Hubble вгляделся в колыбель планет: почему IRAS 23077+6707 так важен для астрономов

Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707

Огромный протопланетный диск, который называют крупнейшей "колыбелью планет" из наблюдавшихся, попал в объектив "Хаббла" в видимом свете с редким уровнем детализации.

Фото: nasa.gov by ЕКА/Хаббл и НАСА, К. Мюррей, Х. Маис Апелланис is licensed under Free More Info Снимок космического телескопа Хаббл

На снимках видно, что это не спокойное "кольцо пыли", а очень активная и асимметричная структура с длинными неровными нитями, уходящими от диска. Именно такая "турбулентная" картина помогает понять, как рождаются планеты в необычных условиях. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Что увидел "Хаббл" и почему это важно

Новые наблюдения сделаны космическим телескопом Hubble, который работает совместно с NASA и Европейским космическим агентством. Команда под руководством Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получила изображение в видимом диапазоне, где хорошо читаются внешние слои диска и его несимметричные детали.

Для астрономов такие кадры ценны тем, что протопланетные диски — это "стройплощадки" будущих планетных систем: по форме, плотности и следам движения вещества можно судить о процессах роста планетезималей, перераспределении газа и пыли и влиянии окружающей среды.

IRAS 23077+6707 и его необычная "архитектура"

Объект известен как IRAS 23077+6707 и находится примерно в 1 000 световых лет от Земли; впервые его идентифицировали в 2016 году. В научной среде он получил и неформальное прозвище "Чивито Дракулы" — шутливую отсылку к происхождению исследователей и к уругвайскому сэндвичу "чивайто".

Главная особенность новых снимков — впечатляющая высота нитевидных структур, которые тянутся от диска, и их явная "односторонность": выраженные филаменты заметны только с одного края, тогда как противоположная сторона выглядит более резкой и "обрубленной". Такая асимметрия намекает на сложную динамику — например, неравномерное распределение вещества, воздействие внешней среды или внутренние процессы, которые по-разному "работают" на разных участках диска.

Сколько "строительного материала" там для планет

По оценке исследователей, в диске достаточно вещества, чтобы сформировать крупную планетную систему. Массу материала оценивают в диапазоне примерно 10-30 масс Юпитера, и это делает IRAS 23077+6707 особенно интересным "полигоном" для изучения рождения планет в экстремальной обстановке.

Спокойный диск и "турбулентная колыбель"

Классический протопланетный диск часто представляют как относительно ровную структуру, где вещество медленно оседает и собирается в более плотные области. В случае IRAS 23077+6707 картина выглядит иначе: длинные филаменты, неровные края и асимметрия больше похожи на систему, где газ и пыль постоянно перераспределяются, а внешние слои заметно активнее, чем ожидалось.

Такие объекты особенно полезны, потому что они показывают "крайние" варианты эволюции дисков, а значит — расширяют наши представления о путях формирования планет.

Популярные вопросы о протопланетном диске IRAS 23077+6707

Как выбрать, что считать "необычным" в протопланетном диске?

Обычно выделяют асимметрию, неровные края, вытянутые филаменты и признаки активного перераспределения вещества — то есть всё, что выходит за рамки "ровного" диска.

Что лучше показывает зарождение планет: форма диска или его масса?

Оба параметра важны: масса говорит о потенциале системы, а форма и структуры — о том, как именно вещество движется и где могут появляться плотные области, из которых растут будущие планеты.

Почему важно, что диск наблюдают почти "с ребра"?

Так легче заметить вертикальную структуру и внешние слои, а также увидеть, насколько резко обрываются края и как устроены асимметричные детали.