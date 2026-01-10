Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заброшенная усадьба с дурной славой: дом смоленского купца называют местом, откуда нет возврата

Усадьба Барышниковых заброшена более 100 лет
Смоленская глубинка хранит немало забытых построек, но один дом выделяется особенно. Усадьба, спрятанная среди плотных лесов и тишины, словно растворилась во времени: её избегают местные жители, а путешественники находят случайно. Сегодня это одно из самых загадочных заброшенных имений региона.

Дворец усадьбы Барышниковых в Алексино
Фото: commons.wikimedia.org by Сержант Пеппер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дворец усадьбы Барышниковых в Алексино

Как усадьба оказалась в полной изоляции

Село Алексино расположено вдали от крупных дорог, и последний участок пути проходит по лесной дороге без связи и ориентиров. Когда среди деревьев появляется силуэт полуразрушенного дома, атмосфера меняется: пустующие стены и заколоченные окна создают ощущение заброшенности, которое лишь усиливается тишиной вокруг.

Несмотря на выгодное местоположение — у реки, в живописной местности — усадьба десятилетиями стоит без ремонта. Причина проста: вложения требуются серьёзные, а устойчивых проектов реставрации так и не появилось. Внутренние помещения почти опустели, сохранились лишь фрагменты отделки, отдельные элементы печей и остатки росписей.

Сам комплекс состоит из нескольких построек XIX века, и их текущее состояние отражает долгие годы отсутствия ухода.

История владельца и неожиданный поворот его судьбы

Усадьба принадлежала Ивану Барышникову — купцу, который сумел создать крупный капитал на торговле вином и поставках продовольствия. Он имел недвижимость в столице и связи при дворе, но внезапно продал почти все активы и переехал в Алексино.

Современники связывали это с увлечением философскими и масонскими идеями. В небольших селах такие интересы вызывали недоверие, и со временем появились слухи и домыслы о "дурной славе" дома. Документальных подтверждений у этих легенд нет, однако тот факт, что Барышников провёл остаток жизни вдали от светской среды, укрепил местные сплетни.

Строительство усадьбы началось в 1818 году под руководством архитектора Доминико Жеральди. Комплекс включал десятки помещений, парк, хозяйственные корпуса и конный двор. Здесь хранились книги и произведения искусства, судьба которых сегодня largely неизвестна.

Усадьба после революции и её постепенное исчезновение

После 1917 года усадьбу национализировали. Часть ценностей передали музеям, другие исчезли во время войн и переездов. Главный дом был повреждён в годы Великой Отечественной войны, но его восстановили частично, переоборудовав под школу, а позже — детский сад. Учреждение с названием "Стригунок" работало до начала 2000-х годов, после чего здание снова опустело.

Сегодня усадьба разрушается быстрее: крыша протекает, внутренняя планировка частично обрушена, некоторые переходы и помещения закрыты. Несмотря на это, место привлекает историков и исследователей, которые фиксируют нынешнее состояние здания.

Посетители отмечают сложную структуру подвалов и множественные переходы — часть из них давно завалена, что осложняет передвижение и создаёт ощущение лабиринта, сообщает "buda".

Популярные вопросы об усадьбе в Алексино

Можно ли легально посетить усадьбу

Доступ формально открыт, но территория аварийная, поэтому посещение происходит на свой риск.

Остались ли элементы исторического интерьера

Да, сохранились фрагменты лепнины, печей и частично — росписей.

Есть ли подтверждение мистическим историям

Нет, существующие легенды — часть местного фольклора, а реальная история основана на биографии владельца и особенностях его усадьбы.

