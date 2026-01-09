Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Hubble вгляделся в колыбель планет: почему IRAS 23077+6707 так важен для астрономов

Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707
Наука

Огромный протопланетный диск, который называют крупнейшей "колыбелью планет" из наблюдавшихся, попал в объектив "Хаббла" в видимом свете с редким уровнем детализации.

Снимок космического телескопа Хаббл
Фото: nasa.gov by ЕКА/Хаббл и НАСА, К. Мюррей, Х. Маис Апелланис is licensed under Free More Info
Снимок космического телескопа Хаббл

На снимках видно, что это не спокойное "кольцо пыли", а очень активная и асимметричная структура с длинными неровными нитями, уходящими от диска. Именно такая "турбулентная" картина помогает понять, как рождаются планеты в необычных условиях. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Что увидел "Хаббл" и почему это важно

Новые наблюдения сделаны космическим телескопом Hubble, который работает совместно с NASA и Европейским космическим агентством. Команда под руководством Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получила изображение в видимом диапазоне, где хорошо читаются внешние слои диска и его несимметричные детали.

Для астрономов такие кадры ценны тем, что протопланетные диски — это "стройплощадки" будущих планетных систем: по форме, плотности и следам движения вещества можно судить о процессах роста планетезималей, перераспределении газа и пыли и влиянии окружающей среды.

IRAS 23077+6707 и его необычная "архитектура"

Объект известен как IRAS 23077+6707 и находится примерно в 1 000 световых лет от Земли; впервые его идентифицировали в 2016 году. В научной среде он получил и неформальное прозвище "Чивито Дракулы" — шутливую отсылку к происхождению исследователей и к уругвайскому сэндвичу "чивайто".

Главная особенность новых снимков — впечатляющая высота нитевидных структур, которые тянутся от диска, и их явная "односторонность": выраженные филаменты заметны только с одного края, тогда как противоположная сторона выглядит более резкой и "обрубленной". Такая асимметрия намекает на сложную динамику — например, неравномерное распределение вещества, воздействие внешней среды или внутренние процессы, которые по-разному "работают" на разных участках диска.

Сколько "строительного материала" там для планет

По оценке исследователей, в диске достаточно вещества, чтобы сформировать крупную планетную систему. Массу материала оценивают в диапазоне примерно 10-30 масс Юпитера, и это делает IRAS 23077+6707 особенно интересным "полигоном" для изучения рождения планет в экстремальной обстановке.

Спокойный диск и "турбулентная колыбель"

Классический протопланетный диск часто представляют как относительно ровную структуру, где вещество медленно оседает и собирается в более плотные области. В случае IRAS 23077+6707 картина выглядит иначе: длинные филаменты, неровные края и асимметрия больше похожи на систему, где газ и пыль постоянно перераспределяются, а внешние слои заметно активнее, чем ожидалось.

Такие объекты особенно полезны, потому что они показывают "крайние" варианты эволюции дисков, а значит — расширяют наши представления о путях формирования планет.

Популярные вопросы о протопланетном диске IRAS 23077+6707

Как выбрать, что считать "необычным" в протопланетном диске?

Обычно выделяют асимметрию, неровные края, вытянутые филаменты и признаки активного перераспределения вещества — то есть всё, что выходит за рамки "ровного" диска.

Что лучше показывает зарождение планет: форма диска или его масса?

Оба параметра важны: масса говорит о потенциале системы, а форма и структуры — о том, как именно вещество движется и где могут появляться плотные области, из которых растут будущие планеты.

Почему важно, что диск наблюдают почти "с ребра"?

Так легче заметить вертикальную структуру и внешние слои, а также увидеть, насколько резко обрываются края и как устроены асимметричные детали.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы космос астрономия
Новости Все >
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Сейчас читают
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Красота и стиль
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
У зелёных морских черепах нашли пластик после миграций в океане — Earth
Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707
Замена ванны на душевую кабину расширяет пространство ванной комнаты
Куриная грудка в салате поможет вернуться в форму после праздников
Специальная разминка снижает риск травмы колена — The Guardian
Правило 3-2-1 помогает улучшить сон
Молочный заварной крем подходит для ягодных десертов
Тюльпаны для весеннего цветения высаживают с 1 по 15 октября — Actualno
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.