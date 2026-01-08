Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подводные толчки запускают антарктическую фабрику пищи: от планктона — к пингвинам и тюленям

Землетрясения усиливают рост фитопланктона в Южном океане — Nature Geoscience
На дне Южного океана, в полной темноте на глубине около 1800 метров, тянется вулканический хребет с гидротермальными источниками. Они выбрасывают горячую воду с растворённым железом и другими соединениями — и этим подпитывают пищевую цепь от планктона до криля, а затем до пингвинов, тюленей и китов.

Новая работа показывает, что "ускорителем" таких выбросов могут быть землетрясения. Об этом сообщает Nature Geoscience.

Как землетрясения могут "кормить" океан сверху

В исследовании описано, что сейсмические толчки способны вызывать мощные выбросы питательных веществ из глубоководных гидротермальных источников. Эти вещества поднимаются вверх и, как предполагают авторы, помогают запускать или усиливать масштабные скопления фитопланктона, которые могут растягиваться на сотни тысяч квадратных километров.

Глубоководный биохимик Джозеф Резинг из Школы океанографии Вашингтонского университета, который не участвовал в работе, оценил результаты как серьёзный аргумент в пользу того, что глубоководные землетрясения могут подпитывать жизнь на поверхности.

Почему Южный океан особенно интересен учёным

Исследователи давно обращали внимание на необычно сильные "цветения" фитопланктона у берегов Антарктиды, несмотря на суровые условия. Особенно заметным считается ежегодное цветение над Австралийско-Антарктическим хребтом — зоной контакта австралийской и антарктической тектонических плит. В 2014 году одно из таких цветений, как приводится в тексте, охватывало около 266 000 квадратных километров — сопоставимо с площадью Новой Зеландии.

Долгое время эти явления не связывали напрямую с источниками на дне. Более чёткие указания появились в конце 2010-х: учёные начали находить цветения над подводными хребтами и предполагать роль гидротермальных выбросов, прежде всего железа — важного микроэлемента, который часто ограничивает рост фитопланктона в океане.

В чём была загадка и что добавила новая работа

Главный вопрос звучал так: как процесс на глубине более 2 километров способен влиять на микроорганизмы у поверхности быстро, "в пределах сезона". Ранее многие оценки предполагали, что железу из глубоких выбросов потребуется очень много времени, чтобы подняться вверх, а затем оно может уноситься течениями далеко от источника.

Ведущий автор исследования Кейси Шин (Миддлбери-колледж) предложила гипотезу: сейсмическая активность может резко усиливать выбросы и ускорять перенос вещества вверх. Чтобы проверить идею, команда сопоставила данные о землетрясениях, спутниковые наблюдения 1997-2024 годов и результаты ранее проведённых глубоководных химических экспедиций в регионе. Анализ показал: максимальные размеры цветения чаще фиксировались, когда за несколько недель или месяцев до начала сезона происходили землетрясения магнитудой 5 и выше.

Что это меняет для понимания климата

Южный океан играет заметную роль в круговороте углерода: фитопланктон поглощает углекислый газ, а часть органического вещества может уходить на глубину вместе с частицами. Поэтому любой механизм, который влияет на силу и географию цветений, важен для климатических расчётов.

Авторы подчёркивают: если гидротермальные источники действительно способны быстрее "доставлять" содержимое к поверхности, то и связанный с ними углекислый газ тоже может попадать наверх быстрее и в больших объёмах, чем предполагалось, а это потенциально затрагивает некоторые модельные оценки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
