Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет

Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД

Среди привычных домов в историческом Замоскворечье скрывается один из самых необычных объектов Москвы. Он десятилетиями оставался тайной, а прохожие даже не подозревали, что под их ногами находится целый подземный комплекс. Сегодня этот объект открыт для посещений и стал частью уникального маршрута по подземной столице. Об этом сообщает редакция.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подземный бункер

Что скрывал дом в Новокузнецком переулке

В начале 1960-х годов на участке появилось неприметное двухэтажное здание. Ни архитектура, ни территория вокруг не выдавали его истинного назначения: КПП у входа, грузовики без маркировки и редкие звуки техники лишь усиливали впечатление обычного ведомственного помещения.

Под домом же находился глубокий стратегический архив — проект времён холодной войны. Он выполнял функции хранилища документов МИД и был рассчитан на длительную автономную работу даже в условиях чрезвычайной ситуации.

Объект получил название "Бункер-703" и долго оставался закрытым не только для горожан, но и для большинства сотрудников ведомств.

Архитектура под землёй и уровень защиты

Чтобы попасть вниз, нужно было пройти сложную систему ходков, спусков и защитных элементов. Первый уровень находился на глубине около 11 метров и вел в длинный коридор, соединяющий шахты. Он служил дополнительной линией обороны и был рассчитан на ударные волны.

Дальше начинались массивные гермодвери: одна противоударная, весом около десяти тонн, другая — для защиты от опасных веществ и радиации. Все механизмы работали вручную, что делало объект независимым от внешних систем в случае отключений.

Основной спуск находился глубже — на уровне 43 метров. Когда-то здесь работал лифт, но сегодня посетители пользуются лестницей, сохранившей атмосферу подземного объекта.

Жизнь и работа под землёй

Бункер был оборудован как самостоятельная структура: система вентиляции, санузлы, помещения для персонала, собственная энергоподстанция, подключённая к метрополитену. Напряжение понижалось до безопасного уровня, и объект мог работать длительное время без участия городской инфраструктуры.

Главными помещениями были архивные залы площадью 150 и 200 квадратных метров. Их строили по принципу метростроевских тоннелей — из тюбингов. Внутри находились ряды стеллажей и сейфов, между которыми располагалась небольшая рабочая комната для сотрудников.

Режим был строгим: документы нельзя было выносить, копировать или фотографировать. Все материалы возвращались в сейфы после работы.

Затопление и закрытие

Архив функционировал до 2005 года, когда произошла авария — грунтовые воды прорвались в нижние уровни. Подземные помещения несколько дней оставались затопленными, оборудование и часть системы жизнеобеспечения пришлось срочно эвакуировать.

Стоимость восстановления оказалась слишком высокой, и объект законсервировали. На долгие годы он снова стал недоступен для посторонних.

Возвращение интереса и новая роль объекта

В 2018 году с бункера сняли гриф секретности. Сооружение передали энтузиастам, которые занялись восстановлением помещений и коммуникаций. Сегодня здесь проводят экскурсии, показывают старое оборудование, защитные элементы, макеты подземных конструкций.

Интерес к объекту объясняется редкостью: большинство подобных сооружений в столице остаются закрытыми, а доступные для посещений бункеры можно пересчитать по пальцам, сообщает "buda".

Популярные вопросы о Бункере-703

Можно ли попасть туда без экскурсии

Нет, посещение осуществляется только по записи, так как объект сохраняет особый режим.

Сохранилось ли оригинальное оборудование

Часть систем восстановлена, многие элементы сохранились в первозданном виде.

Есть ли там связь с метро

Исторически был аварийный выход в тоннели, но он закрыт и находится под сигнализацией.