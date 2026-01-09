Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миф умножения на семь развеян: новый научный взгляд на возраст собак

Учёные предложили новую формулу расчёта возраста собаки
Наука

Возраст собаки часто пытаются перевести в "человеческие годы", чтобы лучше понимать, на каком жизненном этапе находится питомец. Долгое время в ходу была простая формула "умножить на семь", но она плохо отражает реальную скорость старения.

Новая работа предлагает более точный подход, основанный на биологии, а не на усреднении. Об этом сообщается в препринте, опубликованном на платформе bioRxiv.

Почему "умножить на семь" больше не работает

Исследователи отмечают, что у собак "детство и юность" проходят гораздо быстрее, чем принято думать. После этого темп старения меняется: примерно после четырёх лет он заметно замедляется. Поэтому линейная модель, где каждый собачий год равен фиксированному числу человеческих, даёт грубые и порой вводящие в заблуждение оценки.

Важная деталь в том, что соответствие оказалось нелинейным и зависящим от породы и индивидуальных особенностей. То есть две собаки одного возраста могут "биологически" выглядеть по-разному — как и люди.

Что такое "часы метилирования" и как они помогают

В исследовании использовали так называемые "часы метилирования" — способ оценивать биологический возраст по эпигенетическим меткам ДНК. Речь о метильных группах, которые с возрастом появляются и исчезают на определённых участках генома. По динамике этих меток можно довольно точно отслеживать старение организма.

Учёные нашли участки ДНК, которые меняются с возрастом и у собак, и у людей. На ранних этапах молодые собаки по профилю метилирования ближе к детям, а взрослые — к пожилым, но авторы подчёркивают: это лишь упрощённая "картинка", а реальная зависимость сложнее.

Новая формула перевода возраста

Авторы предложили формулу, которая лучше отражает резкое "ускорение" в начале жизни и более плавное старение позже: человеческий возраст = 16 x ln(возраст собаки) + 31, где ln — натуральный логарифм.

По этой модели годовалую собаку можно сопоставить с 31-летним человеком, а четырёхлетнюю — примерно с 52-летним. Такой пересчёт помогает иначе взглянуть на периоды нагрузки, восстановления и возрастных рисков, которые важны для ухода, питания и профилактических осмотров у ветеринара.

