Океан греется снизу, атмосфера — сверху: рождаются монстры, которым тесно в шкале Саффира–Симпсона

Циклон Хайян превысил расчётную мощность категории 5 — SciTechDaily

Самые мощные циклоны последних лет все чаще не укладываются в привычные рамки. Они усиливаются быстрее, движутся стремительнее и разрушают больше, чем предполагали существующие модели. Потепление океанов создает условия, при которых традиционная шкала интенсивности перестает работать. Об этом сообщает SciTechDaily.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Ураганный циклон над океаном

Почему циклоны стали опаснее и непредсказуемее

Долгое время считалось, что циклоны подчиняются относительно стабильным законам: при усилении ветра океан охлаждается, и шторм теряет энергию. Но в последние десятилетия этот механизм все чаще дает сбой. Поверхностное и глубинное тепло океанов накапливается в таких объемах, что атмосферные вихри продолжают подпитываться даже при экстремальной турбулентности.

Ключевую роль здесь играет скорость движения циклона. Чем быстрее он перемещается, тем меньше океан успевает охладиться под ним. Это означает, что шторм сохраняет энергию дольше и выходит за пределы стандартных характеристик.

Тайфун Хайян как тревожный сигнал

Одним из наиболее показательных примеров стал тайфун Хайян. Он усилился с необычайной скоростью и двигался почти вдвое быстрее средних показателей для региона. Такое поведение позволило ему избежать естественного охлаждения поверхности океана и сохранить колоссальный запас тепловой энергии.

Исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, показали: если бы Хайян двигался медленнее, температура воды под ним снизилась бы более чем на два градуса. В реальности же падение составило лишь около половины градуса. Эта разница напрямую повлияла на масштаб разрушений.

Океаны как скрытый аккумулятор энергии

Современные наблюдения показывают, что опасность скрыта не только на поверхности. В ряде регионов, включая западную часть Тихого океана, тепло аккумулируется на глубине до 100 метров. Такой "тепловой резерв" позволяет циклонам подпитываться даже тогда, когда ветры активно перемешивают воду.

Именно эта особенность объясняет появление штормов, которые фактически превосходят верхний предел пятой категории. По данным SciTechDaily, значительная часть расширения зон, где возможны такие экстремальные явления, напрямую связана с антропогенным изменением климата.

География экстремальных циклонов расширяется

Ранее подобные суперштормы считались редкостью и были привязаны к ограниченным районам. Сегодня потенциально опасные зоны появляются в Мексиканском заливе, Северной Атлантике и у берегов Юго-Восточной Азии. Средняя интенсивность таких циклонов регулярно превышает 160 узлов, что уже выходит за рамки привычной классификации.

Ученые отмечают: речь идет не о статистических выбросах, а о системном изменении взаимодействия океана и атмосферы.

Популярные вопросы о циклонах шестой категории

Существуют ли циклоны категории 6 официально?

Нет, формально такой категории пока нет, но ученые все чаще используют ее как рабочее понятие.

Почему шкала Саффира-Симпсона считается устаревшей?

Она не учитывает глубинное тепло океана и скорость движения циклона, которые сегодня играют ключевую роль.

Связаны ли суперштормы с изменением климата?

Исследования показывают, что значительная часть условий для их формирования связана с антропогенным потеплением.