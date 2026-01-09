Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Назад в будущее невозможно? Физики объяснили, почему время не умеет пятиться

Физики объяснили, почему прошлое остаётся позади
Наука

Время кажется таким привычным: мы просыпаемся, стареем, строим планы. Но стоит спросить, почему оно не умеет "включать заднюю", и привычная картина начинает рушиться.

Часы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Физика даёт на это довольно внятный ответ — хотя и не закрывает тему окончательно. Об этом рассказывает проект "Zeptej se vědce!".

Почему "назад" почти никогда не работает

Если смотреть на мир глазами классической механики, всё выглядит подозрительно симметричным. Движение шара по бильярдному столу описывается законами, которые формально допускают прокрутку событий в обратную сторону: по одной и той же траектории можно "проиграть" движение вперёд и назад, и без контекста отличить эти варианты трудно.

Проблемы начинаются, когда в кадре появляются необратимые на практике события — например, упавшее и разбившееся яйцо. Теоретически ничто не мешает частицам собраться обратно в идеально целую скорлупу и "подпрыгнуть" на стол. На деле мы такого не видим, и причина здесь не в "плохой удаче", а в статистике и термодинамике.

Энтропия и стрела времени

Ключевое слово — энтропия. Её удобно понимать как меру того, сколько разных микроскопических способов соответствует одному и тому же "крупному" состоянию, которое мы наблюдаем. У целого яйца структура строго упорядочена, вариантов мало — энтропия низкая. У разбитого яйца вариантов расположения осколков, капель и плёнок гораздо больше — энтропия выше.

Именно поэтому самопроизвольное "собирание" почти невозможно: чтобы вернуться к аккуратной структуре, система должна случайно выбрать один редкий сценарий из огромного множества. На макроуровне это и формирует стрелу времени: будущее в среднем соответствует состояниям с большей энтропией, чем прошлое.

Почему вопрос всё ещё не закрыт

Термодинамическая стрела времени хорошо объясняет то, что мы наблюдаем в быту — от остывания чая до разбитой посуды. Но физики продолжают обсуждать нюансы: например, как именно связаны направление времени, начальные условия Вселенной и симметрии фундаментальных взаимодействий. 

Сравнение: механика и термодинамика

В механике удобно считать, что "плёнку" можно прокрутить в обе стороны: уравнения часто не подсказывают, где прошлое, а где будущее. В термодинамике появляется надёжный ориентир — рост энтропии, который в реальных системах задаёт практическую необратимость. Поэтому для задач вроде траектории мяча достаточно механики, а для вопросов про "почему яйцо не собирается" нужна именно термодинамика.

Плюсы и минусы термодинамического объяснения

Термодинамический подход хорошо ложится на повседневный опыт и помогает объяснять явления, важные для техники и быта: холодильники, двигатели, аккумуляторы, теплоизоляцию, даже то, почему на видео с камеры смартфона легко распознать "разбитое" и почти невозможно — "собранное обратно".

• Плюсы: интуитивная связь с реальностью; работает для огромного числа процессов; полезен в инженерии (энергетика, материалы, бытовая техника).

• Минусы: говорит о вероятностях, а не о железной "запретительной" силе; требует аккуратности на уровне микромира; оставляет открытыми вопросы о самом происхождении низкой энтропии в прошлом.

Популярные вопросы о стреле времени

Можно ли теоретически уменьшить энтропию?

Локально — да, если приложить работу и организовать процесс: например, холодильник отводит тепло и создаёт порядок внутри камеры, но при этом увеличивает энтропию вокруг.

Почему мы не видим самопроизвольного "сборки" разбитого яйца?

Потому что у разбитого состояния слишком много вариантов, а у целого — очень мало. Вернуться к редкому, строго упорядоченному состоянию случайно практически нереально.

Что лучше объясняет направление времени: механика или термодинамика?

Для движения отдельных тел часто хватает механики, но для направления времени в реальном мире решающей оказывается термодинамика — через рост энтропии и статистическую необратимость.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
