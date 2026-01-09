Галактический скиталец: блуждающая планета выдала свою главную тайну после долгих лет поисков

Астрономы измерили массу свободно плавающей планеты KMT-2024-BLG-0792

Иногда планету можно "увидеть" не по свету, а по тому, как она на мгновение усиливает блеск далёкой звезды. Именно так астрономы находят свободно плавающие миры, которые дрейфуют по Галактике без видимого хозяина.

Долгое время их массы оставались лишь оценками, потому что микролинзирование обычно не даёт надёжного расстояния до объекта. Об этом пишет Science.

Что именно удалось обнаружить

Событие микролинзирования получило двойное обозначение KMT-2024-BLG-0792/OGLE-2024-BLG-0516 — его независимо зафиксировали разные обзорные проекты. В роли "линзы" выступила экзопланета с массой около 21,9% массы Юпитера, расположенная примерно в 9,8 тысячи световых лет от центра Млечного Пути.

Для популяции блуждающих планет это важная веха: ранее у таких объектов не удавалось напрямую связать наблюдаемый сигнал с конкретной массой без сильных допущений.

Как удалось сломать вырождение "масса-расстояние"

Главная сложность микролинзирования в том, что похожую кривую блеска могут создать разные комбинации массы линзы и её удалённости. В этом случае исследователи поймали событие одновременно с Земли и из космоса: к наземным данным добавились измерения космического телескопа Gaia Европейского космического агентства.

Из-за разницы в точках наблюдения сигнал пришёл немного по-разному, и это позволило измерить параллакс микролинзирования. Дальше сработала аккуратная модель "точечная линза — конечный источник", благодаря которой можно восстановить и массу, и расстояние.

Почему это похоже именно на планету, а не на "недозвезду"

Свободно плавающий объект можно получить двумя путями: он либо рождается как планета в протопланетном диске и затем "вылетает" из системы, либо формируется из газового облака почти как коричневый карлик. Авторы сравнили свойства события с другими наблюдениями и с результатами моделирования и пришли к выводу, что вариант с "планетным" происхождением выглядит вероятнее.

Популярные вопросы о свободно плавающих планетах

Как выбрать самый надёжный результат в микролинзировании?

Обычно надёжнее события, где помимо кривой блеска есть параллакс (или другие независимые ограничения) и подробно описана модель с учётом конечного размера источника.

Сколько "стоит" такая планета в смысле массы и почему сравнивают с Юпитером?

Массу часто выражают в долях массы Юпитера, потому что это удобная шкала для газовых гигантов и субгигантов; в данном случае речь идёт о массе заметно меньше юпитерианской, ближе к "сатурновому" диапазону.

Что лучше для поиска таких объектов — Gaia или наземные обзоры?

Наземные обзоры чаще "ловят" сами события, потому что постоянно мониторят плотные звёздные поля. Космические данные особенно ценны, когда помогают измерить параллакс и тем самым превратить событие из кандидата в объект с измеряемыми параметрами.