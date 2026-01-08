Гены развития устроили разделение труда: одни тянут задержку развития, другие подталкивают к аутизму

Мозг начинает формироваться ещё до рождения, и этот процесс зависит от точной работы тысяч генов. Учёные смогли подробно проследить, как стволовые клетки превращаются в нейроны и что происходит при сбоях в этом механизме. В ходе работы была выявлена новая причина тяжёлого детского заболевания мозга.
Развитие нервной системы начинается с эмбриональных стволовых клеток, которые постепенно специализируются и становятся нейронами. Международная группа учёных использовала технологию CRISPR, поочерёдно отключая почти 20 тысяч генов и наблюдая, как это влияет на развитие клеток мозга. Такой масштабный подход позволил увидеть ключевые этапы нейронной дифференциации.
В результате была составлена карта генов, необходимых для нормального формирования нейронов. Исследователи выявили 331 критически важный ген, многие из которых ранее не связывались с ранним развитием мозга. Эти данные помогают лучше понять природу аутизма, задержки развития и других неврологических нарушений, а также дополняют исследования о том, как продлить работоспособность мозга.
Одним из ключевых открытий стал ген PEDS1. Ранее его роль связывали в основном с синтезом плазмогенов — липидов, важных для миелина, защитной оболочки нервных волокон. Однако эксперименты показали, что PEDS1 также необходим для раннего формирования нейронов.
При отключении этого гена нервные клетки развивались неправильно, а размеры мозга уменьшались. Позднее у детей из двух неродственных семей с тяжёлыми нарушениями развития была обнаружена редкая мутация PEDS1. У них наблюдались задержка развития и уменьшение объёма мозга, что подтвердило ключевую роль этого гена у человека.
"Мы создали карту генов, необходимых для развития мозга, систематически нарушая работу почти всего генома", — объясняет профессор Института наук о жизни Еврейского университета Сагив Шифман.
Исследование показало, что функция гена часто связана с типом наследования заболевания. Гены, управляющие работой других генов, нередко вызывают доминантные нарушения — для их проявления достаточно одной мутации. Метаболические гены, такие как PEDS1, чаще приводят к рецессивным заболеваниям, когда повреждены обе копии гена.
Это понимание важно для генетической диагностики и консультирования, а также помогает лучше ориентироваться в причинах неврологических расстройств, включая состояния, связанные с возрастными изменениями и развитием деменции.
Учёные также создали "карту необходимости", показывающую, на каких этапах развития важны разные гены. Оказалось, что гены, работающие на протяжении всего развития, чаще связаны с задержкой развития. А гены, критичные именно для формирования нейронов, чаще ассоциируются с аутизмом. Это помогает объяснить, почему разные генетические сбои могут приводить к схожим симптомам. Об этом сообщает Nature Neuroscience.
