Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Туманная правда о последнем сигнале с Марса: что скрывают финальные кадры из космической бури

Марсоход Opportunity проработал 15 лет вместо 90 дней — Sciencepost
Наука

Марсоход NASA Opportunity, созданный для короткой трёхмесячной миссии, стал символом научной стойкости и человеческого стремления к исследованиям. Его последний сигнал, отправленный во время мощнейшей пылевой бури, облетел весь мир и до сих пор вызывает сильные эмоции, сообщает Sciencepost.

Марсоход в марсианской буре
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Марсоход в марсианской буре

Долгая миссия, рассчитанная всего на 90 дней

Когда Opportunity и его "близнец" Spirit приземлились на Марс в январе 2004 года, ожидалось, что они проработают не более 92 земных суток. Тем не менее Opportunity превзошёл все прогнозы: почти пятнадцать лет он исследовал марсианскую поверхность и передал на Землю огромный массив данных. За время своей работы аппарат прошёл более 45 километров — больше, чем любой другой марсоход.

Аппарат был размещён в регионе, где учёные предполагали присутствие жидкой воды в прошлом. Его задача заключалась в изучении геологии Марса и поиске признаков древней биологической активности. Благодаря работе камеры, спектрометров и инструментов для анализа пород Opportunity подтвердил существование условий, потенциально подходящих для микробной жизни. Эти находки стали ключевыми в современном понимании марсианской истории.

Когда буря закрыла солнце

Летом 2018 года над Марсом начала формироваться пылевая буря беспрецедентной интенсивности. Она охватила практически всю планету, погрузив поверхность во мрак, сквозь который солнечный свет практически не проникал. Для аппарата, работающего исключительно на солнечной энергии, это стало критическим испытанием.

"Небо было невероятно темным, настолько, что солнечный свет не проникал сквозь него. Это была ночь при ярком дневном свете", — пояснял руководитель проекта Джон Каллас.

Opportunity автоматически перешёл в режим энергосбережения, пытаясь сохранить последние ресурсы батареи. Именно тогда он передал свою финальную, прерванную изображением, телеметрию.

Последнее сообщение, которое многие неверно поняли

После официального завершения миссии в 2019 году СМИ распространили интерпретацию, будто последнее сообщение марсохода звучало как "У меня разряжена батарея, и темнеет". Эта фраза растрогала миллионы людей, но на самом деле не являлась реальным текстом марсохода. Rovers не передают словесных сообщений — только данные и изображения. Фраза была художественной интерпретацией журналиста, описывающего ситуацию инженерам.

Настоящим последним сигналом оказался фрагмент изображения, которое аппарат не успел передать полностью. На фото виднелось тёмное марсианское небо, погружённое в плотную пылевую завесу. Нижняя часть снимка превратилась в чёрные пиксели из-за обрыва связи, а белые точки возникли из-за электронного шума, усилившегося в экстремальных условиях.

Завершение миссии и научное наследие

После более чем шести месяцев попыток восстановить соединение NASA завершило миссию Opportunity. Аппарат оставил после себя огромный вклад: от доказательств существования древних водоёмов до формирования нового подхода к роботизированным исследованиям планет. Его работа подготовила почву для новых миссий, включая проекты по доставке марсианских образцов на Землю.

Популярные вопросы о миссии

Почему именно буря остановила марсоход

Плотная пыль полностью закрыла солнечный свет, из-за чего батареи перестали получать заряд.

Можно ли было его спасти

Нет. Солнечная энергия не поступала слишком долго, и аккумуляторы разрядились до критического уровня.

Почему последнее фото выглядит фрагментированным

Передача оборвалась из-за недостатка энергии, а оставшаяся часть кадра представляет собой непринятые пиксели и электронный шум.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы nasa марс наука космос ученые технологии исследование
Новости Все >
Экспорт пера и пуха из России в 2025 году достиг $21 млн
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Садоводство, цветоводство
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Последние материалы
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Брокколи для запеканки предварительно бланшируют 2-3 минуты для яркости и хруста
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Очистка унитаза дрожжами и сахаром снижает известковый налёт — Chip
Поза "Собака мордой вниз" растягивает подколенные сухожилия бегунов
94% хозяев считают собаку членом семьи
Астрономы измерили массу свободно плавающей планеты KMT-2024-BLG-0792
Запекание брокколи в духовке сохраняет больше витаминов, чем варка — Daily Express
Сорт малины "Геракл" даёт плоды до самых заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.