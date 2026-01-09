Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science

Астрономы зафиксировали один из самых необычных астероидов за всю историю наблюдений, используя крупнейшую в мире цифровую камеру. Объект получил обозначение 2025 MN45 и по своим параметрам сразу привлёк внимание специалистов. Его размеры и скорость вращения заставили учёных по-новому взглянуть на внутреннее устройство подобных космических тел, включая другие объекты, связанные с эволюцией Солнечной системы. Об этом сообщает Popular Science.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероид рядом с Землёй

Необычная находка в главном поясе астероидов

Астероид 2025 MN45 был обнаружен с помощью обсерватории имени Веры Рубин, расположенной в Чили. Его диаметр оценивается примерно в полмили — это больше восьми футбольных полей, если сравнивать по длине. При этом объект оказался самым быстрым вращающимся астероидом такого размера, когда-либо зарегистрированным.

Наблюдения показали, что он совершает полный оборот всего за 1,88 минуты. Для астрономии это исключительный показатель, поскольку крупные астероиды обычно вращаются значительно медленнее. Исследование было подготовлено специалистами Национального научного фонда США и Министерства энергетики и опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Роль обсерватории Веры Рубин

Ключевую роль в открытии сыграла новая цифровая камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей — самая большая в мире. Обсерватория будет в течение десяти лет регулярно сканировать небо, делая снимки каждые 40 секунд и формируя детальную "замедленную съёмку" Вселенной.

"Обсерватория Rubin NSF-DOE будет находить объекты, о существовании которых раньше никто даже не догадывался", — отметил программный директор NSF по исследовательской инфраструктуре Лука Рицци в официальном заявлении.

Ещё до полноценного запуска проекта тестовые наблюдения летом 2025 года позволили обнаружить около 1900 ранее неизвестных астероидов. Это подчёркивает потенциал системы для изучения как Солнечной системы, так и других угроз, которые рассматриваются при оценке рисков столкновения астероидов.

Почему скорость вращения так важна

Скорость вращения астероида напрямую связана с его происхождением и внутренней структурой. Большинство подобных тел считаются так называемыми "сваями щебня" — скоплениями обломков, удерживаемых вместе гравитацией. Такие объекты не могут вращаться слишком быстро, иначе они просто распадутся.

Для астероидов главного пояса критическим считается период вращения около 2,2 часа. Всё, что вращается быстрее, должно обладать высокой прочностью. В случае 2025 MN45 учёные пришли к выводу, что он состоит из плотного и цельного материала.

"Очевидно, что этот астероид должен быть сделан из вещества с очень высокой прочностью, чтобы сохранять целостность при таком вращении", — пояснила ведущий автор исследования, астроном NSF NOIRLab Сара Гринстрит.

По расчётам команды, его внутренняя связность сопоставима с прочностью твёрдой горной породы, что делает объект редким исключением среди известных астероидов.

Сверхбыстрые ротаторы: что ещё удалось найти

В рамках ранних наблюдений астрономы проанализировали данные, собранные за 10 часов в течение семи ночей весной 2025 года. Было выявлено 76 астероидов с надёжно измеренными периодами вращения. Среди них — 16 сверхбыстрых ротаторов с периодами от 13 минут до 2,2 часа.

Три объекта совершают полный оборот менее чем за пять минут. Помимо 2025 MN45, внимание привлекли астероиды 2025 MJ71, 2025 MK41, 2025 MV71 и 2025 MG56, каждый из которых демонстрирует необычно высокую скорость вращения при относительно небольших размерах.

Сравнение: обычные астероиды и 2025 MN45

Большинство астероидов главного пояса имеют рыхлую структуру и вращаются медленно, чтобы избежать разрушения. Их размеры и плотность ограничивают возможную скорость.

2025 MN45 выделяется сразу по нескольким параметрам. Он значительно крупнее большинства быстрых ротаторов, при этом его период вращения в десятки раз меньше типичных значений. Такая комбинация указывает на иной сценарий формирования и возможное прошлое столкновение, после которого остался прочный фрагмент.

Плюсы и минусы быстрого вращения астероидов

Быстрое вращение помогает учёным лучше понять физику малых тел Солнечной системы. Оно даёт подсказки о составе, плотности и истории объекта.

С другой стороны, такие астероиды сложнее моделировать и прогнозировать. Их поведение при сближении с другими телами или при изменении орбиты требует более точных расчётов и наблюдений.

Популярные вопросы о быстрых астероидах

Что делает астероид сверхбыстрым?

Ключевой фактор — короткий период вращения, обычно менее двух часов, что требует высокой внутренней прочности.

Опасен ли 2025 MN45 для Земли?

Объект находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и не относится к околоземным телам.

Зачем изучать такие астероиды?

Они помогают понять процессы формирования Солнечной системы и свойства первичных космических материалов.