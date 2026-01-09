Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Исчезнувшие гиганты охотились в реках: удивительные доказательства из окаменевшего зуба

Мозазавры могли охотиться в реках, а не только в морях — доктор Андерссон
Наука

Гигантские морские хищники, которые в древности вне зависимости от размера и силы наводили ужас на океанские глубины, могли вести свою охоту не только в морях, но и в пресной воде рек. В этом исследовательские данные дают новое свидетельство: окаменевший зуб мозазавра, найденный в Северной Дакоте. Этот зуб возрастом 66 миллионов лет стал настоящим прорывом в изучении жизни этих водных рептилий.

Мозазавр на охоте
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мозазавр на охоте

Ранее считалось, что мозазавры, гигантские ящероподобные существа, являлись исключительно морскими хищниками, охотящимися только в океанах. Однако новый анализ зуба, найденного в формации Хелл-Крик, доказывает, что эти животные могли обитать и в пресноводных средах. Учёные из Уппсальского университета в Швеции подчеркивают, что обнаружение таких следов изменяет представление о возможностях адаптации этих древних рептилий.

Удивительное открытие

Зуб был найден в районе Хелл-Крик и, как показали исследования, на нём присутствуют химические следы, указывающие на воздействие речной воды. Это подтверждает гипотезу о том, что мозазавры могли не только обитать в океанах, но и охотиться в реках, что ставит под сомнение прежние представления о их экологической нише.

Важность этого открытия заключается в том, что раньше считалось, что мозазавры исключительно следовали за морскими экосистемами. Новый анализ предполагает, что они могли адаптироваться к пресной воде, используя её как место для охоты и возможно даже обитания. Как указывают исследователи, это также могло быть ответом на изменения в уровне солёности воды в регионе.

"Наличие следов пресной воды на зубе позволяет предположить, что мозазавры могли проводить время в реке и охотиться на пресноводных животных", — отмечает доктор, ведущий исследователь в проекте Андерссон.

Древняя экосистема

Место, где был найден зуб, ранее являлось частью речной системы, которая соединялась с древним морем, известным как Западный внутренний морской путь. Это морское соединение со временем могло ослаблять солёность воды, что позволяло морским животным адаптироваться к жизни в пресной воде.

Палеонтологи нашли химические следы, такие как кислород и стронций, которые характерны для пресной воды. Это открытие подкрепляет предположение о том, что мозазавры могли не только перемещаться в пресной воде, но и охотиться на местных животных. К тому же, отсутствующие следы транспортировки указывают на то, что эти рептилии могли жить в районе, где был найден зуб, а не просто переносились туда из других мест. Об этом сообщает Independent.

Влияние на понимание эволюции

Не менее важно и то, что подобные открытия меняют представления о том, как мозазавры могли адаптироваться к изменениям в экосистемах. Исследования более древних останков показывают, что многие виды в этом регионе, включая мозазавров, предпочитали пресную воду вместо солёной.

Открытие позволяет предположить, что эти рептилии могли приспособиться к пресной воде, отвечая на изменения в условиях среды. Это открывает новые горизонты для изучения эволюции и адаптаций этих удивительных животных в позднем меловом периоде.

Мозазавры и гребнистые крокодилы

Размер и внешний вид

  • Мозазавры: Могли достигать 12 метров в длину, с массивным черепом и мощными челюстями.
  • Гребнистые крокодилы: Крупнейшие из крокодилов, достигают 7 метров. Обладают сильными челюстями и могут атаковать крупную добычу.

Экологическая ниша

  • Мозазавры: Первоначально считались морскими рептилиями, но исследования показывают, что они могли адаптироваться и к пресной воде.
  • Гребнистые крокодилы: Живут как в солёных, так и в пресных водах, что даёт им широкие охотничьи возможности.

Питание и охота

  • Мозазавры: Охотились на рыбу и моллюсков в море и, возможно, в пресной воде.
  • Гребнистые крокодилы: Хищники, которые охотятся на рыбу, млекопитающих и другие крупные животные в различных водоёмах.

Адаптация и выживаемость

  • Мозазавры: Вымершие 66 миллионов лет назад, их способность адаптироваться к пресной воде показывает их эволюционные особенности.
  • Гребнистые крокодилы: Современные рептилии с высокой адаптивностью, успешно выживающие в различных условиях.

Популярные вопросы о мозазаврах

Что такое мозазавр?

Мозазавр — это группа морских рептилий, существовавших в позднем меловом периоде. Эти животные отличались большим размером, мощными челюстями и охотились на других морских существ.

Где были найдены окаменевшие зубы мозазавров?

Зубы мозазавров часто находят в регионах, связанных с древними морями, например, в формациях Хелл-Крик в Северной Дакоте.

Почему это открытие важно?

Оно меняет представление о том, где и как обитали мозазавры, предполагая, что они могли существовать и в пресной воде, что ранее не рассматривалось в научных кругах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые животные
