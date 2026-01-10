Континенты зашевелились по-своему: поворот Иберии запускает сценарии, которых Южная Европа опасалась

Пиренейский полуостров долго считался относительно стабильным элементом тектонической мозаики Европы. Однако новые спутниковые измерения показали, что его движение больше не соответствует прежним представлениям. Иберийский блок начал вращаться в новом направлении, что меняет картину распределения сейсмических напряжений в Южной Европе. Об этом сообщает Science&Vie.
Иберия расположена в зоне сложного взаимодействия Африканской и Евразийской литосферных плит. На протяжении десятилетий геологи фиксировали её медленное вращение против часовой стрелки, что объяснялось постоянным давлением Африки, движущейся на север. Эта модель считалась устойчивой и хорошо вписывалась в общую схему тектоники региона.
Однако современные геодезические данные изменили представление о происходящем. Исследование, опубликованное в журнале Gondwana Research, показало, что полуостров теперь вращается по часовой стрелке. Это указывает не на локальное отклонение, а на глубокую перестройку механизмов перераспределения напряжений в земной коре.
Ключ к пониманию нового движения Иберии — в Гибралтарской дуге. Эта область долгое время оставалась в тени более известных разломов, но именно здесь тектонические силы поглощаются неравномерно. На западе давление Африканской плиты передается полуострову напрямую, тогда как на востоке энергия рассеивается в более тонкой и ослабленной коре.
В результате Иберийский блок словно "переклинивает", меняя направление вращения. Хотя это движение измеряется всего миллиметрами в год, его последствия могут быть значительными для таких регионов, как Андалусия, Пиренеи и зона Гибралтарского пролива.
Основой исследования стали данные спутниковых систем ГНСС и анализ механизмов очагов землетрясений. Совмещение этих методов позволило ученым построить детальную карту напряжений в Атлантико-Средиземноморском регионе.
Выделены четыре геодинамических сектора вокруг Иберии: Атлантический, Гибралтарский, Альборанский и Алжиро-Балеарский. Каждый из них реагирует на тектоническое давление по-своему. Именно различия в их поведении объясняют текущую асимметрию и изменение траектории движения полуострова.
История Иберийского блока тесно связана с формированием Пиренеев. Когда-то он был частью древнего континентального массива, затем отделился при раскрытии Северной Атлантики и вновь столкнулся с Европой. Эти процессы заложили основу современных горных систем и активных разломов.
Сегодня сближение Африканской и Евразийской плит продолжается со скоростью около нескольких миллиметров в год. Это давление реактивирует древние структуры и влияет даже на зоны, удаленные от крупных границ плит. Новое вращение Иберии вписывается в эту долгосрочную эволюцию и может стать ключом к пониманию будущих землетрясений.
Почему изменение направления вращения важно?
Оно указывает на перераспределение напряжений, что может повлиять на сейсмическую активность.
Можно ли почувствовать это движение?
Нет, скорость составляет всего несколько миллиметров в год и заметна только приборами.
Какие регионы под наибольшим риском?
Ученые чаще всего упоминают Андалусию, Пиренеи и район Гибралтарского пролива.
Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.