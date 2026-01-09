Столетие потопов: регионы, которые к 2100-му могут исчезнуть под ударами неумолимых ливней

К 2100 году экстремальные ливни участятся на 41% — Nature Geoscience

Экстремальные ливни становятся одним из самых заметных последствий глобального потепления, и к концу века они могут радикально изменить условия жизни в ряде стран. Новые климатические модели показывают, что риск разрушительных наводнений будет расти неравномерно, создавая зоны повышенной уязвимости. В некоторых регионах такие осадки способны поставить под угрозу инфраструктуру и безопасность населения. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машину затопило дождем

Почему климат усиливает ливни

Глобальное потепление напрямую влияет на водный цикл планеты. Рост температуры усиливает испарение с поверхности океанов, насыщая атмосферу влагой и создавая благоприятные условия для мощных дождевых систем и штормов. Именно эта дополнительная влага становится "топливом" для экстремальных осадков, которые всё чаще выходят за рамки климатической нормы.

При этом климатические изменения проявляются неодинаково. В одних регионах увеличивается частота сильных дождей и паводков, в других — осадки остаются на прежнем уровне или даже сокращаются. Учёные подчёркивают, что экстремальные ливни формируются под воздействием сложных многоуровневых процессов в атмосфере, где важны и температура океана, и циркуляция воздушных масс.

Что показали новые климатические модели

Исследовательские группы из Техаса и Колорадо использовали климатические модели высокого разрешения — от 10 до 25 километров. Такой подход позволил точнее оценить поведение штормов и интенсивных дождей в будущем. Полученные результаты оказались тревожными.

При сохранении высоких выбросов углекислого газа к 2100 году суточные экстремальные осадки на суше могут увеличиться примерно на 41%. Это означает, что число погодных событий, способных вызвать масштабные наводнения, может почти удвоиться в течение нынешнего столетия.

Регионы с наибольшим риском

Наиболее серьёзные последствия прогнозируются в странах Южного полушария. Модели сходятся в общем тренде, даже если расходятся в деталях по интенсивности.

Южная Америка, Индия, Юго-Восточная Азия, Индонезия, Центральная Африка и север Австралии, по оценкам учёных, столкнутся с самым резким ростом экстремальных ливней. В этих регионах повышается угроза наводнений, оползней и потери урожая, что напрямую затрагивает сельское хозяйство, водоснабжение и системы страхования.

В США более интенсивные дожди ожидаются на юго-востоке и вдоль восточного побережья, с распространением риска на восточную Канаду. Отдельные модели также указывают на рост опасности в юго-западных штатах, на западном побережье Канады и даже на Аляске.

Европа и северные широты

Для Европы прогноз выглядит менее драматичным, но не безоблачным. В целом количество осадков останется относительно стабильным, и Франция относится к числу стран с минимальными изменениями. Однако на юго-востоке Европы, особенно в средиземноморских районах, дожди могут стать заметно интенсивнее.

Арктика, Канада, Россия и страны Скандинавии, согласно моделям, столкнутся лишь с умеренными изменениями. Тем не менее даже небольшие сдвиги в этих регионах способны повлиять на транспорт, энергетику и состояние инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты.

Популярные вопросы о рисках экстремальных осадков

Какие страны находятся в зоне наибольшей опасности?

Наиболее высокий риск прогнозируется для регионов Южного полушария, включая Южную Америку, Индию и Юго-Восточную Азию.

Может ли Европа полностью избежать последствий?

Нет, хотя изменения будут умеренными, отдельные районы, особенно у Средиземного моря, столкнутся с более сильными дождями.

Что важнее всего для подготовки к наводнениям?

Ключевую роль играют инфраструктура, системы раннего предупреждения и грамотное территориальное планирование.