Ольга Сакиулова

Океаны просели, как выдохшаяся пружина: загадочный сбой внутри планеты изменил ход истории

Уровень моря 15 млн лет назад снизился из-за замедления плит — FUTURA
Наука

Уровень Мирового океана в истории Земли менялся не только из-за климата, и новое исследование ставит под сомнение привычные объяснения. Учёные пришли к выводу, что около 15 миллионов лет назад океаны обмелели по причинам, не связанным напрямую с температурой планеты. Ключевую роль сыграли глубинные геологические процессы, происходившие на дне океана. Об этом сообщает FUTURA.

Срединно-океанический хребет
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Срединно-океанический хребет

Почему уровень моря менялся на протяжении истории Земли

Колебания уровня моря традиционно связывают с климатическими циклами. В тёплые эпохи таяние ледников и тепловое расширение воды приводят к подъёму океанов, а в холодные периоды значительная часть воды связывается льдом, снижая уровень моря.

Однако климат — лишь один из факторов. Геологи давно указывают на то, что объём океанов зависит не только от количества воды, но и от формы и глубины океанических бассейнов. Поскольку площадь континентов остаётся относительно постоянной, именно изменения глубины дна оказываются решающими.

Как устроены океанические бассейны

Морское дно неоднородно по рельефу. Самые глубокие участки находятся у континентальных окраин и на абиссальных равнинах, тогда как центральные части океанов приподняты. Эти возвышения соответствуют срединно-океаническим хребтам — зонам, где формируется новая океаническая кора.

Молодая кора здесь горячая, тонкая и менее плотная, поэтому располагается выше. По мере удаления от хребта она остывает, утолщается и опускается. Этот процесс напрямую влияет на вместимость океанических бассейнов и, следовательно, на глобальный уровень моря.

Замедление тектоники и падение уровня океана

Новое исследование показало, что примерно 15-6 миллионов лет назад скорость движения тектонических плит снизилась примерно на 35%. Это привело к медленному и сверхмедленному спредингу на срединно-океанических хребтах, то есть к более редкому образованию новой коры.

В результате океанические впадины стали глубже, а уровень моря, по расчётам учёных, снизился на 26-32 метра. Это происходило независимо от климатических условий и было связано исключительно с геологической перестройкой дна океанов.

Почему эффект оказался ещё сильнее

Замедленная аккреция коры изменила и характер процессов на хребтах. Вместо активного вулканизма усилилось тектоническое растяжение, что привело к формированию необычно тонкой земной коры. Более тонкое дно могло опуститься ещё ниже, добавив около двух метров к снижению уровня моря.

Кроме того, ослабление вулканической активности означало сокращение выбросов парниковых газов. Это могло способствовать глобальному похолоданию и дополнительному уменьшению объёма океана. В совокупности все факторы указывают на снижение уровня моря более чем на 60 метров.

Популярные вопросы об изменениях уровня моря в прошлом

Всегда ли уровень моря зависит от климата?
Нет, тектонические процессы также могут существенно влиять на объём океанов.

Насколько сильно тектоника изменила уровень моря 15 млн лет назад?
По оценкам учёных, суммарное снижение могло превысить 60 метров.

Можно ли сравнить эти процессы с современными изменениями?
Современный рост уровня моря в основном связан с климатом, тогда как тектонические факторы действуют в гораздо более длительных масштабах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
