Туманная правда о последнем сигнале с Марса: что скрывают финальные кадры из космической бури

Марсоход Opportunity проработал 15 лет вместо 90 дней — Sciencepost

Марсоход NASA Opportunity, созданный для короткой трёхмесячной миссии, стал символом научной стойкости и человеческого стремления к исследованиям. Его последний сигнал, отправленный во время мощнейшей пылевой бури, облетел весь мир и до сих пор вызывает сильные эмоции, сообщает Sciencepost.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Марсоход в марсианской буре

Долгая миссия, рассчитанная всего на 90 дней

Когда Opportunity и его "близнец" Spirit приземлились на Марс в январе 2004 года, ожидалось, что они проработают не более 92 земных суток. Тем не менее Opportunity превзошёл все прогнозы: почти пятнадцать лет он исследовал марсианскую поверхность и передал на Землю огромный массив данных. За время своей работы аппарат прошёл более 45 километров — больше, чем любой другой марсоход.

Аппарат был размещён в регионе, где учёные предполагали присутствие жидкой воды в прошлом. Его задача заключалась в изучении геологии Марса и поиске признаков древней биологической активности. Благодаря работе камеры, спектрометров и инструментов для анализа пород Opportunity подтвердил существование условий, потенциально подходящих для микробной жизни. Эти находки стали ключевыми в современном понимании марсианской истории.

Когда буря закрыла солнце

Летом 2018 года над Марсом начала формироваться пылевая буря беспрецедентной интенсивности. Она охватила практически всю планету, погрузив поверхность во мрак, сквозь который солнечный свет практически не проникал. Для аппарата, работающего исключительно на солнечной энергии, это стало критическим испытанием.

"Небо было невероятно темным, настолько, что солнечный свет не проникал сквозь него. Это была ночь при ярком дневном свете", — пояснял руководитель проекта Джон Каллас.

Opportunity автоматически перешёл в режим энергосбережения, пытаясь сохранить последние ресурсы батареи. Именно тогда он передал свою финальную, прерванную изображением, телеметрию.

Последнее сообщение, которое многие неверно поняли

После официального завершения миссии в 2019 году СМИ распространили интерпретацию, будто последнее сообщение марсохода звучало как "У меня разряжена батарея, и темнеет". Эта фраза растрогала миллионы людей, но на самом деле не являлась реальным текстом марсохода. Rovers не передают словесных сообщений — только данные и изображения. Фраза была художественной интерпретацией журналиста, описывающего ситуацию инженерам.

Настоящим последним сигналом оказался фрагмент изображения, которое аппарат не успел передать полностью. На фото виднелось тёмное марсианское небо, погружённое в плотную пылевую завесу. Нижняя часть снимка превратилась в чёрные пиксели из-за обрыва связи, а белые точки возникли из-за электронного шума, усилившегося в экстремальных условиях.

Завершение миссии и научное наследие

После более чем шести месяцев попыток восстановить соединение NASA завершило миссию Opportunity. Аппарат оставил после себя огромный вклад: от доказательств существования древних водоёмов до формирования нового подхода к роботизированным исследованиям планет. Его работа подготовила почву для новых миссий, включая проекты по доставке марсианских образцов на Землю.

Популярные вопросы о миссии

Почему именно буря остановила марсоход

Плотная пыль полностью закрыла солнечный свет, из-за чего батареи перестали получать заряд.

Можно ли было его спасти

Нет. Солнечная энергия не поступала слишком долго, и аккумуляторы разрядились до критического уровня.

Почему последнее фото выглядит фрагментированным

Передача оборвалась из-за недостатка энергии, а оставшаяся часть кадра представляет собой непринятые пиксели и электронный шум.