Анна Маляева

От ожогов к восстановлению: уникальная технология пересадки кожи, о которой не знают многие

Пересадка кожи спасает жизни при тяжелых ожогах
Наука

Пересадка кожи является важнейшей процедурой при лечении тяжелых ожогов, спасая жизни пострадавших. Банк тканей больницы Нигуарда в Милане, являющийся одним из ведущих центров в Италии, активно занимается обработкой и распространением тканей для трансплантации. После трагедии в ночном клубе "Le Constellation" в Швейцарии, этот центр стал одним из ключевых в спасении пострадавших. Мы поговорили с экспертами больницы, чтобы узнать, как работает этот процесс и какие биологические процессы происходят в организме человека при ожогах.

Реанимация в больнице
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Реанимация в больнице

Банк тканей Нигуарда: важность и роль в лечении ожогов

Банк тканей — это некоммерческое учреждение, занимающееся сбором, обработкой и хранением тканей от доноров. В Италии таких центров всего пять, и один из них — банк тканей в Нигуарде, который хранит более 50 000 см² кожи для пересадки. Важно отметить, что ткани, такие как кожа, могут храниться в специальных условиях до нескольких лет. Это позволяет оперативно использовать их при необходимости. Например, в случае с тяжелыми ожогами, когда требуется немедленная пересадка кожи.

Процесс хранения тканей подлежит строгому контролю качества, и если результаты проверки положительные, ткани могут быть использованы для пересадки. Банк тканей Нигуарда также поддерживает свои запасы благодаря донорским программам и постоянным пожертвованиям.

Лечение ожогов: как работает пересадка кожи?

Лечение ожогов начинается с применения донорской кожи. Лоскуты кожи берутся с невидимых участков тела умерших доноров, таких как спина и конечности. С помощью специального инструмента, дерматома, получают лоскуты размером 6х20 см. С одного донора можно получить до 5000 см² кожи.

Когда пострадавший с ожогами поступает в больницу, его состояние стабилизируют и проводят операцию по удалению поврежденных тканей, оставляя только здоровые участки. На очищенную область накладывают донорскую кожу, которая действует как "супер-пластырь". Это помогает защитить рану, уменьшить боль и начать процесс заживления. На более поздних стадиях, когда поврежденная кожа начинает заживать, может быть использована собственная кожа пациента для завершения восстановления.

Пересадка донорской кожи играет ключевую роль в лечении ожогов, так как она помогает уменьшить воспаление, сохранить важные жидкости в организме и ускорить заживление. Через несколько дней или недель, когда донорская кожа теряет свою функциональность, на поврежденную область накладываются традиционные повязки или собственная кожа пациента.

Риски и преимущества донорской кожи

Важно отметить, что донорская кожа является временным решением. Она защищает рану, но не обязательно должна прижиться навсегда. Это временная мера, которая позволяет организму пациента восстановиться и подготовить его к последующей пересадке собственной кожи. В отличие от трансплантации органов, где требуется высокая степень совместимости, для пересадки кожи это не так критично. Донорская кожа может быть использована для нескольких пациентов, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Прогнозы на будущее: выращивание кожи в лаборатории

В будущем ожидаются новые разработки, такие как выращивание кожи в лабораторных условиях. Это может революционизировать лечение ожогов, создавая возможность для создания кожи с минимальными повреждениями и максимально высокой совместимостью. Уже сейчас учёные работают над созданием бесклеточной дермы, которая может стать значимым шагом в лечении ожогов. Важно отметить, что такие технологии могут помочь в ускорении процесса заживления и в восстановлении поврежденных тканей, которые не могут быть восстановлены собственными силами организма. Об этом сообщает Geopop.

Ответы на популярные вопросы о лечении ожогов

1. Какие ткани используются для лечения ожогов?

Основным материалом для пересадки при ожогах является кожа. Однако также могут использоваться сосуды, мышцы и другие ткани, в зависимости от типа повреждений.

2. Как долго может храниться донорская кожа?

Кожу можно хранить в условиях низких температур, например, при -80°C, до двух лет. Это позволяет обеспечивать постоянные запасы кожи для экстренных случаев.

3. Как выбрать лучший способ лечения ожогов?

Выбор метода зависит от степени ожога, площади повреждений и состояния пациента. Важно своевременно провести стабилизацию и удалить поврежденные ткани, чтобы уменьшить риски для здоровья.

