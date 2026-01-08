Вода как новая нефть: как ОАЭ строит свою водную независимость в пустыне

ОАЭ создаёт крупнейший подземный резерв опреснённой воды — Valdemar Medeiros

Эмираты превращают воду в такой же стратегический ресурс, как нефть. В стране разворачивают крупнейшую в мире подземную "подушку безопасности" из опреснённой воды: её закачивают в глубокие водоносные горизонты и резервуары под землёй, чтобы иметь запас на случай аварий, перебоев на побережье или региональных кризисов.

Масштаб проекта измеряется десятками миллиардов литров, а логика простая: в пустыне выживает тот, кто умеет не только производить воду, но и защищать её. Об этом сообщает Valdemar Medeiros.

Как работает подземный запас: не "пещеры с водой", а инженерная система

Ключевая технология, на которую опираются ОАЭ, — это ASR (Aquifer Storage and Recovery), то есть "хранение и возврат воды в водоносных горизонтах". Опреснённую воду, полученную на прибрежных установках, намеренно закачивают в глубокие пористые геологические пласты, изолированные непроницаемыми слоями пород.

Такой пласт работает как природный "резервуар", где вода защищена от жары и внешних воздействий. Когда возникает потребность, воду откачивают обратно и подают в городскую сеть, контролируя качество. Параллельно строят и классические подземные резервуары — выкопанные и облицованные ёмкости, напрямую подключённые к системе водоснабжения.

Почему в пустыне ставка именно на подземное хранение

Поверхностные водохранилища в жарком климате быстро теряют объёмы из-за испарения, уязвимы к песчаным бурям, загрязнению и засолению. Подземное хранение снимает эти риски сразу: температура стабильнее, испарения практически нет, вода защищена от света и экстремальной погоды.

Ещё один мотив — безопасность. Инфраструктура под землёй сложнее для диверсий и лучше защищена от техногенных аварий и кризисных ситуаций. В итоге вода рассматривается не только как коммунальная услуга, а как элемент национальной устойчивости.

Зачем это нужно стране, которая опирается на опреснение

В материале подчёркивается зависимость ОАЭ от опреснения: более 90% питьевой воды обеспечивается именно так. Это создаёт уязвимость — если прибрежные мощности остановятся (например, из-за отключения энергии, кибератаки или другой внештатной ситуации), система "производим и сразу потребляем" становится хрупкой.

Подземные запасы меняют модель: воду можно производить в периоды меньшего спроса, накапливать, а затем использовать как резерв на недели для крупных городов. По сути, это аналог стратегических нефтяных резервов, только в "водном" исполнении.

Cравнение: хранить воду на поверхности и хранить её под землёй

Поверхностное хранение проще и часто дешевле там, где есть прохладный климат и стабильные источники. Но в пустыне оно проигрывает по потерям и рискам: испарение, загрязнение, быстрое ухудшение качества и высокая уязвимость инфраструктуры.

Подземное хранение требует больших вложений и точной инженерии, зато даёт устойчивость: меньше потерь, стабильные параметры, защита и возможность планировать потребление как стратегический ресурс, а не как "поток здесь и сейчас".

Плюсы и минусы подземной водной "стратегической подушки"

Проект выглядит логичным ответом на климат и географию ОАЭ, но он дорог и технически требователен. Поэтому важно понимать обе стороны.

• Плюсы: минимальные потери от испарения, лучшая защищённость, резерв на случай остановки опреснителей, стабильная температура хранения, возможность балансировать пики спроса.

• Минусы: высокая энергоёмкость и стоимость, зависимость от сложной инфраструктуры и мониторинга, необходимость постоянного контроля качества и геологии, крупные капитальные вложения.

Популярные вопросы о стратегических запасах опреснённой воды в ОАЭ

Что именно строят Эмираты: подземные озёра или что-то другое?

Это управляемое хранение: закачка опреснённой воды в глубокие водоносные горизонты (ASR) и строительство подземных резервуаров, подключённых к городской сети.

Почему нельзя просто хранить воду в больших поверхностных водохранилищах?

В пустынном климате значительные объёмы быстро "съедает" испарение, а риски загрязнения и засоления выше. Под землёй эти проблемы заметно слабее.

Сколько воды планируют хранить?

В материале говорится о более чем 20 миллиардах литров, а также о модульных системах, которые суммарно дают десятки миллиардов литров на национальном уровне.

Можно ли повторить такой подход в других странах?

Теоретически да, но многое упирается в геологию, энергетику, капитальные затраты и управляемость водных ресурсов. Именно масштаб и интеграция в единую сеть выделяют ОАЭ.