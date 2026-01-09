Марс подкинул загадку: находка у кратера намекает на скрытое космическое прошлое планеты

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, который сразу выделился среди окружающих пород. Одинокий валун, получивший имя Phippsaksla, по форме и составу напоминает металлический метеорит. Его находка может дать редкую возможность изучить вещество древних астероидов прямо на Марсе, дополняя представления о космических исследованиях Марса. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Марсоход Perseverance исследует породы

Необычный камень на краю кратера Джезеро

Perseverance заметил объект размером примерно с стол в районе Вернодден, на внешнем ободе кратера Джезеро. Ширина Phippsaksla составляет около 80 сантиметров, и он резко контрастирует с более плоскими и расколотыми породами вокруг. Камень расположен на приподнятом участке и имеет скульптурную форму, что сразу привлекло внимание исследователей.

Работу по анализу находки возглавила научный сотрудник Университета Пердью Кэндис Бедфорд, специализирующаяся на марсианской геологии. Первичные данные показали наличие железа и никеля — характерного сочетания для железо-никелевых метеоритов.

Почему Phippsaksla может быть метеоритом

На Земле и Марсе породы с высоким содержанием железа и никеля чаще всего связывают с фрагментами ядер крупных астероидов. Такие тела формировались на ранних этапах Солнечной системы, когда небольшие планетезимали расплавлялись, а тяжёлые металлы отделялись от каменистой оболочки.

Если Phippsaksla действительно является метеоритом, он представляет собой редкий образец глубинного астероидного материала, оказавшийся на Марсе без отдельной миссии по его доставке. Тонкая атмосфера и сухие условия Красной планеты позволяют таким объектам сохраняться миллионы лет с минимальной коррозией.

Как Perseverance изучал находку

Марсоход впервые зафиксировал Phippsaksla с помощью камер Mastcam-Z, которые позволяют детально рассматривать текстуры и цвет поверхности. Затем в дело вступил SuperCam — лазерный инструмент, анализирующий химический состав породы с расстояния.

Испаряя микроскопические участки поверхности и изучая спектр плазмы, прибор помогает отличить металлический метеорит от базальтовых лав, которые тоже могут содержать железо. Глубокие ямки и борозды на поверхности Phippsaksla указывают на длительное выветривание под действием микрометеоритов и радиации.

Метеориты на Марсе: не первая находка

Ранее марсоходы Spirit и Opportunity уже находили металлические метеориты во время своих миссий. Curiosity в кратере Гейла исследовал метеорит Lebanon шириной около 1,8 метра, а позже — меньший объект Cacao с похожим составом.

На этом фоне отсутствие подобных находок у Perseverance долго удивляло учёных. Обнаружение Phippsaksla восполняет этот пробел и перекликается с данными о древних обломках в недрах Марса, полученными в рамках других исследований.

Сравнение: марсианские породы и металлические метеориты

Обычные марсианские породы в районе Джезеро в основном базальтовые и осадочные, сформированные древними потоками лавы и водой. Они содержат железо, но редко — никель в заметных количествах.

Металлические метеориты, напротив, почти полностью состоят из сплавов железа и никеля. Именно эта разница в составе и текстуре позволяет рассматривать Phippsaksla как объект внеземного происхождения.

Плюсы и минусы такой находки

С научной точки зрения металлический метеорит на Марсе — большая удача. Он даёт информацию о ранней Солнечной системе и истории столкновений без необходимости возвращать образец на Землю.

В то же время подтверждение происхождения требует дополнительных анализов. Существует вероятность, что объект окажется необычной марсианской породой, что тоже будет ценно, но изменит интерпретацию данных.

Популярные вопросы о метеоритах на Марсе

Как понять, что камень — метеорит?

По высокому содержанию железа и никеля, а также по характерной структуре поверхности.

Зачем изучать метеориты на Марсе?

Они несут информацию о древних астероидах и истории столкновений в Солнечной системе.

Могут ли такие находки быть полезны людям?

В будущем металлические метеориты могут стать источником железа для инструментов и строительства на Марсе.