — количестве ледников, которые полностью исчезают. Это принципиально важно, поскольку ледник, исчезнувший целиком, не может восстановиться даже при замедлении потепления.

Для анализа учёные использовали спутниковые данные более чем по 200 тысячам ледников по всему миру и объединили их с климатическими моделями при разных сценариях глобального потепления. Ранее климатологи уже предупреждали, что ускоренное таяние выходит за пределы привычных прогнозов и формирует ледниковую катастрофу глобального масштаба.

Пик исчезновения ледников

Исследователи ввели понятие "пикового вымирания ледников" — года, в который во всём мире исчезает максимальное количество ледников. Уже сейчас ежегодно пропадает около тысячи ледников.

Согласно расчётам, при сдерживании потепления на уровне 1,5 °C к 2041 году число исчезающих ледников может вырасти до 2000 в год. Если же глобальная температура повысится на 4 °C, то к середине 2050-х годов ежегодно могут исчезать до 4000 ледников.

"Наши результаты подчёркивают срочную необходимость амбициозной климатической политики", — отметил ведущий автор исследования, гляциолог Ландер Ван Трихт.

Почему после пика потери замедляются

Снижение числа исчезающих ледников после пика не означает улучшения ситуации. Напротив, это говорит о том, что большинство малых ледников уже исчезли, и терять становится просто нечего.

"В Альпах к 2100 году потери ледников почти сходят к нулю не потому, что они выжили, а потому что их почти не осталось", — пояснил Ван Трихт.

Этот эффект может вводить в заблуждение при анализе долгосрочных графиков.

Какие ледники исчезают первыми

В первую очередь исчезают небольшие ледники. Они содержат меньше льда и быстрее реагируют на рост температуры. После прохождения определённого температурного порога такие ледники могут пропасть всего за несколько лет.

Регионы с большим количеством малых ледников — например, Европейские Альпы и субтропические Анды — находятся в зоне наибольшего риска. В этих районах до половины всех ледников может исчезнуть уже в ближайшие два десятилетия.

Крупные ледниковые системы, такие как на окраинах Гренландии и Антарктиды, тают медленнее, однако спутниковые наблюдения уже фиксируют процессы, при которых ледяной покров Гренландии теряет целостность, что усиливает опасения климатологов.

Почему исчезновение каждого ледника имеет значение

Хотя малые ледники вносят меньший вклад в повышение уровня моря, их утрата может иметь серьёзные локальные последствия.

"Исчезновение каждого ледника может иметь тяжёлые последствия для регионов, даже если объём талой воды невелик", — подчеркнул Ван Трихт.

Многие горные сообщества зависят от ледникового стока в засушливые сезоны. Ледники также поддерживают туризм и имеют культурное значение. Соавтор исследования Маттиас Хусс напомнил о символических "похоронах" ледника Пицоль в Швейцарии в 2019 году.

"Потеря ледников — это не только научная проблема. Она задевает людей на эмоциональном уровне", — отметил он.

Плюсы и минусы климатического сдерживания

Сдерживание потепления не остановит исчезновение всех ледников, но позволит сохранить значительную их часть и замедлить темпы потерь.
Без активных мер мир столкнётся с быстрым обнулением ледниковых экосистем и связанными с этим социальными и экологическими последствиями.

Советы: что может повлиять на будущее ледников

Сокращение выбросов парниковых газов.
Поддержка климатической политики и международных соглашений.
Защита природных экосистем, связанных с водным балансом.

Популярные вопросы о таянии ледников

Можно ли полностью остановить исчезновение ледников?
Нет, но можно значительно сократить масштабы потерь.

Почему малые ледники исчезают быстрее?
Из-за меньшего объёма льда и быстрой реакции на потепление.

Когда ожидается пик исчезновения?
По оценкам учёных — в середине XXI века.

