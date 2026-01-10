Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огонь в стране льда: природные архивы предупреждают о рубеже, после которого климат не будет прежним

Спутники фиксируют рост числа пожаров на Аляске — SciTechDaily
Наука

Арктика долго считалась одним из самых стабильных регионов планеты, почти не подверженным резким изменениям. Однако новые данные показывают, что этот баланс разрушен. Масштабные тундровые пожары, зафиксированные в последние десятилетия, оказались самыми интенсивными за несколько тысяч лет. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на научные исследования.

Арктическая тундра в огне
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Арктическая тундра в огне

Что скрывают торфяники Арктики

Чтобы понять, насколько уникальна нынешняя ситуация, ученые обратились к природным архивам — торфяникам. Образцы почвы, взятые на нескольких участках северной Аляски, содержат слои древесного угля, пыльцы и растительных остатков, накапливавшиеся веками. Их анализ позволил восстановить историю пожаров почти за 3000 лет.

Результаты оказались наглядными. С 1000 года до н. э. и вплоть до начала нашей эры следы огня встречались крайне редко. Даже в последующие столетия пожары были эпизодическими, а затем почти исчезли на несколько сотен лет. Высокая влажность, глубокая вечная мерзлота и моховая растительность делали тундру практически невосприимчивой к огню.

Резкий перелом в XX веке

Картина меняется после 1900 года. В почвах фиксируется резкий рост количества угля, а к середине XX века этот показатель достигает значений, не имевших аналогов за весь период наблюдений. Ученые связывают это с таянием вечной мерзлоты, снижением уровня грунтовых вод и изменением растительного покрова.

Мхи и сфагнумы, плохо поддерживающие горение, постепенно уступают место кустарникам и вересковым видам. Такая растительность легко воспламеняется и создает условия для более глубокого и горячего горения торфа.

Подтверждение с орбиты

Спутниковые данные дополняют картину. С 1970-х годов в районе исследований зафиксированы десятки пожаров, а пик их частоты пришелся на начало XXI века. Отдельные эпизоды, как пожар на реке Анактавук в 2007 году, уничтожали площади свыше 100 тысяч гектаров — масштаб, который еще недавно казался невозможным для Арктики.

Интересно, что современные пожары оставляют меньше видимого угля в почве. Это не признак их слабости, а наоборот — свидетельство более высокой температуры горения, при которой органическое вещество почти полностью выгорает.

Почему арктические пожары опасны для климата

Огонь в тундре запускает опасную цепную реакцию. При сгорании торфа в атмосферу высвобождаются огромные объемы углерода, накапливавшегося тысячелетиями. Это усиливает парниковый эффект, ускоряет потепление и создает еще более благоприятные условия для новых пожаров.

Исследования, опубликованные в журнале Biogeosciences, показывают, что аналогичные процессы происходят и в других частях Арктики — от Сибири до Канады. Таким образом, речь идет не о локальной аномалии, а о системном климатическом сдвиге.

Популярные вопросы о пожарах в Арктике

Почему раньше в Арктике почти не было пожаров?
Из-за высокой влажности, мохового покрова и глубокой вечной мерзлоты.

Опасны ли эти пожары для всего мира?
Да, поскольку они высвобождают древний углерод и усиливают глобальное потепление.

Можно ли остановить этот процесс?
Полностью — вряд ли, но его масштаб можно учитывать и смягчать через климатическую политику и мониторинг.

