Наталья Клементьева

Этот детектор размером с ладонь может изменить физику: что такое CosmicWatch и как он работает

Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Наука

Вы не можете их увидеть, услышать или почувствовать, но крошечные частицы из космоса постоянно "падают" на Землю. Они возникают из космических лучей — высокоэнергичных частиц, которые приходят от взрывающихся звёзд и других экстремальных событий далеко за пределами Солнечной системы.

Планета в космосе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета в космосе

Что такое мюоны и почему они важны

Когда космические лучи сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы, запускается каскад вторичных частиц. Среди них — мюоны: они способны проходить сквозь атмосферу и частично проникать в землю. По мюонам учёные могут косвенно судить об энергии, массе и направлении исходной частицы космического луча, пишет phys.org.

CosmicWatch: детектор в "карманном" формате

Физик Университета Делавэра Спенсер Акзани создал CosmicWatch — портативный детектор мюонов размером примерно с небольшую коробку. Он собирается из электронных компонентов стоимостью около $100, "считает" мюоны, когда те проходят через детектор, и сохраняет данные для последующей выгрузки и анализа.

От учебного прибора — к реальной науке

Изначально CosmicWatch задумывался как недорогой образовательный инструмент для знакомства школьников и студентов с физикой частиц. Но устройство оказалось полезным и в международных научных проектах: компактность и цена позволяют проводить больше экспериментов при существенно меньших затратах.

Как появился проект: от Антарктиды до массового использования

Акзани начал работу над CosmicWatch в 2017 году, когда учился в MIT. Первоначальная идея — сделать маленький и энергоэффективный мюонный детектор для обсерватории IceCube в Антарктиде, чтобы отличать мюоны от нейтрино. Позже проект "перерос" в программу научного просвещения: стало ясно, что такой прибор можно использовать намного шире.

Новая версия: быстрее, "умнее", устойчивее

После того как Акзани перешёл в Университет Делавэра (в 2022 году), он продолжил развивать устройство и выпустил третью версию. Улучшения позволяют:

  • быстрее собирать данные,

  • отслеживать параметры окружающей среды,

  • работать при повышенной радиационной нагрузке.

Где это применяют сейчас

Помимо учебных лабораторий, CosmicWatch используют для калибровки более крупных установок. Устройство задействовано, в частности, в эксперименте NuDot (в Университете Делавэра) и в детекторе тёмной материи Coherent CAPTAIN-Mills (CCM) в Лос-Аламосе (США). Параллельно разрабатывается версия для измерений первичных космических лучей на ракетах и космических аппаратах.

"Наука в действии": как учатся студенты

В Университете Делавэра студенты собирают CosmicWatch с нуля, осваивая высокоскоростную электронику, а затем проводят собственные эксперименты. Например, один из аспирантов добавил датчики температуры и давления и отправил детектор на высотном аэростате на высоту около 100 000 футов — почти у границы космоса — чтобы измерить, как меняется поток космических частиц с высотой.

Идея на будущее: "гражданская сеть" детекторов по всему миру

По оценке Акзани, за восемь лет были собраны тысячи детекторов CosmicWatch. В перспективе он хотел бы превратить это в глобальный "citizen science"-проект: чтобы люди по всему миру измеряли мюонный фон в своих точках и передавали данные в единый онлайн-центр.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука космос
