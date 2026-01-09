Горная аномалия, которая растёт наперекор климату: что скрывают образцы, добытые экспедицией

Ледники стремительно теряют массу на всех континентах, но в Памирских горах долго существовал редкий феномен: ледяной покров Кон-Чукурбаши не только не таял, но и увеличивался. Эта аномалия десятилетиями интриговала учёных, а новая экспедиция принесла первые ответы, сообщает Popular Mechanics.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Бурение ледяного керна

Уникальный ледник, который шел наперекор глобальному тренду

Кон-Чукурбаши расположен на высоте более пяти тысяч метров в Центральной Азии — одном из самых труднодоступных горных районов мира. В то время как сотни ледников ежегодно теряют площадь, этот массив долгие годы демонстрировал рост. Такое поведение связывали с особенностями атмосферной циркуляции и типом накопления осадков, но механизм оставался неясным.

Для изучения ледового покрова международная научная группа поднялась на вершину и извлекла два керна длиной более ста метров. Эти образцы содержат информацию о климате последних десятков тысяч лет — от состава атмосферы до интенсивности пыльных бурь. Один керн направили в Антарктиду в специальное подземное хранилище, второй — в Институт низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо, где специалисты анализируют структуру льда и слои осадков.

Исследователи ожидали взять образцы с ледника Ванч-Ях, известного по прежнему названию Федченко, но недоступность района заставила изменить маршрут. Тем не менее Кон-Чукурбаши оказался не менее ценным: многослойные отложения дают возможность восстановить климатическую историю почти на 30 тысячелетий.

Что показали первые наблюдения

По словам участников экспедиции, керны обладают насыщенным жёлтоватым оттенком из-за высокого содержания пылевых частиц — важного маркера атмосферных перемещений за тысячелетия. Такие данные помогают уточнить величину снегопадов, состав воздуха и изменение температуры в регионе, который остаётся одним из наименее изученных на Земле.

Однако новые исследования показали, что устойчивость Памирских ледников уже не столь стабильна. Учёные из Австрийского института науки и технологий выявили: сокращение снежных осадков в последние годы нарушило механизм пополнения ледовой массы. По их оценке, переломный момент для ряда ледников наступил ещё в 2018 году, что делает будущее региона более неопределённым.

Последнее убежище льда тоже меняется

Кон-Чукурбаши долго считался примером природной устойчивости, но глобальное потепление влияет даже на самые высокие и холодные ледовые массивы. Снижение количества зимнего снега, повышение средней температуры и изменение циркуляции воздуха постепенно сокращают привилегии, которые делали Памир уникальным. Исследования показывают, что изменения в атмосфере отражаются не только на горных районах, но и на всей системе глобального потепления.

Для климатологов эта миссия важна не только как попытка разгадать аномалию, но и как шанс точнее оценить, насколько быстро меняются горные системы. Данные о древних осадках помогут уточнить модели глобального климата и лучше понять, где ещё ледники могут сохранять устойчивость.

Популярные вопросы о ледниках Памира

Почему Кон-Чукурбаши долго не таял

Вероятная причина — сочетание высоты, особенностей снегопадов и атмосферы, которые обеспечивали стабильное накопление льда.

Можно ли применить эти знания к другим ледникам

Учёные надеются, что понимание механизмов устойчивости поможет разработать точные модели глобального таяния.

Правда ли, что устойчивость Памира ослабевает

Да, исследования 2020-х годов показывают снижение снежных осадков и изменения в тепловом балансе региона. Параллельно фиксируются процессы, схожие с теми, что наблюдаются в Антарктиде, где лёд реагирует на изменения атмосферы и океана, как видно по исследованиям ледников Антарктиды.