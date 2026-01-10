Невидимое загрязнение вышло на новый уровень: микропластик формирует облака над мегаполисами

В воздухе Гуанчжоу и Сианя зафиксировали нанопластик

Исследование, проведённое китайскими учёными, показало, что в воздухе над двумя крупными городами страны обнаружены облака из микропластика, что указывает на ещё более широкое распространение этих частиц, чем считалось раньше. Это открытие стало новым шагом в изучении загрязнения пластиком, которое представляет собой серьёзную экологическую проблему.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Город в тумане и пластик летает в воздухе

Пластиковые частицы в атмосфере

В последние двадцать лет учёные по всему миру всё чаще выявляют присутствие микропластика и нанопластика в окружающей среде. Эти крошечные частицы обнаружены в почве, воде, живых организмах и даже в атмосфере, включая самые удалённые уголки планеты, такие как Арктика и Антарктика.

Однако, несмотря на столь глобальное распространение пластика, точное количество этих частиц и их влияние на здоровье человека и экосистему до сих пор остаются предметом дискуссий. Учёные связывают микропластик с такими проблемами, как гормональные сбои, рак, заболевания сердца, репродуктивные расстройства и неврологические заболевания.

Часть исследования, посвящённая распространению микропластика

В новом исследовании китайские учёные проанализировали атмосферу двух мегаполисов — Гуанчжоу и Сианя. Они обнаружили, что количество микропластика и нанопластика в воздухе гораздо выше, чем предполагали предыдущие работы. Оказавшиеся в воздухе, эти частицы настолько малы, что могут оставаться во взвешенном состоянии длительное время и даже участвовать в образовании облаков.

Используя инновационную методику, которая позволяет обнаруживать пластиковые частицы размером до 200 нанометров, учёные провели тщательный анализ содержания микро- и нанопластика в аэрозолях, осадках и водных растворах, собранных в двух китайских городах.

"Наши оценки показали, что потоки микропластика и нанопластика в основных слоях атмосферы различаются на два-пять порядков. Большая часть этих частиц попадает в атмосферу через дорожную пыль и осадки, что подтверждает связь загрязнения воздуха с деятельностью человека.", — говорят учёные.

Последствия для экосистемы и здоровья человека

Частицы микропластика, попавшие в атмосферу, могут участвовать в формировании облаков, а затем оседать в виде дождя, далеко от места своего первоначального возникновения. Это открытие ещё раз подчёркивает необходимость более глубокого изучения воздействия пластика на климатические процессы.

Хотя авторы исследования не утверждают, что микропластик оказывает значительное влияние на глобальный климат, они отмечают, что эти частицы могут играть важную роль в образовании облаков, что является важной темой для дальнейших исследований. Об этом сообщает Independent.

Советы по уменьшению загрязнения пластиком

Сократите использование одноразового пластика. Переходите на многоразовые бутылки, сумки и упаковки. Переработка отходов. Участвуйте в местных программах переработки пластика и следите за сортировкой отходов. Использование альтернатив. Выбирайте товары из переработанных материалов и биоразлагаемых пластиков.

Плюсы и минусы исследования пластиковых частиц

Плюсы:

Более точные данные о распространении микропластика в атмосфере.

Возможность разработки новых методов для уменьшения загрязнения окружающей среды.

Углублённое понимание воздействия пластиковых частиц на здоровье человека и экосистемы.

Минусы:

Недостаток данных о долгосрочных последствиях для экосистем.

Трудности в разработке эффективных методов очистки воздуха и воды от микропластика.

Высокая стоимость и сложность исследований, требующих использования специализированных технологий.

Популярные вопросы о пластиковых частицах в атмосфере

Что такое микропластик и нанопластик?

Микропластик — это частицы пластика размером меньше 5 миллиметров, а нанопластик — ещё более мелкие, до 100 нанометров. Эти частицы распространяются в природе через атмосферу, воду и почву, что делает их опасными для экосистем.

Как микропластик влияет на здоровье человека?

Микропластик может вызывать различные заболевания, включая рак, гормональные расстройства, болезни сердца и нарушения репродуктивной функции. Всё больше исследований подтверждают его опасность для человека и природы.

Что можно сделать для уменьшения загрязнения пластиком?

Для борьбы с загрязнением пластиком важно сократить использование одноразовых пластиковых изделий, а также внедрять более эффективные системы переработки отходов. Также важно проводить исследования и отслеживать распространение микропластика.