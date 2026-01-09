Призрак океана показался: бездна выдала существо, которое не вписывается в привычную жизнь

Институт океана Шмидта снял гигантскую медузу-призрак — Popular Science

В глубинах Тихого океана учёные столкнулись с существом, которое больше напоминает фантастику, чем реальную морскую жизнь. Речь идёт о гигантской "призрачной" медузе — одном из самых редких обитателей океанских глубин. Эта встреча стала настоящей удачей для исследователей и дала новые данные о жизни в зоне вечной темноты, где ранее уже фиксировали гигантскую медузу-призрак. Об этом сообщает Popular Science.

Фото: mbari. org is licensed under public domain Гигантская призрачная медуза

Редкая находка у берегов Аргентины

Команда Института океана Шмидта обнаружила гигантскую призрачную медузу (Stygiomedusa gigantea) во время погружения дистанционно управляемого аппарата. Существо находилось на глубине около 830 футов у стены подводного каньона Колорадо-Роусон в Тихом океане недалеко от побережья Аргентины.

Исследование проходило в период зимних праздников, когда учёные изучали рельеф морского дна. Неожиданная встреча с редчайшим организмом стала одним из самых ярких эпизодов экспедиции.

Кто такая гигантская призрачная медуза

Stygiomedusa gigantea считается одной из самых загадочных медуз в мире. За последние 110 лет зафиксировано всего около 118 её наблюдений. Учёные предполагают, что этот вид распространён практически во всех океанах планеты, за исключением Арктики, но из-за глубинного образа жизни он крайне редко попадает в поле зрения исследователей.

У этой медузы четыре длинных ротовых отростка, которые внешне напоминают щупальца, но не обладают жалящими клетками. Вместо этого они используются для захвата добычи и направления её к ротовому отверстию.

Размеры и особенности поведения

По данным Института океанических исследований Монтерей-Бей, такие медузы могут достигать до одного метра в ширину и вырастать в длину до 10 метров. Ранее исследовательский аппарат Tiburon зафиксировал, как рядом с подобной медузой плавала рыба, используя её массивное тело и отростки как укрытие.

Учёные отмечают, что в так называемой "полуночной зоне" океана, где глубины достигают тысяч метров и практически отсутствует свет, укрытий крайне мало. Поэтому многие морские обитатели используют желеобразных животных, включая медуз, как временную защиту от хищников, подобно видам из сумеречной зоны океана.

Почему такие встречи важны для науки

Наблюдения за гигантскими призрачными медузами помогают лучше понять экосистемы глубоководных районов океана. Эти существа играют важную роль в пищевых цепях и служат своеобразными "плавающими островами" для других организмов.

Кроме того, каждая новая фиксация Stygiomedusa gigantea даёт учёным возможность уточнить ареал обитания вида, его поведение и приспособления к экстремальным условиям глубин.

Сравнение: обычные медузы и призрачные гиганты

Большинство знакомых людям медуз обитают в приповерхностных слоях океана и используют щупальца с ядом для охоты и защиты. Они зависят от солнечного света и сезонных изменений.

Гигантская призрачная медуза, напротив, живёт в постоянной темноте, не жалит добычу и может достигать колоссальных размеров. Её образ жизни гораздо менее изучен, а встречи с ней — большая редкость.

Плюсы и минусы глубоководных исследований

Изучение таких организмов расширяет знания о биоразнообразии океана и помогает оценить влияние климатических изменений на глубинные экосистемы. Эти данные важны для охраны океанов и разработки экологических стратегий.

В то же время глубоководные экспедиции требуют сложной техники, значительных ресурсов и зависят от ограниченного времени работы подводных аппаратов.

Популярные вопросы о гигантской призрачной медузе

Опасна ли эта медуза для человека?

Нет, у неё отсутствуют жалящие щупальца, и она обитает на глубинах, недоступных для дайвинга.

Почему её так редко видят?

Из-за жизни в глубоководных зонах, куда редко опускаются исследовательские аппараты.

Зачем изучать таких медуз?

Они помогают понять, как устроена жизнь в экстремальных условиях океанских глубин.