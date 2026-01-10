Континенты зашевелились по-своему: поворот Иберии запускает сценарии, которых Южная Европа опасалась

Спутники фиксируют смену тектонического движения Иберии — Science&Vie

Пиренейский полуостров долго считался относительно стабильным элементом тектонической мозаики Европы. Однако новые спутниковые измерения показали, что его движение больше не соответствует прежним представлениям. Иберийский блок начал вращаться в новом направлении, что меняет картину распределения сейсмических напряжений в Южной Европе. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Геологический перекресток между Европой и Африкой

Иберия расположена в зоне сложного взаимодействия Африканской и Евразийской литосферных плит. На протяжении десятилетий геологи фиксировали её медленное вращение против часовой стрелки, что объяснялось постоянным давлением Африки, движущейся на север. Эта модель считалась устойчивой и хорошо вписывалась в общую схему тектоники региона.

Однако современные геодезические данные изменили представление о происходящем. Исследование, опубликованное в журнале Gondwana Research, показало, что полуостров теперь вращается по часовой стрелке. Это указывает не на локальное отклонение, а на глубокую перестройку механизмов перераспределения напряжений в земной коре.

Роль Гибралтарской дуги и скрытых зон деформации

Ключ к пониманию нового движения Иберии — в Гибралтарской дуге. Эта область долгое время оставалась в тени более известных разломов, но именно здесь тектонические силы поглощаются неравномерно. На западе давление Африканской плиты передается полуострову напрямую, тогда как на востоке энергия рассеивается в более тонкой и ослабленной коре.

В результате Иберийский блок словно "переклинивает", меняя направление вращения. Хотя это движение измеряется всего миллиметрами в год, его последствия могут быть значительными для таких регионов, как Андалусия, Пиренеи и зона Гибралтарского пролива.

Как спутники зафиксировали тектонический поворот

Основой исследования стали данные спутниковых систем ГНСС и анализ механизмов очагов землетрясений. Совмещение этих методов позволило ученым построить детальную карту напряжений в Атлантико-Средиземноморском регионе.

Выделены четыре геодинамических сектора вокруг Иберии: Атлантический, Гибралтарский, Альборанский и Алжиро-Балеарский. Каждый из них реагирует на тектоническое давление по-своему. Именно различия в их поведении объясняют текущую асимметрию и изменение траектории движения полуострова.

От геологического прошлого к сейсмическому будущему

История Иберийского блока тесно связана с формированием Пиренеев. Когда-то он был частью древнего континентального массива, затем отделился при раскрытии Северной Атлантики и вновь столкнулся с Европой. Эти процессы заложили основу современных горных систем и активных разломов.

Сегодня сближение Африканской и Евразийской плит продолжается со скоростью около нескольких миллиметров в год. Это давление реактивирует древние структуры и влияет даже на зоны, удаленные от крупных границ плит. Новое вращение Иберии вписывается в эту долгосрочную эволюцию и может стать ключом к пониманию будущих землетрясений.

Популярные вопросы о движении Пиренейского полуострова

Почему изменение направления вращения важно?

Оно указывает на перераспределение напряжений, что может повлиять на сейсмическую активность.

Можно ли почувствовать это движение?

Нет, скорость составляет всего несколько миллиметров в год и заметна только приборами.

Какие регионы под наибольшим риском?

Ученые чаще всего упоминают Андалусию, Пиренеи и район Гибралтарского пролива.