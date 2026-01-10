Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Камни не сдвигали пять тысяч лет: внутри сохранилось то, что почти никогда не доходит до наших дней

В Андалусии обнаружили дольмен возрастом около 5 тысяч лет
Наука

В южной Испании археологи сделали находку, способную по-новому рассказать о жизни и ритуалах древних сообществ. Речь идёт о каменной погребальной камере возрастом около пяти тысяч лет, которая сохранилась в редком для таких памятников состоянии. Уникальность открытия позволяет детально изучить, как люди прошлого относились к смерти и памяти. Об этом сообщает Earth.

Древний дольмен в окрестностях Тебы

Археологический объект обнаружен в районе города Теба в Андалусии. Найденный дольмен представляет собой галерейную гробницу длиной около 13 метров, предназначенную для коллективных захоронений. Благодаря тому, что сооружение практически не было потревожено, исследователи получили возможность изучить его структуру и содержимое без искажений, вызванных более поздними вмешательствами.

Работами руководил доктор Вила из Университета Кадиса, специализирующийся на доисторических сообществах юга Иберийского полуострова. Его команда применяла максимально щадящие методы раскопок, фиксируя каждый камень и слой почвы — подход, схожий с тем, который используется при изучении крупных памятников вроде мегапоселений медного века в Иберии.

Как была устроена погребальная камера

Сооружение создано из вертикально установленных каменных плит — ортостатов, формирующих стены прямой галереи. Сверху камера была перекрыта массивными горизонтальными плитами, а затем засыпана курганом, который одновременно защищал конструкцию и утяжелял её.

Внутреннее пространство разделено на несколько зон, что может указывать на определённый порядок передвижения участников погребальных обрядов. Такая планировка позволяет предположить, что гробница использовалась многократно и имела ритуальное значение для нескольких поколений.

Коллективные захоронения и оссуарии

Внутри археологи обнаружили несколько оссуариев — мест, где хранились человеческие кости. Это свидетельствует о повторном использовании гробницы: старые останки, вероятно, сдвигались, чтобы освободить место для новых погребений.

Точная маркировка и документирование костей имеют ключевое значение, поскольку даже небольшая ошибка может исказить данные о возрасте, поле или состоянии здоровья похороненных людей.

Погребальный инвентарь и социальный статус

Наряду с останками были найдены предметы, сопровождавшие умерших: украшения и инструменты из камня, кости и раковин. Среди находок выделяется каменный алебард — оружие или символ статуса, который в ранних обществах часто ассоциировался с властью и престижем.

Подобные находки позволяют проводить параллели с другими хорошо сохранившимися комплексами, где сочетание артефактов и контекста дало ключ к пониманию эпохи, как это произошло при исследовании торгового судна эпохи Возрождения в Средиземном море.

Следы дальних связей и обмена

Особый интерес вызвали морские раковины, найденные в гробнице, расположенной далеко от побережья. Это указывает на развитые обменные связи между внутренними районами и прибрежными зонами.

Археометрика позволяет определить происхождение таких материалов, включая янтарь и слоновую кость, и восстановить маршруты передвижения людей и товаров. Использование редких предметов в погребениях подчёркивало статус умерших и укрепляло социальные связи внутри сообщества.

Труд, территория и память

Строительство мегалитического памятника требовало коллективного труда, планирования и ресурсов. Такие гробницы могли служить не только местом захоронения, но и символом контроля над территорией, связывая предков с землёй и источниками воды.

Монументальность сооружения делала его заметным на протяжении веков, позволяя следующим поколениям подтверждать преемственность и право на землю.

Методы датировки и цифровая фиксация

Для определения возраста захоронений используются радиоуглеродный анализ костей, сопоставляемый со стилями артефактов и строительными этапами. Такой комплексный подход обеспечивает более точную хронологию.

Дополнительно применялась фотограмметрия — создание 3D-моделей на основе фотографий. Это позволяет изучать памятник без повторного вмешательства и сохранять данные для будущих исследований.

Что дальше узнают учёные

Лабораторные анализы изотопов в костях и зубах помогут восстановить рацион и перемещения людей при жизни. Генетические исследования могут показать, были ли похороненные родственниками или объединялись по социальному признаку.

Это открытие дополняет обширную картину мегалитической традиции южной Испании и даёт редкую возможность заглянуть в мир людей, живших пять тысяч лет назад.

Сравнение дольменов южной Испании и других регионов

Иберийские дольмены отличаются протяжёнными галереями и сложной внутренней организацией. В других частях Европы чаще встречаются компактные камеры. Такие различия отражают местные традиции и социальные модели.

Плюсы и минусы хорошо сохранившихся гробниц

Отличная сохранность позволяет получить максимум информации о прошлом. Однако такие памятники требуют особой защиты, так как могут стать объектом мародёрства или разрушения.

Популярные вопросы о находке в Тебе

Сколько лет дольмену?
Около 5000 лет, что подтверждается радиоуглеродным анализом.

Почему гробница так хорошо сохранилась?
Её защищали массивные каменные плиты и курган.

Что даёт изучение таких памятников?
Оно помогает понять социальные связи, ритуалы и образ жизни древних обществ.

