Hubble вгляделся в колыбель планет: почему IRAS 23077+6707 так важен для астрономов

Огромный протопланетный диск, который называют крупнейшей "колыбелью планет" из наблюдавшихся, попал в объектив "Хаббла" в видимом свете с редким уровнем детализации.
На снимках видно, что это не спокойное "кольцо пыли", а очень активная и асимметричная структура с длинными неровными нитями, уходящими от диска. Именно такая "турбулентная" картина помогает понять, как рождаются планеты в необычных условиях. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.
Новые наблюдения сделаны космическим телескопом Hubble, который работает совместно с NASA и Европейским космическим агентством. Команда под руководством Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получила изображение в видимом диапазоне, где хорошо читаются внешние слои диска и его несимметричные детали.
Для астрономов такие кадры ценны тем, что протопланетные диски — это "стройплощадки" будущих планетных систем: по форме, плотности и следам движения вещества можно судить о процессах роста планетезималей, перераспределении газа и пыли и влиянии окружающей среды.
Объект известен как IRAS 23077+6707 и находится примерно в 1 000 световых лет от Земли; впервые его идентифицировали в 2016 году. В научной среде он получил и неформальное прозвище "Чивито Дракулы" — шутливую отсылку к происхождению исследователей и к уругвайскому сэндвичу "чивайто".
Главная особенность новых снимков — впечатляющая высота нитевидных структур, которые тянутся от диска, и их явная "односторонность": выраженные филаменты заметны только с одного края, тогда как противоположная сторона выглядит более резкой и "обрубленной". Такая асимметрия намекает на сложную динамику — например, неравномерное распределение вещества, воздействие внешней среды или внутренние процессы, которые по-разному "работают" на разных участках диска.
По оценке исследователей, в диске достаточно вещества, чтобы сформировать крупную планетную систему. Массу материала оценивают в диапазоне примерно 10-30 масс Юпитера, и это делает IRAS 23077+6707 особенно интересным "полигоном" для изучения рождения планет в экстремальной обстановке.
Классический протопланетный диск часто представляют как относительно ровную структуру, где вещество медленно оседает и собирается в более плотные области. В случае IRAS 23077+6707 картина выглядит иначе: длинные филаменты, неровные края и асимметрия больше похожи на систему, где газ и пыль постоянно перераспределяются, а внешние слои заметно активнее, чем ожидалось.
Такие объекты особенно полезны, потому что они показывают "крайние" варианты эволюции дисков, а значит — расширяют наши представления о путях формирования планет.
Обычно выделяют асимметрию, неровные края, вытянутые филаменты и признаки активного перераспределения вещества — то есть всё, что выходит за рамки "ровного" диска.
Оба параметра важны: масса говорит о потенциале системы, а форма и структуры — о том, как именно вещество движется и где могут появляться плотные области, из которых растут будущие планеты.
Так легче заметить вертикальную структуру и внешние слои, а также увидеть, насколько резко обрываются края и как устроены асимметричные детали.
Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.